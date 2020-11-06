«Делимобиль» запустил часовые тарифы и разрешил коммерческую деятельность — но не в Москве и Петербурге Материал редакции
В рамках тарифа можно забронировать любой автомобиль из автопарка компании на протяжении всех суток.
«Делимобиль» начал тестировать часовые тарифы в линейке «Проездных» с безлимитным пробегом во всех регионах присутствия, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом vc.ru рассказал представитель сервиса.
В частности, появилось три новых тарифа:
- Часовой на 3 часа — 180 минут поездки безлимитного маршрута и 20 минут ожидания. Стоит от 981 рубля или от 5,45 рубля за минуту.
- Часовой на 6 часов — 320 минут поездки безлимитного маршрута и 40 минут ожидания. Стоит от 1696 рублей или 4,71 рубля за минуту.
- Часовой на 12 часов — 660 минут поездки безлимитного маршрута и 60 минут ожидания. Стоит от 3103 рублей или 4,31 рубля за минуту.
В сервисе рассчитывают, что тариф будет востребован для решения рабочих вопросов, например, курьерами, мерчендайзерами, менеджерами по продажам, индивидуальными предпринимателями или самозанятыми.
Когда время часового тарифа выходит, а пользователю нужно продолжить аренду, сервис автоматически подключает льготный минутный тариф. В рамках тарифа можно забронировать любой автомобиль из автопарка компании на протяжении всех суток.
В компании говорят, что планов по внедрению часовых тарифов для предпринимателей в Москве и Санкт-Петербурге пока нет. Почему, в сервисе не уточняют.
При этом в Москве для каршеринга действуют льготы на городские парковки, но только при аренде автомобиля физлицами для личных целей, а не для предпринимательской деятельности.
«Делимобиль» также обновил существующие «Проездные» — теперь их можно купить на 3, 5, 14 или 30 дней. Раньше «Проездные» были рассчитаны на 3, 7 и 30 дней.
Мы не забыли про массовую утечку данных клиентов Делимобиль из-за которой пострадало много людей. Приведите сначала в порядок хранение и безопасность персональных данных.
Хз, ну утекли они, что Вы там такого передали супер секретного?)
А вот сам сервис реально развивается и старается, имхо, быть ближе к клиентам, а если сравнивать с отбитыми рвачами из Я.Драйв, то вообще хорошо.
Недавняя программа лояльности - зачёт!
Ещё бы больше машин BMW 5 и Mercedes E.
Согласен, дели стал более клиентоориентированным сервисом что ли , не знаю что у них там с взысканием за повреждения и адекватностью начисления штрафов, пользуюсь раз-два в месяц, но отсутствие Славика (или как там его звали) ощущается))).
Тут без претензий к сервису. А что такого страшного? Например когда Вас ищут правоохранительные органы по вашему паспорту за чужие дела, при этом фото документов в открытом доступе в социальных сетях. Вспомним как Рафаэль Халилов неожиданно для него заимел кредиты и в соц сетях он стал педофилом. Классно взять тачку напрокат и потом огрести кучу проблем.
После регистрации в Делимобиля, я внезапно стал пользователем всех букмекерских контор... Не очень приятно.
Ну да, спит Брик со всеми подряд, не ну а что такого в этом? Женщина, как женщина, без секретов
Среди всего каршеринга, который встречаю на дорогах нерезиновой, водители делимобиля кажутся лишенными мозга в наибольшей степени. Это верное наблюдение или просто кажется?
Я думаю потому что в дели нет ограничений по стажу
Вроде на бумаге столько всего хорошего делают. Но на деле самый отвратительный каршеринг
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