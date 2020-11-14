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Транспорт
Лера Михайлова
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TechCrunch: Uber задумалась о продаже беспилотного подразделения ATG стартапу Aurora Innovation Материал редакции

В сентябре стало известно о проблемах ATG с деньгами и конфликтах внутри компании.

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Uber ведёт переговоры о продаже подразделения беспилотных автомобилей Advanced Technologies Group (ATG). Покупателем может стать стартап Aurora, который тоже занимается беспилотниками, пишет TechCrunch.

Три неназванных источника сообщили изданию, что компании ведут переговоры с октября, и их исход пока неизвестен. Представители Aurora и Uber отказались от комментариев.

TechCrunch назвал ATG одним из последних крупных и дорогих подразделений компании. В 2019 году ATG привлёк $1 млрд от SoftBank, Toyota и Denso. Оценка подразделения тогда выросла до $7,25 млрд.

ATG всегда был «проблемным ребёнком» Uber, отмечает The Information. Проект работает с 2015 года, он связан с кражей коммерческой тайны у Waymo (подразделение Google), в котором признали виновным руководителя Uber ATG Энтони Левандовски.

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В сентябре 2020 года The Information опубликовало расследование о проблемах ATG: недостатке денег, конфликтах внутри команды, проблемах в разработке. По мнению издания, после пяти лет разработки и около $2,5 млрд инвестиций в проект Uber не приблизилась к запуску надёжного беспилотника.

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Возможный покупатель Uber ATG основан в 2017 году. Aurora запустили ветераны индустрии, которые руководили беспилотными проектами в Google, Tesla и Uber, отмечает TechCrunch. За все время работы компания привлекла $690 млн от Greylock Partners, Sequoia Capital и других.

#новости #uber #aurora #беспилотники

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Alexander Gorodnitskiy

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“В 2019 году ATG привлёк $1 млн -> $1 млрд от SoftBank, Toyota и Denso.”

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