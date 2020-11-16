Harley-Davidson раскрыл некоторые характеристики своих первых электровелосипедов — они будут стоить от $3399 до $4999 Материал редакции
Первые четыре модели под брендами Mosh/Cty и Rush/Cty поступят в продажу весной 2021 года.
Serial 1 Cycle, подразделение Harley-Davidson по разработке электровелосипедов, раскрыло некоторые характеристики своих первых моделей, передаёт The Verge.
Первые четыре модели электровелосипедов компании под брендами Mosh/Cty и Rush/Cty поступят в продажу весной 2021 года. Они будут продаваться в США и Германии по цене от $3399 до $4999.
Это будут городские велосипеды с педалями, оснащенные среднеприводными моторами от производителя Brose и встроенными аккумуляторами. Rush/Cty будет представлен в трёх вариантах: Step-Thru, Speed и стандартный.
Электровелосипеды оснащены двигателями мощностью 250 Вт и 90 Нм крутящего момента и могут развивать максимальную скорость 32 километра в час — за исключением Rush/Cty Speed, который может ехать быстрее. Мотор Brose обеспечивает четыре уровня мощности: экологический, турне, спортивный и повышенный.
Велосипед также оснащен автоматической коробкой передач Enviolo Automatiq, освещением спереди и сзади, литий-ионным аккумулятором, встроенным в раму, и не требующим обслуживания карбоновым ременным приводом Gates. Весной компания представит и специальное приложение, которое можно будет подключить к электровелосипеду по Bluetooth.
В модель Mosh/Cty будет встроена батарея мощностью 529 Вт/ч, которая должна питать велосипед на протяжении примерно 56-158 километров, в зависимости от уровня мощности. Это будет самая лёгкая по весу модель — почти 22 килограмма.
Мощность батареи стандартной модели Rush/Cty — 706 Вт/ч, но дальность пробега такая же, как у Mosh/Cty. Rush/Cty Step-Thru поставляется с батареей 529 Вт/ч при дальности пробега 48-144 километров. Главная особенность Step-Thru — «бардачок» для замка в центральной части на 620 кубических сантиметров.
Rush/Cty Speed может развивать скорость до 45 километров в час. Батарея мощностью 706 Вт/ч может питать велосипед на протяжении 40-185 километров. Эта модель будет весить 26,7 килограммов.
Rush/Cty Speed может развивать скорость до 45 километров в час.
Отличная идея, дайте велосипедистам тогда гранату уже, чего мелочиться, пусть всех на дороге угробят.
У нас есть ограничение для электровелосипеда, без прав - 25 км/ч и двигатель 250 Вт.
Ну ограничение для автомобиля в РФ 130 км/ч не мешает же продавать автомобили на 200+ км/ч.
Эмоциональный коктейль
Да никому на таких скоростях не позволят ездить. Везде будут ограничения. Это просто выебоны, как дорогая тачка, которая может до 300км разгоняться. Ее берут для понтов, но на деле на 300км в час только доноры ездят.
С такими транспортными средствами будет еще больше беспечных ангелов.
Мда, так угробить бренд это надо постараться... они бы еще велосипеды для девочек выпустили чтобы уж наверняка
Это уже маргинальный бренд, из эпохи когда профессия механика-водителя была в почете. Сейчас лучше сформировать другой образ, но постараться и рыбку съесть, сохранив известное наименование на слуху. Теперь нужно что бы Harley-Davidson ассоциировался с производителем современных, технологичных, зеленых изделий.
О да, оттолкнуть своих последних лояльных клиентов и сделать продукт который ничем не отличается от сотни других это конечно выигрышная стратегия
Прямо как мотоцикл в 20 веке, который тоже ничем не отличался от сотен других. Но они могли бы делать удивительные седла и стремена для последних лояльных клиентов
$5к только за бренд?
Эмоциональный коктейль
За возможность сказать: "У меня тут в квартире харлей стоит.."
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