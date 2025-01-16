Власти Стамбула решили повысить цены на общественный транспорт и такси

С 20 января 2025 года плата за проезд вырастет на 35%.Повышение тарифов одобрили Транспортно-координационный центр (UKOME) и Минтранспорт Турции, пишет Turkiye Today.Стоимость одной поездки на автобусе составит 27 лир (78,2 рублей по курсу ЦБ на 16 января 2025 года). Поездка на метробусе обойдётся в 40 лир (115,9 рублей). Проезд на Мармарае — пригородной железнодорожной линии, соединяющей европейскую и азиатскую части города через подводный тоннель, — составит 59,67 лир (около 172 рублей)Цены на такси в Стамбуле также вырастут: стоимость посадки (включение счётчика) вырастет на 40% и составит 42 лиры (121,7 рублей), а минимальный тариф за короткую поездку увеличится до 135 лир (391,3 рублей).UnsplashВ Стамбуле это уже третье повышение цен на проезд: в январе 2024 года тарифы на такси увеличились на 28%, а на автобусы, метро, трамваи и паромы — на 18%, в июле — ещё на 13-22% в зависимости от вида транспорта.#новости #турция
Страшна инфляция там, конечно. Всем ненавистникам Эльвиры и любителям крепкого хозяйственника у ЦБ надо показывать эрдаганономику
Так Труция и не самая богатая природными ископамыми страна в мире
держите нас в курсе. хотелось бы еще следить за ценами на трамвай в Уругвае
В талибане!
Союзники ближайшие ведь
О, стоимость проезда на автобусе даже чуть дороже, чем в РФ будет. Только у нас об этом даже разговоров нет, рост цен - дефолтное состояние, но инфляция-то у нас, конечно, "мизерная".