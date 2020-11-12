В бета-версии «2ГИС» можно искать адреса в офлайне, использовать голосовой ввод и перенести маршрут с телефона на автомобильную магнитолу.

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«2ГИС» начал тестировать Android Auto — сервис для подключения к мультимедийной системе автомобиля с помощью смартфона, сообщили vc.ru в компании.

Сейчас в бета-версии приложения «2ГИС» доступны все функции, которые SDK Android Auto реализует в навигаторах: поиск адресов и компаний в офлайне, быстрый доступ к избранному, голосовой ввод и перенос уже построенного маршрута с телефона на автомобильную магнитолу, добавили в «2ГИС».

Первое письмо в Google мы написали год назад и через несколько месяцев переписок выяснили, что публичный SDK Android Auto для навигаторов всё это время был в разработке. К апрелю попытки получить его увенчались успехом — мы одни из первых в мире, кто получил ранний доступ к нему. Александр Сырков продакт-менеджер сервиса транспорта в «2ГИС»

Подключить смартфон к Android Auto можно с помощью USB-кабеля. После этого можно построить маршрут на экране автомагнитолы или отобразить уже заданный на телефоне маршрут.

Чтобы использовать в бета-версии приложение «2ГИС» на Android Auto нужно стать бета-тестером, скачать приложения 2GIS Beta и Android Auto, передает компания.

В декабре 2018 года «2ГИС» добавил поддержку Apple CarPlay. Приложение может найти нужную точку для построения маршрута, показывать маневры, адреса из закладок, а также загруженность дорог по маршруту движения.