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Карина Пардаева
Транспорт

Власти Стамбула решили повысить цены на общественный транспорт и такси

С 20 января 2025 года плата за проезд вырастет на 35%.

  • Повышение тарифов одобрили Транспортно-координационный центр (UKOME) и Минтранспорт Турции, пишет Turkiye Today.
  • Стоимость одной поездки на автобусе составит 27 лир (78,2 рублей по курсу ЦБ на 16 января 2025 года). Поездка на метробусе обойдётся в 40 лир (115,9 рублей). Проезд на Мармарае — пригородной железнодорожной линии, соединяющей европейскую и азиатскую части города через подводный тоннель, — составит 59,67 лир (около 172 рублей)
  • Цены на такси в Стамбуле также вырастут: стоимость посадки (включение счётчика) вырастет на 40% и составит 42 лиры (121,7 рублей), а минимальный тариф за короткую поездку увеличится до 135 лир (391,3 рублей).
Unsplash
Unsplash
  • В Стамбуле это уже третье повышение цен на проезд: в январе 2024 года тарифы на такси увеличились на 28%, а на автобусы, метро, трамваи и паромы — на 18%, в июле — ещё на 13-22% в зависимости от вида транспорта.

#новости #турция

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18 комментариев
Андрей

Страшна инфляция там, конечно. Всем ненавистникам Эльвиры и любителям крепкого хозяйственника у ЦБ надо показывать эрдаганономику

13
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Flashback FM

Так Труция и не самая богатая природными ископамыми страна в мире

2
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Or Gop

держите нас в курсе. хотелось бы еще следить за ценами на трамвай в Уругвае

7
1
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Случай

В талибане!
Союзники ближайшие ведь

1
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Вадим Д.

О, стоимость проезда на автобусе даже чуть дороже, чем в РФ будет. Только у нас об этом даже разговоров нет, рост цен - дефолтное состояние, но инфляция-то у нас, конечно, "мизерная".

2
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