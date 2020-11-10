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Транспорт
Лиана Липанова
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Российский сервис для дальнобойщиков Fura привлёк 160 млн рублей при оценке 1,4 млрд рублей Материал редакции

Сервис для дальнобойщиков с навигатором, указанием стоянок и станций ДПС позволяет крупному бизнесу организовать грузоперевозки.

4 комментария
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Российский стартап Fura привлёк 160 млн рублей в раунде А, сообщил vc.ru представитель компании. Раунд возглавил швейцарско-российский фонд, название которого не раскрывается.

Среди других инвесторов — основатель биржи грузоперевозок по СНГ Ati.su Святослав Вильде, серийный инвестор Александр Попов и другие бизнес-ангелы.

Fura основана в 2017 году некровным сыном певца Олега Газманова Филиппом, Артуром Жажояном и совладельцем детских парков «Кидзания» в России Геворком Саркисяном. Стартап разрабатывает одноимённый сервис для дальнобойщиков с навигатором, указанием стоянок, станций ДПС, рамок контроля «Платон», весовых станций, а в 2019 году добавилась и организация грузоперевозок для крупного бизнеса.

Компания сотрудничает с PepsiСo, «Газпромнефтью», СИБУР, Coca-Cola и другими. По собственным данным, у приложения больше 150 тысяч пользователей-дальнобойщиков. Месячный оборот сервиса, по данным на сентябрь 2020 года, — 100 млн рублей, Fura организовывает около 300 перевозок в месяц, говорят в компании.

«Fura операционно прибыльный бизнес, поэтому мы изначально были нацелены не просто на фандрейзинг, но на smart money, когда каждый из участников раунда не просто вкладывает деньги, но и делится своей экспертизой на этом рынке, своим опытом», — говорит Газманов.

По данным «Контур.Фокуса», по 43,1% в ООО «Фрейтер» принадлежит Филиппу Газманову и Артуру Жажояну. Их доли находятся в залоге у Фонда развития венчурного инвестирования Москвы по договору инвестиционного займа. Ещё 13,8% компании — у Геворка Саркисяна.

Привлечённые инвестиции компания планирует направить на усиление команды разработки, расширение функций сервиса, цифровизацию процессов перевозки, увеличение аудитории и выход на новые рынки.

В будущем сервис планирует стать «единорогом» — международной компанией с оценкой в $1 млрд. Всего с момента основания Fura привлекла около 130 млн рублей, первыми инвесторами были сами основатели, говорит представитель компании.

#новость #fura

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Andre Macareno

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Забавный факт: когда эта команда поглотит какой-то мелкий стартап, основатель поглощенного проекта сможет пойти к маме и сказать «Мама, меня фура убила»

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Недовольный Денис

0

Молодцы, круто!

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Petya Mushkin

0

сервис планирует стать «единорогом» — международной компанией с оценкой в $1 млрд.

Почему не два? Сын Газманова есть, а это не меньше двух.

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Alexander Melnik

0

основанный некровным сыном Олега Газманова (c) просто какой-то фанфик на «Игру Престолов» в версии для дальнобойщиков

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