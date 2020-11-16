Санкций за превышение разрешённой скорости не будет, обещает сервис.

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«Яндекс.Драйв» начнёт предупреждать о превышениях на 10 км/ч разрешённой скорости всех водителей после тестирования системы в Москве, сообщили vc.ru в компании.

В августе сервис начал предупреждать пользователей в Москве о превышении скорости на 10 км/ч от разрешённой на переулках, бульварах и городских улицах с ограничениями скорости до 60 км/ч. В компании проанализировали результаты и решили ввести предупреждение для всех пользователей.

С 1 сентября по 14 октября 2020 года в тестировании поучаствовали около 200 тысяч человек в Москве. Из них предупреждения получили 63%, остальные водители за весь период ни разу не превысили скорость.

По итогам эксперимента «Драйв» выяснил, что водители получили на 7% меньше штрафов по сравнению с теми, кто не получал предупреждений. Около 20% водителей ни разу не превышали скорость после первого предупреждения.

«Яндекс.Драйв» сообщил, что превышение скорости на 10 км/ч по-прежнему не будет влиять на доступ к машинам и не приведёт к блокировке в сервисе.