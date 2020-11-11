на The Standoff
BMW представила электрокар iX Материал редакции
Заявленный запас хода на одном заряде аккумулятора — 600 км.
На онлайн-конференции для журналистов BMW показала серийный электрокар iX. Автомобиль оборудован двумя электромоторами мощностью 500 л.с. и батареей емкость 100 кВт⋅ч. Разгон до 100 км в час займет 5 секунд, утверждают в BMW.
iX можно зарядить с 10 до 80% за 40 минут с помощью быстрой зарядки DC.
Салон оборудован двумя экранами — диагональю 12,3 и 14,9 дюймов.
Старт серийного производства автомобиля запланирован на второй квартал 2021 года. Стоимость автомобиля BMW не сообщает.
Комплект поставки тоже без зарядки будет?
Можно заказать как доп оборудование
Грузовой бас
и зеркала не нужны, все равно не смотрят!
Это рыньше так было. В электрокаре тебе приходится на 360 постоянно смотреть, дабы не пропустить зарядную станцию.
Комментарий удален
Видимо каждый производитель считает своим долгом максимально поиздеваться над дизайном выпускаемого электрокара)))
ягуар сделали вполне обычного вида машину)
Да, неплохая альфа ромео
На самом деле он довольно плохо выглядит.
У них есть E-Pace и F-Pace — выглядят классно. А этот I-Pace довольно странный в пропорциях и по дизайнерским решениям (капот, например). При этом, они его ещё и как SUV позиционируют.
Возможно, в этом есть коммерческий интерес - чтобы люди пока что продолжали преимущественно покупать традиционные авто с ДВС и исправно их обслуживать.
И обязательно синие элементы в экстерьере. Все ведь знаю что электричество синее ))
классика
Производитель, который выпустит электромобиль в корпусе и с салоном "обычной" машины, просто озолотится.
Вот что им мешало сделать просто обычную единичку или тройку на электроприводе с нормальной батарейкой?
показалось, что в салоне пепельница
А деды понимали в дизайне, почти как розочка на ручке коробки передач
Так они давно на X5 G14 попытались сделать бледную копию дедовской ручки:
Души не хватает, не то что в неповторимых оригиналах!
Сочетание дерева и стекла выглядит классно, но это единственное место во всей машине, где оно применено. Могла бы хоть ободок дефлекторов сделать деревянным.
Синие полосочки убого дешево смотрятся, а салон симпатичный. Экраны выглядят как колхозный тюнинг, абсолютно инородно. И даже козырька нет. Опять победа дизайна над здравым смыслом.
Синие акценты это отличительная черта электромобилей bmw. Отдельная консоль дисплея это тренд, который начался уже давно.
Алькантара Вася
Все это создает ощущение спланированной дискредитации электромобилей.
Большинство производителей делают странного вида тачки за оверпрайс.
iЖ
Верните кнопки на приборку!
Тачскрины это здорово, но ять на ходу лазить по меню чтобы радио поменять или режим вентляции салона ....
BMW специально делает свои электромобили уродливыми? Еще эти синие вставки везде.
Мне одному он кажется убогим?!
Похож, знаете на таких людей, у которых огромные ноги и жопа, а тело и руки дрыща, особенно сбоку. Что-то у синдрома Дауна позаимствовали.
Это не БМВ:
1. Изгиб Хоффмайстера превратили в какую то азиатскую срань
2. Энджел ай полностью уничтожены
3. Передний свес абсолютно не свойственный БМВ, слишком длинный
4. Про ноздри уже всё сказано
В этом автомобиле отсутствует ДНК БМВ. Это даже не Киа - они намастрячились уже делать брутальные повозки, посмотрите на Мохав или Соренто. Это какой то Чоньг Пень или Вань Лянь.
Все, Надежда сказала это не бнв, там изгиб Сосистера извратили, отменяйте показы, предзаказы!
До чего же унылый интерьер салона. Почему все серийники такие серые и безликие?
500-сильный электро-грузовик в грязно голубых тонах – да, это именно то, о чем нас просили polar bears... капец
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