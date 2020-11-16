«Яндекс.Драйв» начнёт предупреждать всех пользователей о превышении скорости на 10 км/ч после успешных тестов в Москве Материал редакции
Санкций за превышение разрешённой скорости не будет, обещает сервис.
«Яндекс.Драйв» начнёт предупреждать о превышениях на 10 км/ч разрешённой скорости всех водителей после тестирования системы в Москве, сообщили vc.ru в компании.
В августе сервис начал предупреждать пользователей в Москве о превышении скорости на 10 км/ч от разрешённой на переулках, бульварах и городских улицах с ограничениями скорости до 60 км/ч. В компании проанализировали результаты и решили ввести предупреждение для всех пользователей.
С 1 сентября по 14 октября 2020 года в тестировании поучаствовали около 200 тысяч человек в Москве. Из них предупреждения получили 63%, остальные водители за весь период ни разу не превысили скорость.
По итогам эксперимента «Драйв» выяснил, что водители получили на 7% меньше штрафов по сравнению с теми, кто не получал предупреждений. Около 20% водителей ни разу не превышали скорость после первого предупреждения.
«Яндекс.Драйв» сообщил, что превышение скорости на 10 км/ч по-прежнему не будет влиять на доступ к машинам и не приведёт к блокировке в сервисе.
Редакция vc.ru спросила у «Делимобиля» и BelkaСar про планы добавить похожие предупреждения, но на момент публикации заметки ответ не получила.
Как то Драйве 900 км в час летел, когда приземлился аккаунт на три дня заблокировали.
Мимо пролетал как раз в тот момент, видел как ты крадешься
Вот бы ещё сделали слежку скорости за водителями такси, иногда такие глупые водители попадаются, что ехать 120 по мкаду не очень хочется
Приложение Таксометр для водителей Яндекс.Такси следит за превышениями скорости и выдаёт предупреждения.
К сожалению, предупреждение о превышении скорости не всегда означает ее снизить. Мне как пассажиру хотелось бы что бы машина больше 120 физически не могла разогнаться
Ну такое технически сложно осуществить, но при частом или значительном нарушении скоростного режима водителя приложение автоматически отстраняет от работы на некоторое время.
Как-то незаметно пока что. Пару раз мне и знакомым попадались поехавшие таксисты, которые влупливали под 160 км/ч и не очень переживали по этому поводу, хотя это очевидно бред и за такое надо блокировать сразу же и перманентно, а потом уже разбираться и доказывать, была ли в этом необходимость.
«Часто» и «на некоторое время» это не похоже на немедленное отключение от сервиса)
Надеюсь в будущем это сложное техническое решение воплотят в реальность, потому что сервис такси в нашей стране рАзвит, даже очень, но он не настолько безопасный. Мне кажется в метро порой безопаснее проехать, чем с человеком в 3 часа ночи по пустой дороге, который постоянно выводит на разговор и слушает свою любимую музыку.
за водителями яндекса есть слежка, они уже давно не превышают а тошнят. что раздражает по своему. они даже не превышают +20 обычно (те что я видел) ну то есть едут +10 макс
Из аэропорта Ростова как-то местный таксист на Поло в оклейке Яндекса гнал 180 км/ч по встречке. Для такси очень желательно такое
дарю идею - ставить ограничение 60 км/ч на уровне двигателя, медленнее едешь, больше минут капает, больше драйв зарабатывает
А если экстренная ситуация и надо резко ускорится. Теоретически такие тоже бывают, хоть и редко, но исключать нельзя. Тогда жертва на вине компании
Кто-то сарказма не понимает :)
Едешь вокруг МЕГИ в Химках в пределах +10, а за тобой хвост из злобных автовладельцев)
это реально мешает. я пробовал ездить на драйве по лимиту или даже +10.
было уже такое обсуждение тут. тебя с дороги просто выдавливают. причем прошлый раз из правого ряда фура на ТТК которая ехала 100 а я 80. выдавила меня в левые ряды))) (разрыв шаблона)
стандартный тариф на драйве "минуты" это самая дешевая машина рублей 8-10 минута езды и рублей 6 в режиме ожидания.
советую перед поездкой смотреть тариф "2 часа" - он внезапно часто оказывается дешевле.
2 часа стоит 290 рублей за 2 часа времени плюс 8 рублей километр.
соответственно если при цене 10 рублей минута ехать 1 час будет 600 рублей.
если за час проехать 20 километров (что в Москве днем норма) то по тарифу 2 часа это будет 290 рублей плюс 160 рублей за километры, итого 450 рублей.
но при тарифе 2 часа 290 рублей спишут сразу и вернуть будет уже нельзя, а при тарифе минуты соотв все поминутно.
вот такой не знаю лайфхак не лайфхак.
все приведенные выше цены и минут и километра могут плавать плюс минус в обе стороны, кроме 290 рублей за 2 часа. эта вроде постоянная.
а ну и это для самых дешевых машин, повторюсь.
но для более дорогих замечание про 2 часа тоже работает.
какими вы там тарифами на драйве пользуетесь
Фиксом (указываешь примерную точку завершения аренды, там будет большая область достаточно).
По цене может на пару рублей дороже, чем если бы по минутам летать и тп. Но зато тебя не волнует время, пробки и тп ит д. Написали тебе 350р до туда, столько и заплатишь. Плюс еще есть в запасе минут 30 от среднего времени прибытия (можно заехать в магазин и тп быстренько, ну или просто тупить и тошнить с музыкой в правом ряду).
в тестировании поучаствовали около 200 тысяч человек в Москве. Из них предупреждения получили 63%
До +19 км не штрафуют. Яндекс начал тестить +10км. 60%+ "нарушали"
Л - нет логики
«Яндекс.Драйв» сообщил, что превышение скорости на 10 км/ч по-прежнему не будет влиять на доступ к машинам и не приведёт к блокировке в сервисе.
На основании чего? Если даже в законе "разрешено" до +19км без штрафа.
Чтобы меньше били машины Драйва. Чтобы было меньше ДТП, покалеченных, трупов. Высокая скорость - основная причина смертности
Недавно ехали с женой (она за рулём драйва), звонит ТП ей, и говорят что превышает😅 хотя так и не поняли где и на сколько.
Санкций за превышение разрешённой скорости не будет, обещает сервис.
Пока что
кмк довольно низкая эффективность - всего 7%
и я так понимаю, они не будут спрашивать разрешения у кастомера, нужна ли ему эта "услуга"? Отличный "сервис".
А вот, кстати, интересно - это только у меня с недавнего времени сильно сократился парк бизнес-авто в Яндекс.Драйве (это те, которые мерсы ешки и бнв пятерки) на карте, или их правда стало меньше?
Логика в том, что при 80 км/час ты потратишь меньше минут на свою поездку и яндекс меньше заработает.
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