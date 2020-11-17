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Транспорт
Лиана Липанова
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Китайские Didi Chuxing и BYD представили электромобиль для агрегаторов такси — с дисплеями для пассажиров Материал редакции

Экраны позволят пассажирам видеть маршрут и другую информацию.

11 комментариев
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Китайские производители Didi Chuxing и BYD совместно создали электрический хэтчбек D1 для агрегаторов такси, сообщает The Verge. По оценке NEDC (New European Driving Cycle), дальность пробега D1 составит 418 километров.

Электромобиль подходит для агрегаторов благодаря сенсорному экрану на приборной панели и ещё двух на задней части передних сидений, которые позволят пассажирам видеть маршрут и другую информацию, объясняет издание.

Сзади руля есть ещё один экран меньшего размера в качестве панели приборов. У электромобиля раздвижные двери и пять мест. D1 оснащен системой помощи водителю второго уровня: включает систему предупреждения о сходе с полосы, автоматическое торможение и предупреждение о столкновении с пешеходом.

По словам автомобильного журналиста Грега Кейбла, D1 обладает электромотором на 100 кВт и литий-ионной батареей от заводов компании BYD.

Greg Kable @GregKable
Chinese ride-hailing company Didi has teamed up with BYD to produce an electric-powered MPV. Called the D1, the 4390mm long, five-seater is set to be sold exclusively to Didi registered operators. It uses a 136bhp e-motor and Li-ion battery from Chongqing Fudi

@BYDCompany
#Didi https://t.co/ChMbTEooo4

Didi управляет одноимённым такси-сервисом, через который, по собственным данным, совершается 10 млрд поездок в год, напоминает издание. Компания утверждает, что для проектирования D1 использовала информацию, собранную от 550 млн зарегистрированных в сервисе пассажиров и 31 млн водителей. О каких именно данных идёт речь, не уточняется.

#новость #didi #электромобили

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Pavel B

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Почему нет стекла между водителем и пассажирами? В Китае вообще нет преступности? или там тюрьмы жёсткие настолько, что никто не хочет попадать?))

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Антон piter

Pavel
1

Такое чудо видел только в фильмах про США, где ни разу не был. Ни в Европе, ни в Азии ни разу в такси с перегородкой не ездил. К чему бы это...

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Dmitry Kiselev

Антон
0

А как же лондонские кэбы? Они как раз с перегородкой и даже с примитивным интеркомом) Самое удобное, безопасное и вместительное такси, ибо придумано специально для этого. Вообще очень странно, что они не прижились и не распространились по всему миру. 

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Igor Filippov

Pavel
0

В обычных такси видел перегородку, но не полностью закрытую. В Диди ездили обычные машины. Это все до вируса. Да и вообще, у них там камер в крупных городах очень много, а в мелких всех друг друга наверное знают. Так что смысл?

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Boris Rozenstein

Igor
1

Мелких это где 14 млн человек?

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Sergei Timofeyev

0

Совершается 10 млрд поездок в год: 550 млн зарегистрированных в сервисе пассажиров и 31 млн водителей.

Уважаемые товарищи кроты, подсчитайте сколько один пользователь совершает поездок в год в среднем и сколько водитель производит поездок. Я вижу просто смешные цифры.

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Артем Голендберг

Sergei
0

Почему? Как можно вывести среднюю? Лично знаю людей, у которых по 800+ поездок на такси в год.

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Igor Filippov

Артем
0

Среднюю не надо, надо увидеть распределение.

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Pavel B

0

Ну хотя в экспортную версию перегородку всегда можно поставить

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Pavel B

0

Че по цене дороже 10-12к долларов интересно?

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Al Sark

0

Илошу Маска опять обосрали.

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