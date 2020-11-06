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Транспорт
Лиана Липанова
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«Делимобиль» запустил часовые тарифы и разрешил коммерческую деятельность — но не в Москве и Петербурге Материал редакции

В рамках тарифа можно забронировать любой автомобиль из автопарка компании на протяжении всех суток.

17 комментариев
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«Делимобиль» начал тестировать часовые тарифы в линейке «Проездных» с безлимитным пробегом во всех регионах присутствия, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом vc.ru рассказал представитель сервиса.

В частности, появилось три новых тарифа:

  • Часовой на 3 часа — 180 минут поездки безлимитного маршрута и 20 минут ожидания. Стоит от 981 рубля или от 5,45 рубля за минуту.
  • Часовой на 6 часов — 320 минут поездки безлимитного маршрута и 40 минут ожидания. Стоит от 1696 рублей или 4,71 рубля за минуту.
  • Часовой на 12 часов — 660 минут поездки безлимитного маршрута и 60 минут ожидания. Стоит от 3103 рублей или 4,31 рубля за минуту.

В сервисе рассчитывают, что тариф будет востребован для решения рабочих вопросов, например, курьерами, мерчендайзерами, менеджерами по продажам, индивидуальными предпринимателями или самозанятыми.

Мы знаем, что многие пользователи хотели бы использовать наши автомобиля для своей предпринимательской деятельности, но условия договора не позволяли им осуществлять коммерческую деятельность с использованием наших машин.
Сейчас мы отредактировали договор в регионах, поэтому на наших автомобилях теперь можно заниматься предпринимательством.

Виталий Петровский
директор по региональному развитию «Делимобиля»

Когда время часового тарифа выходит, а пользователю нужно продолжить аренду, сервис автоматически подключает льготный минутный тариф. В рамках тарифа можно забронировать любой автомобиль из автопарка компании на протяжении всех суток.

В компании говорят, что планов по внедрению часовых тарифов для предпринимателей в Москве и Санкт-Петербурге пока нет. Почему, в сервисе не уточняют.

При этом в Москве для каршеринга действуют льготы на городские парковки, но только при аренде автомобиля физлицами для личных целей, а не для предпринимательской деятельности.

«Делимобиль» также обновил существующие «Проездные» — теперь их можно купить на 3, 5, 14 или 30 дней. Раньше «Проездные» были рассчитаны на 3, 7 и 30 дней.

#новость #делимобиль

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17 комментариев
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John Woo

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Мы не забыли про массовую утечку данных клиентов Делимобиль из-за которой пострадало много людей. Приведите сначала в порядок хранение и безопасность персональных данных.

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Бабак Шаян

John
–3

Хз, ну утекли они, что Вы там такого передали супер секретного?)
А вот сам сервис реально развивается и старается, имхо, быть ближе к клиентам, а если сравнивать с отбитыми рвачами из Я.Драйв, то вообще хорошо.
Недавняя программа лояльности - зачёт!
Ещё бы больше машин BMW 5 и Mercedes E.

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Doppel Bock

Бабак
2

Согласен, дели стал более клиентоориентированным сервисом что ли , не знаю что у них там с взысканием за повреждения и адекватностью начисления штрафов, пользуюсь раз-два в месяц, но отсутствие Славика (или как там его звали) ощущается))).

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Бабак Шаян

Doppel
0

Славик уже легенда))

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John Woo

Бабак
1

Тут без претензий к сервису. А что такого страшного? Например когда Вас ищут правоохранительные органы по вашему паспорту за чужие дела, при этом фото документов в открытом доступе в социальных сетях. Вспомним как Рафаэль Халилов неожиданно для него заимел кредиты и в соц сетях он стал педофилом. Классно взять тачку напрокат и потом огрести кучу проблем.

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Александр Медведь

Бабак
0

После регистрации в Делимобиля, я внезапно стал пользователем всех букмекерских контор... Не очень приятно.

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Адлан Сириев

Бабак
0

Ну да, спит Брик со всеми подряд, не ну а что такого в этом? Женщина, как женщина, без секретов

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Daniil Levi

1

Среди всего каршеринга, который встречаю на дорогах нерезиновой, водители делимобиля кажутся лишенными мозга в наибольшей степени. Это верное наблюдение или просто кажется? 

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Doppel Bock

Daniil
0

Кажется скорее

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Алексей Штейн

Daniil
0

Я думаю потому что в дели нет ограничений по стажу

Ответить

Daniil Levi

Алексей
0

Т.е. можно сегодня получить права, а завтра поехать на покатушки? 

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Anatoly Ivanov

Daniil
0

целом что вижу - большая часть реально аккуратна и адекватна

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Александр Медведь

Daniil
0

Всей Москве так тоже кажется)))

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Алексей Колесников

0

3 часа не 120 а 160 минут, хотя бы посчитали (120+20=140 а не 180)

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Лиана Липанова

Алексей
0

спасибо, что заметили. поправила

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Max Galinskiy

0

Вроде на бумаге столько всего хорошего делают. Но на деле самый отвратительный каршеринг

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Николай Синицын

0

Дили остановись, на даже на таких тарифах не выехать из выгребной ямы)

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