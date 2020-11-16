Первые четыре модели под брендами Mosh/Cty и Rush/Cty поступят в продажу весной 2021 года.

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Serial 1 Cycle, подразделение Harley-Davidson по разработке электровелосипедов, раскрыло некоторые характеристики своих первых моделей, передаёт The Verge.

Первые четыре модели электровелосипедов компании под брендами Mosh/Cty и Rush/Cty поступят в продажу весной 2021 года. Они будут продаваться в США и Германии по цене от $3399 до $4999.

Это будут городские велосипеды с педалями, оснащенные среднеприводными моторами от производителя Brose и встроенными аккумуляторами. Rush/Cty будет представлен в трёх вариантах: Step-Thru, Speed и стандартный.

Электровелосипеды оснащены двигателями мощностью 250 Вт и 90 Нм крутящего момента и могут развивать максимальную скорость 32 километра в час — за исключением Rush/Cty Speed, который может ехать быстрее. Мотор Brose обеспечивает четыре уровня мощности: экологический, турне, спортивный и повышенный.

Велосипед также оснащен автоматической коробкой передач Enviolo Automatiq, освещением спереди и сзади, литий-ионным аккумулятором, встроенным в раму, и не требующим обслуживания карбоновым ременным приводом Gates. Весной компания представит и специальное приложение, которое можно будет подключить к электровелосипеду по Bluetooth.

В модель Mosh/Cty будет встроена батарея мощностью 529 Вт/ч, которая должна питать велосипед на протяжении примерно 56-158 километров, в зависимости от уровня мощности. Это будет самая лёгкая по весу модель — почти 22 килограмма.

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Мощность батареи стандартной модели Rush/Cty — 706 Вт/ч, но дальность пробега такая же, как у Mosh/Cty. Rush/Cty Step-Thru поставляется с батареей 529 Вт/ч при дальности пробега 48-144 километров. Главная особенность Step-Thru — «бардачок» для замка в центральной части на 620 кубических сантиметров.

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