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Транспорт
Рая Хачатрян
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«Яндекс» закрыл подписку на шиномонтаж, мойку и другие автоуслуги после года тестов Материал редакции

Компания выполнит все открытые заказы, отдельными услугами автоконсьержа, например, хранением шин, займется сервис Alfred.

  • «Яндекс» заявил, что тестирование подписок на сервисы для автомобилистов «Автоконсерьеж» завершилось. Причину закрытия подписки компания не раскрывает.
  • Купленные подписки будут действительны в течение месяца, оформить новые уже нельзя. Компания выполнит все открытые заказы, отдельными услугами автоконсьержа, например, хранением шин, можно будет воспользоваться в приложении сервиса Alfred, рассказали vc.ru в компании.
  • Подписку на сервисы для автомобилистов «Яндекс.Автоконсьерж» компания запустила совместно с автомобильным консьерж-сервисом Alfred в сентябре 2019 года.
  • «Яндекс.Автоконсьерж» тестировали в Москве, подписка стоила 990 рублей за первый месяц, 1990 рублей за остальные. Она включала онлайн-консультации по обслуживанию автомобилей, ежемесячную мойку машины, услуги эвакуатора, помощь на дороге и другое.

  • «Мы видим, что владение автомобилем требует не только денежных затрат, но и временных — будь то поиск надёжного сервиса или поездка на ТО. Комплексная подписка поможет сэкономить на ключевых услугах, а консьерж-сервис сэкономит время»,— заявили тогда в «Яндексе».

#новость #яндекс

Рая Хачатрян PLUS
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8 комментариев
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Холден Колфилд

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Оказывается был такой сервис)

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Максим Митин

3

Как обычно узнаём от сервисе из новости о закрытии

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Seller of Happiness

0

Вот так новости. Москвичи то хоть знали о нем ?!?

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Иной Илья

Seller
0

Нет😂

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Иной Илья

0

А на ком тесты проводили-то?😂

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Valeratal Val

0

наверно среднему человеку это было дорого ,а у богатых свои причуды (уже где-то подписаны на подобные услуги)

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Иной Илья

Valeratal
0

Богатым это не нужно вовсе;)

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Valeratal Val

Иной
0

почему? только на вертолетах летают? :)

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