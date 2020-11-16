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Транспорт
Лиана Липанова
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Harley-Davidson раскрыл некоторые характеристики своих первых электровелосипедов — они будут стоить от $3399 до $4999 Материал редакции

Первые четыре модели под брендами Mosh/Cty и Rush/Cty поступят в продажу весной 2021 года.

13 комментариев
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Serial 1 Cycle, подразделение Harley-Davidson по разработке электровелосипедов, раскрыло некоторые характеристики своих первых моделей, передаёт The Verge.

Первые четыре модели электровелосипедов компании под брендами Mosh/Cty и Rush/Cty поступят в продажу весной 2021 года. Они будут продаваться в США и Германии по цене от $3399 до $4999.

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Это будут городские велосипеды с педалями, оснащенные среднеприводными моторами от производителя Brose и встроенными аккумуляторами. Rush/Cty будет представлен в трёх вариантах: Step-Thru, Speed и стандартный.

Электровелосипеды оснащены двигателями мощностью 250 Вт и 90 Нм крутящего момента и могут развивать максимальную скорость 32 километра в час — за исключением Rush/Cty Speed, который может ехать быстрее. Мотор Brose обеспечивает четыре уровня мощности: экологический, турне, спортивный и повышенный.

Велосипед также оснащен автоматической коробкой передач Enviolo Automatiq, освещением спереди и сзади, литий-ионным аккумулятором, встроенным в раму, и не требующим обслуживания карбоновым ременным приводом Gates. Весной компания представит и специальное приложение, которое можно будет подключить к электровелосипеду по Bluetooth.

В модель Mosh/Cty будет встроена батарея мощностью 529 Вт/ч, которая должна питать велосипед на протяжении примерно 56-158 километров, в зависимости от уровня мощности. Это будет самая лёгкая по весу модель — почти 22 килограмма.

Мощность батареи стандартной модели Rush/Cty — 706 Вт/ч, но дальность пробега такая же, как у Mosh/Cty. Rush/Cty Step-Thru поставляется с батареей 529 Вт/ч при дальности пробега 48-144 километров. Главная особенность Step-Thru — «бардачок» для замка в центральной части на 620 кубических сантиметров.

Rush/Cty Speed может развивать скорость до 45 километров в час. Батарея мощностью 706 Вт/ч может питать велосипед на протяжении 40-185 километров. Эта модель будет весить 26,7 килограммов.

#новость #harleydavidson

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13 комментариев
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Igor Filippov

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 Rush/Cty Speed может развивать скорость до 45 километров в час.

Отличная идея, дайте велосипедистам тогда гранату уже, чего мелочиться, пусть всех на дороге угробят.

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Pavel Voronkov

Igor
0

У нас есть ограничение для электровелосипеда, без прав - 25 км/ч и двигатель 250 Вт.

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Сергей Низовцев

Pavel
0

Ну ограничение для автомобиля в РФ 130 км/ч не мешает же продавать автомобили на 200+ км/ч.

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Эмоциональный коктейль

Igor
0

Да никому на таких скоростях не позволят ездить. Везде будут ограничения. Это просто выебоны, как дорогая тачка, которая может до 300км разгоняться. Ее берут для понтов, но на деле на 300км в час только доноры ездят. 

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Black Jack

2

С такими транспортными средствами будет еще больше беспечных ангелов.

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Иван Данильченко

Black
0

поорал в голос

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Andrei Smirnovsky

1

Мда, так угробить бренд это надо постараться... они бы еще велосипеды для девочек выпустили чтобы уж наверняка 

Ответить

Салават Юлаев

Andrei
0

Это уже маргинальный бренд, из эпохи когда профессия механика-водителя была в почете. Сейчас лучше сформировать другой образ, но постараться и рыбку съесть, сохранив известное наименование на слуху. Теперь нужно что бы Harley-Davidson ассоциировался с производителем современных, технологичных, зеленых изделий.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Салават
1

О да, оттолкнуть своих последних лояльных клиентов и сделать продукт который ничем не отличается от сотни других это конечно выигрышная стратегия

Ответить

Салават Юлаев

Andrei
0

Прямо как мотоцикл в 20 веке, который тоже ничем не отличался от сотен других. Но они могли бы делать удивительные седла и стремена для последних лояльных клиентов

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Pavel Voronkov

0

@Лиана Липанова последний абзац дубль.

Ответить

Pavel Voronkov

0

$5к только за бренд?

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Эмоциональный коктейль

Pavel
0

За возможность сказать: "У меня тут в квартире харлей стоит.."

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