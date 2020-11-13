Идею поддержали и другие такси-сервисы, каршеринг и сервисы аренды самокатов — но пока не понимают, как это будет выглядеть на практике.

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Сервис онлайн-заказа такси «Ситимобил» подтвердил, что подключится к единому транспортному приложению Дептранса Москвы.

В компании отметили, что тоже планируют создать «одно “суперприложение” для городской мобильности»: в августе сервис добавил в приложение аренду электросамокатов от Urent. В будущем компания намерена добавить в него каршеринг и общественный транспорт.

Дептранс Москвы анонсировал единую платформу для всех видов транспортных услуг в начале ноября. Мэрия сообщила, что начала объединять в приложение сервис по оплате парковки, прокат велосипедов, такси-сервис «Ситимобил» и прокат самокатов Urent.

13 ноября пресс-служба Дептранса сообщила, что помимо «Ситимобила» в одном приложении будут «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», BelkaCar и сервисы проката самокатов Urent, Whoosh и «Самокат шеринг».

«Драйв» рассматривает создание единой платформы как «интересное новое направление в развитии городской мобильности», пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании. В «Делимобиле» агентству сообщили, что «идея кажется абсолютно логичной», однако объединение технологии похожих, но все-таки разных сервисов в одну платформу считают «сложной задачей».

«Важно понять, как именно будет выглядеть сама модель реализации. Насколько она будет удовлетворять всех возможных участников проекта», — рассказала изданию директор «Делимобиля» Елена Бехтина.

Издание также пишет, что в подключении к приложению заинтересована BelkaCar, но «для более точных прогнозов об участии сервиса каршеринга в проекте компании необходимо лучше понять бизнес-модель и функциональность MaaS приложения».

Whoosh считает, что сейчас пользователи выбирают привычный вид транспорта вместо того, что быстрее, а единое приложение Дептранса «сделает перемещение по городу удобнее».

«Самокат шеринг» сообщил ТАСС, что поддерживает идею MaaS-приложения, так как функция бронирования самоката «необходима в том месте, где будет пересадка с автобуса на самокат».