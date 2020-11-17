Решение о судьбе районных парковок должны принять советы депутатов, считают они.

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75 муниципальных депутатов из 30 районов Москвы совместно с сообществом автомобилистов «Синие ведерки» обратились к мэру Сергею Собянину с просьбой не расширять зоны платных парковок в городе на время пандемии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение.

Решение о судьбе районных парковок должны принять советы депутатов, считают они. Сейчас дептранс принимает их самостоятельно, после чего направляет соответствующие письма в советы депутатов, чтобы «частично снять с себя ответственность», пояснил изданию депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Авторы обращения считают, что город должен стимулировать горожан использовать личный автомобиль в период пандемии. Они ссылаются на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая заявила, что заражение коронавирусом чаще всего происходит в общественном транспорте.

3 ноября дептранс ответил на запрос депутатов района Останкино, пишет издание. По данным «Коммерсантъ», платные парковки являются «механизмом мягкого регулирования трафика», и их отмена может привести как к «стимулированию дополнительных поездок граждан, так и ухудшению дорожно-транспортной ситуации в целом».

В октябре с просьбой отменить платные парковки на время пандемии к мэру обращался совет депутатов района Останкинский. Они также заявили, что личный транспорт безопаснее. В дептрансе Москвы не поддержали идею, сообщает «Коммерсантъ».

Платные парковки в Москве ввели в 2012 году. По данным издания, за восемь лет автомобилисты заплатили более 33,9 млрд рублей.