В рамках тарифа можно забронировать любой автомобиль из автопарка компании на протяжении всех суток.

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«Делимобиль» начал тестировать часовые тарифы в линейке «Проездных» с безлимитным пробегом во всех регионах присутствия, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом vc.ru рассказал представитель сервиса.

В частности, появилось три новых тарифа:

Часовой на 3 часа — 180 минут поездки безлимитного маршрута и 20 минут ожидания. Стоит от 981 рубля или от 5,45 рубля за минуту.

Часовой на 6 часов — 320 минут поездки безлимитного маршрута и 40 минут ожидания. Стоит от 1696 рублей или 4,71 рубля за минуту.

Часовой на 12 часов — 660 минут поездки безлимитного маршрута и 60 минут ожидания. Стоит от 3103 рублей или 4,31 рубля за минуту.

В сервисе рассчитывают, что тариф будет востребован для решения рабочих вопросов, например, курьерами, мерчендайзерами, менеджерами по продажам, индивидуальными предпринимателями или самозанятыми.

Мы знаем, что многие пользователи хотели бы использовать наши автомобиля для своей предпринимательской деятельности, но условия договора не позволяли им осуществлять коммерческую деятельность с использованием наших машин.

Сейчас мы отредактировали договор в регионах, поэтому на наших автомобилях теперь можно заниматься предпринимательством. Виталий Петровский директор по региональному развитию «Делимобиля»

Когда время часового тарифа выходит, а пользователю нужно продолжить аренду, сервис автоматически подключает льготный минутный тариф. В рамках тарифа можно забронировать любой автомобиль из автопарка компании на протяжении всех суток.

В компании говорят, что планов по внедрению часовых тарифов для предпринимателей в Москве и Санкт-Петербурге пока нет. Почему, в сервисе не уточняют.

При этом в Москве для каршеринга действуют льготы на городские парковки, но только при аренде автомобиля физлицами для личных целей, а не для предпринимательской деятельности.