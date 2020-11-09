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Главы Москвы, Петербурга и областей предложили правительству ужесточить правила работы в такси для иностранцев Материал редакции

Власти регионов просят ввести режим самозанятости для водителей-граждан России, а для иностранцев оставить статус ИП или юрлиц.

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Главы Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области предложили ввести режим самозанятости для водителей-россиян. Они направили премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают «Ведомости со ссылкой на документ, получение которого изданию подтвердили в правительстве.

Документ подготовили ко второму чтению законопроекта о такси, одно из положений которого позволяет работать таксистами самозанятым, в то время как действующий закон не разрешает использовать самозанятость для работы таксистом без статуса индивидуального предпринимателя. Авторы письма предлагают ввести новую норму только для граждан России, а для иностранцев оставить действующие требования перевозок в статусе ИП или юрлиц.

Главы четырёх регионов объяснили это желанием сделать работу в такси доступной, в том числе для потерявших работу граждан, а также для легализации теневого бизнеса. По их мнению, иностранцы вытесняют россиян с рынка, а их доля среди таксистов составляет более 50%. Принятие законопроекта в действующем виде обеспечит занятость иностранцев и создаст проблемы регионам, утверждают авторы обращения.

Они призвали прислушаться к их мнению, поскольку на Москву, Московскую область, Петербург и Ленинградскую область приходится 45% легковых такси России — около 178 тысяч машин. «Ведомости» отметили, что получить статус самозанятого могут граждане стран Евразийского экономического союза, куда кроме России входят Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия.

В «Яндекс.Такси» заявили «Ведомостям», что поддерживают переход водителей на самозанятость, поскольку это позволит сфере таксомоторных перевозок уйти от полулегальных схем работы, однако в компании не ждут притока иностранцев в качестве самозанятых.

В «Ситимобиле» назвали предложенные ограничения для иностранцев избыточными: «Это не приведёт к существенному снижению числа водителей-иностранцев, поскольку большинство из них работает через таксопарки». В «Везёт» заявили только, что статус самозанятого «даёт возможность сотням тысяч перевозчиков легализоваться доступным способом» и не смогли прокомментировать потенциальный запрет на регистрацию самозанятыми для иностранцев.

Также авторы письма попросили разрешить регионам устанавливать максимальное количество автомобилей такси и заявили, что такую практику применяют в Париже, Берлине, Нью-Йорке и других крупных городах. Глава транспортного управления Ленобласти Михаил Присяжнюк сказал «Ведомостям», что так регион сможет организовать эффективную конкуренцию на рынке такси.

В «Яндекс.Такси» заявили, что выступают против «искусственных ограничений». Кроме того, авторы обращения предложили обязать компании открывать филиалы в каждом регионе присутствия, чтобы улучшить качество поездок и их безопасность. Сейчас службы заказа такси могут работать в любом субъекте страны, зарегистрировав головной офис в одном из регионов.

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Денис Мамаев

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Запретили импортные помидоры => выросли свои
Забанили облако гугла => подрос Яндекс
"Сломался" импорт медикаментов => пошли свои фуфломицины
Такси тоже страгетически важный рынок?
А китайцы ничего не запрещали ..
.., у них рынок большой, ага.

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