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Транспорт
Таня Боброва
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Минтранс предложил штрафовать владельцев электросамокатов на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД Материал редакции

Ведомство хочет ограничить скорость таких устройств до 20 км/ч.

  • Минтранс предложил ввести скоростные ограничения до 20 км/ч для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство. Ограничения будут вводить исходя из ширины тротуара и других факторов.
  • Пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами электросамокатов: если транспорт мешает потоку, его владелец должен спешиться и стать пешеходом. В проекте изменений в правила дорожного движения также говорится о новых дорожных знаках для таких ТС.
  • В проекте говорится и о штрафах за нарушения: по ст. 12.29 (предупреждение или штраф от 500 до 1500 рублей) и 12.30 (штраф от 1000 до 1500 рублей) КоАП.
  • Минтранс разработал правила дорожного движения для электросамокатов, моноколёс и других СИМ в ноябре 2019 года. Поправки готовят вместе с МВД, указывает «РИА Новости». В июле ведомства утвердили таблицу разногласий: например, они спорили, что считать СИМ — только устройства с двигателем или и ролики, скейтборды и другие средства.

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62 комментария
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Andrei Smirnovsky

12

Давно пора, а то носятся вот такие альтернативно одарённые по тротуарам. 
Сам главное в защите...

Ответить

Талантливый Филипп

Andrei
24
Ответить

Вениамин Иванов

Andrei
–17

Ну носится и носится, тебе жалко что ли?

Ответить

Andrei Smirnovsky

Вениамин
13

Вы наверно из тех кто на тротуаре еще свою повозку паркует "жалко что ли"

Ответить

Вениамин Иванов

Andrei
–5

Когда повозка была парковался на парковке. Причём здесь это?

Ответить

Andrei Smirnovsky

Вениамин
8

При том, что комментарием "жалко что ли" вы как бы игнорируете права пешеходов на безопасное передвижение по тротуару.

Ответить

Вениамин Иванов

Andrei
–15

Абсолютно по барабану на мнение интернет-бабки. Во-вторых на самом самокате врезаться во что-либо не безопасно. В-третьих вообще по*бать на чьи-то там "права".

Ответить

Andrei

Вениамин
4

Ну вот мы и подтвердили ваш диагноз) таблеточки не забывайте пить

Ответить

Вениамин Иванов

Andrei
–7

Мы это кто? Ты доктор что ли? Свои не забывай пить, у тебя крыша течёт.

Ответить

Andrei

Вениамин
3
Ответить

Вениамин Иванов

Andrei
0

Согласен, я который слева на картинке. Ты справа изображён. Слишком много плебса развелось, качающего свои права.

Ответить

Артём Палённый

Вениамин
1

Так ты, получается, потенциальный преступник.

Ответить

Вениамин Иванов

Артём
–4

Так ты получается, поехавший и не потенциальный, а уже. Твои комменты предыдущие огонь

Ответить

Вениамин Иванов

Andrei
–7

Кстати, я всё не пойму откуда наплодились эти нытики? То паркуются не так, то ездЮт не там. Совсем жиром заросли, обойти не могут? Про вас отдельные выпуски надо снимать, наподобие яжематерей.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Вениамин
1

Т.е. вы считаете норм нарушать чужие права?) Давайте и ваши нарушим тогда.

Ответить

Дмитрий О

Andrei
0

Нарушать право на что? 

Ответить

Иван Иванов

Вениамин
1

https://www.netall.ru/incidents/news/1156707.html

Зеленоград, новости: Мотоциклист сбил на…
Напротив 16-го микрорайона произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими. Для эвакуации одного из…
www.netall.ru
Ответить

Вениамин Иванов

Иван
0

Причём здесь кроссовый мотоцикл?

Ответить

Иван Иванов

Вениамин
1

Чтобы получить мастера спорта, нужно бежать один километр со средней скоростью 26 км/ч. 

Скорость моноколеса, которое первым попалось в маркете, 24 км/ч.

Будет ли приятно пешеходу, если в него врежется мастер спорта на почти полном ходу на асфальте или брусчатке? 

Что будет с 40 кг ребёнком?

Ответить

Вениамин Иванов

Иван
–3

Ну точно яжемать😂. Все свои аргументы детьми обосновывать будешь?

Ответить

Иван Иванов

Вениамин
1

Не вопрос.

Я тоже не буду рад, если в меня врежутся на 26 км/ч.

Вы обрадуетесь? Не заметите? 

Ответить

Вениамин Иванов

Иван
0

На месте разберусь. А не буду верещать как нытик: запретите, оштрафуйте.

Ответить

Евгений Арбатский

Andrei
1

Не вижу тротуара на фото

Ответить

Вениамин Иванов

Евгений
–7

Забей. Это бабки на скамейке нового поколения. Им лишь бы запретить и не пущать.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Евгений
0

Ну раз его нет на фото, значит его нет. Также на фото нет Австралии, значит и ее нет.

Ответить

danil nik

Andrei
1
Ответить

Саша Королев

Andrei
0

Если бы был без защиты, чтобы это изменило

Ответить

Andrei Smirnovsky

Саша
1

То, что он в такой защите показывает что он в полной мере осознает опасность такого передвижения. При этом пешеходы, рядом с которыми он ездит обычные люди, без мотоциклетной защиты. В случае столкновения, ему будет норм, а пешеходу нет. 
Если он осознает, что необходима такая защита, значит его место на дороге общего пользования, а не тротуаре.

Ответить

Вениамин Иванов

Andrei
0

Ой занудина.

Ответить

danil nik

11

Кто и как будет это контролировать, господи. Забота для галочки)

Ответить

Вадим Швальняк

danil
7

С одной стороны тут есть глубокий пессимизм в части исполнения. С другой стороны у меня в памяти и перед глазами пример со стоп-линией перед перекрестками. До её повсеместного появления автограждане оттормаживались кто-где может, прям на пешеходных переходах и с выездом на поперечку. После появления, подавляющее большинство стало принципиально равнять свои носы по линии. Аналогично про знаки ограничения скорости в деревушка в ЛО (это которые 40), все больше граждан стали соблюдать 40+20 = целевые 60.
Законы, как инструмент социального регулирования инициируют создания модель поведения прямо в голове. Срабатывает наша встроенная социальная конформность - если большинство вокруг делает так, а не иначе, то буду делать также. Плюс физические следствия - если кто-то топит по однополоске с соблюдением правил, то большинство ( кроме упоротых обочечников) едущих за ним "вынуждено" проходят урок законопослушания, нарабатывая новую модель. 
Понятное дело, что скорректировать социум за один день не получиться, но и водить 40 лет по пустыне уже не надо. 

Ответить

Ruslan Say

danil
5

Самокатные менты

Ответить

Sam Beckett

danil
0

Очень просто - трусливого школьника оштрафуют, остальных трогать не будут тк не догонят. Все как всегда, в общем.

Ответить

Дмитрий Панин

7

Как владелец самоката согласен, что по тротуару 20км достаточно, но если по велосипедной дорожке или обочине то не нужно ограничивать.

Ответить

lotnomer

3

Для них аак и для велосипедистов давно придумали дорожки, прямо на проезжей части сбоку, по обеим сторонам либо на тротуарах, но обозначенные соотв. линиями. В этих ваших загнивающих Европах - нормальная практика. Пешеходам и автомобилям там не место. Проблему надо решать именно таким путем, а не штрафами. А вот только после того как будет обеспечена вело дорожная сеть, то можно и штрафы выписывать. 

Ответить

Sam Beckett

lotnomer
0

Сейчас бы сравнивать маленькие городки загнивающей Европы с мегаполисами типа Москвы

Ответить

Вадим Швальняк

lotnomer
0

Законы в России матушке реактивны, да еще и с запаздыванием. Проактивности не стоит ждать. Наверно из-за культурных и ментальных особенностей, живем здесь и сейчас с горизонтом планирования год. 

Ответить

Stanislav Proyaev

3

У меня вопрос Минтрансу. Может вы лучше вместо этих всратых законов сделаете вело дорожки для самокатов, велосипедов и прочих? Законы придумать мы можем, а что-то полезное сделать никак.

Ответить

Вениамин Иванов

Stanislav
2

Такие законы удобны. В первую очередь для бабок и мамаш, так как это основной электорат, для них удобно имитировать бурную деятельность. Что они работают изо всех сил. И зачем заморачиваться с дорогами, когда можно просто стричь штрафы. А то что проблема не решена - пофиг. Главное, что бабки и мамаши довольны: "Вот и нечего, а то ездют всякие, тут же дети!!!1!1!1!"

Ответить

Stanislav Proyaev

Вениамин
–1

Мамаши вообще бесят, сколько из-за них законов приняли ущемляющих всех? Чего только стоит отсутсвие мата в фильмах.

Ответить

Вадим Швальняк

Stanislav
–1

На работе пришли к выводу, что идеальный преступник - это не лысый брутальный мужик в татухах и шрамах, а одинокая женщина с маленьким ребенком. Учитывая практику применения законов, она может смело класть на любые угрозы по срокам и условиям наказаний. У нее идеальный иммунитет и от 159.4 и от 105  УК РФ, бонусом идет набор "атакующих" статей 130+ . 

Ответить

Stanislav Proyaev

Вадим
0

Мде. Россия страна противоречий и контрастов.

Ответить

Вениамин Иванов

Вадим
–1

Выше в комментариях километр таких мамаш набрался.

Ответить

yaroslavik

0

Почему-то за постоянные 80+ км/ч в городе автомобилистов, Минтранс не предлагает штрафовать, хотя на дорогах ежедневно гибнет по 30 человек.. а тут сразу взялись.

Ответить

Stanislav Proyaev

yaroslavik
0

Ну а че они катаются на своих самокатах?!
Вообще я вижу в этом 2 проблемы. Никто не будет контролировать это и это опять ограничения ради ограничений.

Ответить

Michael Tretyak

2

Зачем ограничивать скорость для служебных машин с мигалками и спорткаров собственных детишек-паразитов, если есть суперопасные Граждане На Самокатах, С Которых Можно Поиметь Бабки (тм)? Это риторический вопрос, сами понимаете.

Ответить

3216q114

1

Не штрафуемые + 20км в час на них тоже будут распространятся ?

Ответить

Ilgar Dadashov

1

20 км/ч ограничение где? Если по тротуару, то это нормально, но в тоже время как мерить будут?

Ответить

Candy Blue

1

Какая глупость. Опять расплывчатые формулировки типа "если транспорт мешает потоку, его владелец должен спешиться и стать пешеходом". Ограничение скорости в 20 км/ч тоже бред. Кто будет измерять скорость, с которой я еду? Ах, да, можно же нанять ещё больше ДПС-ников, денег с налогов ведь бесконечно.

Катаюсь на самокате 2 года. Есть 2 варианта – либо я еду по тротуару и мешаю пешеходам, но зато сам в безопасности, либо я еду по дороге и мешаю машинам, тогда получается опасно.

Лучшее что можно сделать:
1. Строить больше велодорожек
2. Делать безбарьерную среду, чтобы на каждом поребрике не слезать с самоката

Вы же вроде хотите, чтобы в городах было меньше пробок, чтобы люди пересаживались с автомобилей на каршеринг, метро, велосипеды, самокаты и т.д.

Ответить

Marat Biktashev

0

Так себе инициатива

Ответить

leha2014 leha2014

0

Название страны пора менять на штраф. Только и могут одни штрафы

Ответить

Евгений Симутин

0

Done right

Ответить

Darya Brooks

0

А велосипедисты как же?

Ответить

Алексей Какачан

0

слабаки.

Ответить

Березинский Павел

0

И самокатам и великам нужно давно сделать равные права и ответственность на дороге.
Мудак на велике въехал мне в колесо, упал и теперь хочет судиться что бы я ему что то компенсировал. Колесо велика в восьмерку - летел как угорелый, сцука. Зла не хватает.

Ответить

3216q114

Березинский
0

У вас и так равные права. И что за проблема c "хочет судиться"  ? Хочет пусть судиться, это его право. Вы со своей стороны тоже в праве на него в суд подать если считает что вы в чем то правы и вам чего то должны.

Ответить

Березинский Павел

3216q114
0

Да, буду, повреждение ступицы колеса, ремонт у официалов 163к
Сама ситуация злит - по закону даже если велик едет по тротуару при свободной дороге, если на красный едет по пешеходке и вообще нарушая все - он все равно может быть не виноват - авто как источник повышенной опасности.

Ответить

Саша Королев

Березинский
0

А чего вы ему не уступили дорогу?

Ответить

Березинский Павел

Саша
0

Потому что он летел так что я его не увидел
Не начинайте

Ответить

Саша Королев

Березинский
0

Велосипедист не мотоциклист, они не ездят на огромных скоростях же

Ответить

Сергей Мазур

0

еще бы штрафовать велосипедистов в зеленой и желтой форме с огромными рюкзаками

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Вадим Швальняк

Сергей
0

с просрочкой

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