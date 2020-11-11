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Транспорт
Филипп Концаренко
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BMW представила электрокар iX Материал редакции

Заявленный запас хода на одном заряде аккумулятора — 600 км.

54 комментария
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На онлайн-конференции для журналистов BMW показала серийный электрокар iX. Автомобиль оборудован двумя электромоторами мощностью 500 л.с. и батареей емкость 100 кВт⋅ч. Разгон до 100 км в час займет 5 секунд, утверждают в BMW.

iX можно зарядить с 10 до 80% за 40 минут с помощью быстрой зарядки DC.

Салон оборудован двумя экранами — диагональю 12,3 и 14,9 дюймов.

Старт серийного производства автомобиля запланирован на второй квартал 2021 года. Стоимость автомобиля BMW не сообщает.

#bmwix #bmw #электромобили #новость

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54 комментария
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Sergo Markus

34

Комплект поставки тоже без зарядки будет?

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Анатолий Бочаров

Sergo
0

Можно заказать как доп оборудование

Ответить

Грузовой бас

Анатолий
4

и зеркала не нужны, все равно не смотрят!

Ответить

Max Pashkov

Грузовой
13

Это рыньше так было. В электрокаре тебе приходится на 360 постоянно смотреть, дабы не пропустить зарядную станцию.

Ответить

Arthur Niazyan

Грузовой
1

Поворотные сигналы тоже, все плевали на них.

Ответить

Денис Файзулин

Анатолий
2

по подписке

Ответить

Alexey Tykhonov

Sergo
1

Так экологичнее.

Ответить

Комментарий удален

Pavel Bond

21

Видимо каждый производитель считает своим долгом максимально поиздеваться над дизайном выпускаемого электрокара)))

Ответить

Сергей Сергеев

Pavel
8

ягуар сделали вполне обычного вида машину)

Ответить

Nick

Сергей
1

И получилось неплохо на мой взгляд

Ответить

Владислав Егоров

Nick
3

Да, неплохая альфа ромео

Ответить

Nick

Владислав
0

Я имел ввиду ягуар 😆

Ответить

Евгений Архипов

Nick
1

На самом деле он довольно плохо выглядит. 

Ответить

Nick

Евгений
0

У каждого свой вкус, по мне он неплохо выглядит.

Ответить

Евгений Архипов

Nick
0

У них есть E-Pace и F-Pace — выглядят классно. А этот I-Pace довольно странный в пропорциях и по дизайнерским решениям (капот, например). При этом, они его ещё и как SUV позиционируют.

Ответить

Nick

Евгений
0

А что именно с капотом?

Ответить

Vasiliy Anikin

Pavel
2

BMW уже давно издевается. Взгляните на их i3

Ответить

Руслан Казиев

Pavel
0

Возможно, в этом есть коммерческий интерес - чтобы люди пока что продолжали преимущественно  покупать традиционные авто с ДВС и исправно их обслуживать.

Ответить

Дрюс Уилис

Pavel
0

И обязательно синие элементы в экстерьере. Все ведь знаю что электричество синее ))

Ответить

Денис Файзулин

19

классика

Ответить

boj Ko

Денис
1

Бро из-за твоей картинки Я облил кофем свой старый костюм   и салон моей старой Aristo....  😂😂😂

Ответить

Денис Файзулин

boj
0
Ответить

Artem Golovin

8

Производитель, который выпустит электромобиль в корпусе и с салоном "обычной" машины, просто озолотится.

Вот что им мешало сделать просто обычную единичку или тройку на электроприводе с нормальной батарейкой?

Ответить

Владислав Романов

6

показалось, что в салоне пепельница

Ответить

Den Freedom

Владислав
3

А деды понимали в дизайне, почти как розочка на ручке коробки передач

Ответить

Вася Пражкин

Den
4

Так они давно на X5 G14 попытались сделать бледную копию дедовской ручки:

Ответить

ЯжПрограммист

Вася
13

Души не хватает, не то что в неповторимых оригиналах!

Ответить

Dmitry Kiselev

ЯжПрограммист
0

А еще на кнопках дверных замков были)

Ответить

Евгений Архипов

Владислав
0

Сочетание дерева и стекла выглядит классно, но это единственное место во всей машине, где оно применено. Могла бы хоть ободок дефлекторов сделать деревянным.

Ответить

Грузовой бас

4

Ну чет так себе..

Ответить

Make Luv

3

Синие полосочки убого дешево смотрятся, а салон симпатичный. Экраны выглядят как колхозный тюнинг, абсолютно инородно. И даже козырька нет. Опять победа дизайна над здравым смыслом.

Ответить

Reborn Soul

Make
0

Синие акценты это отличительная черта электромобилей bmw. Отдельная консоль дисплея это тренд, который начался уже давно.

Ответить

Make Luv

Reborn
0

Что-то не замечал, особенно таких ярких. 

Ответить

Reborn Soul

Make
1

Тогда советую посмотреть на любые автомобили bmw серии i.

Ответить

Deniss Karpak

1

Алькантара Вася

Ответить

Денис Файзулин

Deniss
0

уася

Ответить

Nick

1

Интересно удобен ли руль такой формы? 🤔

Ответить

Allestor Krei

1

Шутки про чек энджин объявляются открытыми

Ответить

Сергей Исаков

1

Все это создает ощущение спланированной дискредитации электромобилей. 
Большинство производителей делают странного вида тачки за оверпрайс. 

Ответить

Vasya Cullin

0

Квадратная какая то 😁

Ответить

Ленинский кофе

0

Айфон десятый?

Ответить

Mikhail Manuylov

0

Ответить

Дима Басин

Mikhail
0

жи

Ответить

Dennis Gerasimov

0

Верните кнопки на приборку!

Тачскрины это здорово, но ять на ходу лазить по меню чтобы радио поменять или режим вентляции салона ....

Ответить

Yuri Ahmedov

0

BMW специально делает свои электромобили уродливыми? Еще эти синие вставки везде.

Ответить

Максим Звездин

0

Мне одному он кажется убогим?!
Похож, знаете на таких людей, у которых огромные ноги и жопа, а тело и руки дрыща, особенно сбоку. Что-то у синдрома Дауна позаимствовали.

Ответить

Надежда Медведева

0

Это не БМВ:
1. Изгиб Хоффмайстера превратили в какую то азиатскую срань
2. Энджел ай полностью уничтожены
3. Передний свес абсолютно не свойственный БМВ, слишком длинный
4. Про ноздри уже всё сказано
В этом автомобиле отсутствует ДНК БМВ. Это даже не Киа - они намастрячились уже делать брутальные повозки, посмотрите на Мохав или Соренто. Это какой то Чоньг Пень или Вань Лянь.

Ответить

Alexey Rusanov

Надежда
0

Все, Надежда сказала это не бнв, там изгиб Сосистера извратили, отменяйте показы, предзаказы! 

Ответить

Bacceti Sphodromantis

0

Что с рулем? Ощущение, что он вывернут на 180.

Ответить

Jack Sparrow

0

Салон на замшевый смахивает :/

Ответить

max smirnoff

0

До чего же унылый интерьер салона. Почему все серийники такие серые и безликие?

Ответить

Денис Пешехонов

0

По цене квартиры в Москве, поди

Ответить

Alexander Kroll

0

500-сильный электро-грузовик в грязно голубых тонах – да, это именно то, о чем нас просили polar bears... капец

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Карл

0

плюшевые сидушки, прямо как в Тоёте 90-х)

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