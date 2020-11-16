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Транспорт
Евгения Евсеева
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«Яндекс.Драйв» начнёт предупреждать всех пользователей о превышении скорости на 10 км/ч после успешных тестов в Москве Материал редакции

Санкций за превышение разрешённой скорости не будет, обещает сервис.

33 комментария
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«Яндекс.Драйв» начнёт предупреждать о превышениях на 10 км/ч разрешённой скорости всех водителей после тестирования системы в Москве, сообщили vc.ru в компании.

В августе сервис начал предупреждать пользователей в Москве о превышении скорости на 10 км/ч от разрешённой на переулках, бульварах и городских улицах с ограничениями скорости до 60 км/ч. В компании проанализировали результаты и решили ввести предупреждение для всех пользователей.

С 1 сентября по 14 октября 2020 года в тестировании поучаствовали около 200 тысяч человек в Москве. Из них предупреждения получили 63%, остальные водители за весь период ни разу не превысили скорость.

По итогам эксперимента «Драйв» выяснил, что водители получили на 7% меньше штрафов по сравнению с теми, кто не получал предупреждений. Около 20% водителей ни разу не превышали скорость после первого предупреждения.

«Яндекс.Драйв» сообщил, что превышение скорости на 10 км/ч по-прежнему не будет влиять на доступ к машинам и не приведёт к блокировке в сервисе.

Редакция vc.ru спросила у «Делимобиля» и BelkaСar про планы добавить похожие предупреждения, но на момент публикации заметки ответ не получила.

#новость #яндекс

Евгения Евсеева
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33 комментария
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Георгий Беглорян

18

Как то Драйве 900 км в час летел, когда приземлился аккаунт на три дня заблокировали. 

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Bogdan Tikhomirov

Георгий
6

Мимо пролетал как раз в тот момент, видел как ты крадешься

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Георгий Беглорян

Bogdan
1

5 махов... у меня то солярис был, а не каптюр

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Anatoly Ivanov

Георгий
3

круто, в Яндекс.Драйв теперь Bombardier есть? Летные просят?

Ответить

Дима Волков

8

Вот бы ещё сделали слежку скорости за водителями такси, иногда такие глупые водители попадаются, что ехать 120 по мкаду не очень хочется

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Филипп Детинкин

Дима
2

Приложение Таксометр для водителей Яндекс.Такси следит за превышениями скорости и выдаёт предупреждения.

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Дима Волков

Филипп
0

К сожалению, предупреждение о превышении скорости не всегда означает ее снизить. Мне как пассажиру хотелось бы что бы машина больше 120 физически не могла разогнаться

Ответить

Филипп Детинкин

Дима
1

Ну такое технически сложно осуществить, но при частом или значительном нарушении скоростного режима водителя приложение автоматически отстраняет от работы на некоторое время.

Ответить

Pavel Zakharov

Филипп
3

Как-то незаметно пока что. Пару раз мне и знакомым попадались поехавшие таксисты, которые влупливали под 160 км/ч и не очень переживали по этому поводу, хотя это очевидно бред и за такое надо блокировать сразу же и перманентно, а потом уже разбираться и доказывать, была ли в этом необходимость.

Ответить

Дима Волков

Филипп
1

«Часто» и «на некоторое время» это не похоже на немедленное отключение от сервиса)

Надеюсь в будущем это сложное техническое решение воплотят в реальность, потому что сервис такси в нашей стране рАзвит, даже очень, но он не настолько безопасный. Мне кажется в метро порой безопаснее проехать, чем с человеком в 3 часа ночи по пустой дороге, который постоянно выводит на разговор и слушает свою любимую музыку.

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Петр Иванов

Дима
2

за водителями яндекса есть слежка, они уже давно не превышают а тошнят. что раздражает по своему. они даже не превышают +20 обычно (те что я видел) ну то есть едут +10 макс

Ответить

Anatoly Ivanov

Дима
1

Из аэропорта Ростова как-то местный таксист на Поло в оклейке Яндекса гнал 180 км/ч по встречке. Для такси очень желательно такое

Ответить

Dear Moscow,

Дима
0

ехать 120 по мкаду не очень хочется

Ответить

Irek Khasyanov

–1

дарю идею - ставить ограничение 60 км/ч на уровне двигателя, медленнее едешь, больше минут капает, больше драйв зарабатывает

Ответить

Aleksandr Dubrovin

Irek
2

А если экстренная ситуация и надо резко ускорится. Теоретически такие тоже бывают, хоть и редко, но исключать нельзя. Тогда жертва на вине компании

Ответить

Irek Khasyanov

Aleksandr
0

Кто-то сарказма не понимает :)

Ответить

Aleksandr Dubrovin

Irek
0

Заработался) +1

Ответить

Victor Meykson

2

Едешь вокруг МЕГИ в Химках в пределах +10, а за тобой хвост из злобных автовладельцев)

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Петр Иванов

Victor
1

это реально мешает. я пробовал ездить на драйве по лимиту или даже +10.
было уже такое обсуждение тут. тебя с дороги просто выдавливают. причем прошлый раз из правого ряда фура на ТТК которая ехала 100 а я 80. выдавила меня в левые ряды))) (разрыв шаблона)

Ответить

Дмитрий

Петр
0

Местные расскажите, какими вы там тарифами на драйве пользуетесь? А то буду в столице по работе)

Ответить

Петр Иванов

Дмитрий
0

стандартный тариф на драйве "минуты" это самая дешевая машина рублей 8-10 минута езды и рублей 6 в режиме ожидания.
советую перед поездкой смотреть тариф "2 часа" - он внезапно часто оказывается дешевле.
2 часа стоит 290 рублей за 2 часа времени плюс 8 рублей километр.
соответственно если при цене 10 рублей минута ехать 1 час будет 600 рублей.
если за час проехать 20 километров (что в Москве днем норма) то по тарифу 2 часа это будет 290 рублей плюс 160 рублей за километры, итого 450 рублей.
но при тарифе 2 часа 290 рублей спишут сразу и вернуть будет уже нельзя, а при тарифе минуты соотв все поминутно.
вот такой не знаю лайфхак не лайфхак.

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Петр Иванов

Петр
0

все приведенные выше цены и минут и километра могут плавать плюс минус в обе стороны, кроме 290 рублей за 2 часа. эта вроде постоянная.
а ну и это для самых дешевых машин, повторюсь. 
но для более дорогих замечание про 2 часа тоже работает.

Ответить

colorless

Дмитрий
0

какими вы там тарифами на драйве пользуетесь

Фиксом  (указываешь примерную точку завершения аренды, там будет большая область достаточно).
По цене может на пару рублей дороже, чем если бы по минутам летать и тп. Но зато тебя не волнует время, пробки и тп ит д. Написали тебе 350р до туда, столько и заплатишь. Плюс еще есть в запасе минут 30 от среднего времени прибытия (можно заехать в магазин и тп быстренько, ну или просто тупить и тошнить с музыкой в правом ряду).

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Tatyana Grigorenko

Victor
0

а правее перестраиваться не пробовали?

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НечеловеческаяЛогика

1

 в тестировании поучаствовали около 200 тысяч человек в Москве. Из них предупреждения получили 63%

До +19 км не штрафуют. Яндекс начал тестить +10км. 60%+ "нарушали"
Л - нет логики

«Яндекс.Драйв» сообщил, что превышение скорости на 10 км/ч по-прежнему не будет влиять на доступ к машинам и не приведёт к блокировке в сервисе.

На основании чего? Если даже в законе "разрешено" до +19км без штрафа.

Ответить

Igor Kulikovsky

НечеловеческаяЛ…
1

Чтобы меньше били машины Драйва. Чтобы было меньше ДТП, покалеченных, трупов. Высокая скорость - основная причина смертности 

Ответить

Шамиль Зигантдинов

0

Недавно ехали с женой (она за рулём драйва), звонит ТП ей, и говорят что превышает😅 хотя так и не поняли где и на сколько.

Ответить

Иван Гуляев

0

Санкций за превышение разрешённой скорости не будет, обещает сервис.

Пока что

Ответить

Leo Uvarov

0

кмк довольно низкая эффективность - всего 7% 
и я так понимаю, они не будут спрашивать разрешения у кастомера, нужна ли ему эта "услуга"? Отличный "сервис".

Ответить

Sam Beckett

0

А вот, кстати, интересно - это только у меня с недавнего времени сильно сократился парк бизнес-авто в Яндекс.Драйве (это те, которые мерсы ешки и бнв пятерки) на карте, или их правда стало меньше? 

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Виталий Журавлев

Sam
0

Они разошлись по таксистам бизнес-класса Ятакси

Ответить

Dima Radyukov

0

Логика в том, что при 80 км/час ты потратишь меньше минут на свою поездку и яндекс меньше заработает.

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Максим Гурушкин

0

Да да, работает. Вот только не всегда точно по знакам. 

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