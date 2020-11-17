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«Яндекс» закрыл подписку на шиномонтаж, мойку и другие автоуслуги после года тестов Материал редакции
Компания выполнит все открытые заказы, отдельными услугами автоконсьержа, например, хранением шин, займется сервис Alfred.
- «Яндекс» заявил, что тестирование подписок на сервисы для автомобилистов «Автоконсерьеж» завершилось. Причину закрытия подписки компания не раскрывает.
- Купленные подписки будут действительны в течение месяца, оформить новые уже нельзя. Компания выполнит все открытые заказы, отдельными услугами автоконсьержа, например, хранением шин, можно будет воспользоваться в приложении сервиса Alfred, рассказали vc.ru в компании.
- Подписку на сервисы для автомобилистов «Яндекс.Автоконсьерж» компания запустила совместно с автомобильным консьерж-сервисом Alfred в сентябре 2019 года.
- «Яндекс.Автоконсьерж» тестировали в Москве, подписка стоила 990 рублей за первый месяц, 1990 рублей за остальные. Она включала онлайн-консультации по обслуживанию автомобилей, ежемесячную мойку машины, услуги эвакуатора, помощь на дороге и другое.
«Мы видим, что владение автомобилем требует не только денежных затрат, но и временных — будь то поиск надёжного сервиса или поездка на ТО. Комплексная подписка поможет сэкономить на ключевых услугах, а консьерж-сервис сэкономит время»,— заявили тогда в «Яндексе».
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Холден Колфилд
Оказывается был такой сервис)
Максим Митин
Как обычно узнаём от сервисе из новости о закрытии
Seller of Happiness
Вот так новости. Москвичи то хоть знали о нем ?!?
Иной Илья
Нет😂
Иной Илья
А на ком тесты проводили-то?😂
Valeratal Val
наверно среднему человеку это было дорого ,а у богатых свои причуды (уже где-то подписаны на подобные услуги)
Иной Илья
Богатым это не нужно вовсе;)
Valeratal ValИной
почему? только на вертолетах летают? :)