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Транспорт
Рая Хачатрян
387

«2ГИС» добавил поддержку Android Auto в бета-версии приложения Материал редакции

В бета-версии «2ГИС» можно искать адреса в офлайне, использовать голосовой ввод и перенести маршрут с телефона на автомобильную магнитолу.

11 комментариев
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«2ГИС» начал тестировать Android Auto — сервис для подключения к мультимедийной системе автомобиля с помощью смартфона, сообщили vc.ru в компании.

Сейчас в бета-версии приложения «2ГИС» доступны все функции, которые SDK Android Auto реализует в навигаторах: поиск адресов и компаний в офлайне, быстрый доступ к избранному, голосовой ввод и перенос уже построенного маршрута с телефона на автомобильную магнитолу, добавили в «2ГИС».

Первое письмо в Google мы написали год назад и через несколько месяцев переписок выяснили, что публичный SDK Android Auto для навигаторов всё это время был в разработке. К апрелю попытки получить его увенчались успехом — мы одни из первых в мире, кто получил ранний доступ к нему.

Александр Сырков
продакт-менеджер сервиса транспорта в «2ГИС»

Подключить смартфон к Android Auto можно с помощью USB-кабеля. После этого можно построить маршрут на экране автомагнитолы или отобразить уже заданный на телефоне маршрут.

Чтобы использовать в бета-версии приложение «2ГИС» на Android Auto нужно стать бета-тестером, скачать приложения 2GIS Beta и Android Auto, передает компания.

В декабре 2018 года «2ГИС» добавил поддержку Apple CarPlay. Приложение может найти нужную точку для построения маршрута, показывать маневры, адреса из закладок, а также загруженность дорог по маршруту движения.

В октябре блогер Wylsacom рассказал, что «Яндекс» может добавить поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Карты» и «Навигатор», но доступ к этой функции будет только у подписчиков «Плюса». «Яндекс» подтвердил, что работает над интеграциями.

#новость #2гис

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11 комментариев
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Ринат Махмутов

7

“Androit”

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Ринат Махмутов

Ринат
0

Автор поправил)

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Рая Хачатрян

Ринат
0

это был обман, чтобы набрать классы

Ответить

Αртем Αксенов

5

Яндекс.Картам стоит поднапрячься.

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Анар FS

Αртем
0

Они вроде хотели сделать доступ только через подписку.
Жду когда будет возможность без "зеркал" пользоваться им.

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Andrey Vinokurov

2

Перешёл по уведомлению чисто ради Andoit

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Рая Хачатрян

Andrey
4

господи, что ж я наделала

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Дмитрий Голобоков

1

Опечаточка в заголовке. АЯЯЯЙ

Ответить

Дмитрий Голобоков

Дмитрий
0

Только что исправили

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Nick

1

Со всеми бывает... Накинулись

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Maksim Zinchuk

0

Ахахах Androit

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