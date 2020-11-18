Конкурс идей
1566
Минтранс предложил штрафовать владельцев электросамокатов на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД Материал редакции
Ведомство хочет ограничить скорость таких устройств до 20 км/ч.
- Минтранс предложил ввести скоростные ограничения до 20 км/ч для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство. Ограничения будут вводить исходя из ширины тротуара и других факторов.
- Пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами электросамокатов: если транспорт мешает потоку, его владелец должен спешиться и стать пешеходом. В проекте изменений в правила дорожного движения также говорится о новых дорожных знаках для таких ТС.
- В проекте говорится и о штрафах за нарушения: по ст. 12.29 (предупреждение или штраф от 500 до 1500 рублей) и 12.30 (штраф от 1000 до 1500 рублей) КоАП.
- Минтранс разработал правила дорожного движения для электросамокатов, моноколёс и других СИМ в ноябре 2019 года. Поправки готовят вместе с МВД, указывает «РИА Новости». В июле ведомства утвердили таблицу разногласий: например, они спорили, что считать СИМ — только устройства с двигателем или и ролики, скейтборды и другие средства.
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 62, "likes": 12, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 178157, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Nov 2020 09:46:32 +0300", "is_special": false }
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Сервисы
Самая понятливая нейросеть: зачем нам рейтинг лучших NLP-систем и кто учит русскому языку англоязычные модели
Меня зовут Татьяна Шаврина, и я расскажу, как мы (команда AGI NLP Сбербанка) запустили проект Russian SuperGLUE…
Блоги компаний
Пан или пропант. Пропант в центре внимания датасайентистов
Страховые взносы к уплате: четыре законных способа их снизить
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Российские банки предложили ЦБ…
Российские банки предложили ЦБ…
Российские банки предложили ЦБ…
Новый эпизод подкаста vc.ru…
Две фишки позволяющие…
Российские банки предложили ЦБ…
Российские банки предложили ЦБ…
Российские банки предложили ЦБ…
"Братья Черепановы": инвестиции…
Минтранс предложил штрафовать…
Российские банки предложили ЦБ…
Китайские Didi Chuxing и BYD…
Минтранс предложил штрафовать…
Andrei Smirnovsky
Давно пора, а то носятся вот такие альтернативно одарённые по тротуарам.
Сам главное в защите...
Талантливый Филипп
Вениамин ИвановAndrei
Ну носится и носится, тебе жалко что ли?
Andrei SmirnovskyВениамин
Вы наверно из тех кто на тротуаре еще свою повозку паркует "жалко что ли"
Вениамин ИвановAndrei
Когда повозка была парковался на парковке. Причём здесь это?
Andrei SmirnovskyВениамин
При том, что комментарием "жалко что ли" вы как бы игнорируете права пешеходов на безопасное передвижение по тротуару.
Вениамин ИвановAndrei
Абсолютно по барабану на мнение интернет-бабки. Во-вторых на самом самокате врезаться во что-либо не безопасно. В-третьих вообще по*бать на чьи-то там "права".
AndreiВениамин
Ну вот мы и подтвердили ваш диагноз) таблеточки не забывайте пить
Вениамин ИвановAndrei
Мы это кто? Ты доктор что ли? Свои не забывай пить, у тебя крыша течёт.
AndreiВениамин
Вениамин ИвановAndrei
Согласен, я который слева на картинке. Ты справа изображён. Слишком много плебса развелось, качающего свои права.
Артём ПалённыйВениамин
Так ты, получается, потенциальный преступник.
Вениамин ИвановАртём
Так ты получается, поехавший и не потенциальный, а уже. Твои комменты предыдущие огонь
Вениамин ИвановAndrei
Кстати, я всё не пойму откуда наплодились эти нытики? То паркуются не так, то ездЮт не там. Совсем жиром заросли, обойти не могут? Про вас отдельные выпуски надо снимать, наподобие яжематерей.
Andrei SmirnovskyВениамин
Т.е. вы считаете норм нарушать чужие права?) Давайте и ваши нарушим тогда.
Дмитрий ОAndrei
Нарушать право на что?
Иван ИвановВениамин
https://www.netall.ru/incidents/news/1156707.html
Вениамин ИвановИван
Причём здесь кроссовый мотоцикл?
Иван ИвановВениамин
Чтобы получить мастера спорта, нужно бежать один километр со средней скоростью 26 км/ч.
Скорость моноколеса, которое первым попалось в маркете, 24 км/ч.
Будет ли приятно пешеходу, если в него врежется мастер спорта на почти полном ходу на асфальте или брусчатке?
Что будет с 40 кг ребёнком?
Вениамин ИвановИван
Ну точно яжемать😂. Все свои аргументы детьми обосновывать будешь?
Иван ИвановВениамин
Не вопрос.
Я тоже не буду рад, если в меня врежутся на 26 км/ч.
Вы обрадуетесь? Не заметите?
Вениамин ИвановИван
На месте разберусь. А не буду верещать как нытик: запретите, оштрафуйте.
Евгений АрбатскийAndrei
Не вижу тротуара на фото
Вениамин ИвановЕвгений
Забей. Это бабки на скамейке нового поколения. Им лишь бы запретить и не пущать.
Andrei SmirnovskyЕвгений
Ну раз его нет на фото, значит его нет. Также на фото нет Австралии, значит и ее нет.
danil nikAndrei
Саша КоролевAndrei
Если бы был без защиты, чтобы это изменило
Andrei SmirnovskyСаша
То, что он в такой защите показывает что он в полной мере осознает опасность такого передвижения. При этом пешеходы, рядом с которыми он ездит обычные люди, без мотоциклетной защиты. В случае столкновения, ему будет норм, а пешеходу нет.
Если он осознает, что необходима такая защита, значит его место на дороге общего пользования, а не тротуаре.
Вениамин ИвановAndrei
Ой занудина.
danil nik
Кто и как будет это контролировать, господи. Забота для галочки)
Вадим Швальнякdanil
С одной стороны тут есть глубокий пессимизм в части исполнения. С другой стороны у меня в памяти и перед глазами пример со стоп-линией перед перекрестками. До её повсеместного появления автограждане оттормаживались кто-где может, прям на пешеходных переходах и с выездом на поперечку. После появления, подавляющее большинство стало принципиально равнять свои носы по линии. Аналогично про знаки ограничения скорости в деревушка в ЛО (это которые 40), все больше граждан стали соблюдать 40+20 = целевые 60.
Законы, как инструмент социального регулирования инициируют создания модель поведения прямо в голове. Срабатывает наша встроенная социальная конформность - если большинство вокруг делает так, а не иначе, то буду делать также. Плюс физические следствия - если кто-то топит по однополоске с соблюдением правил, то большинство ( кроме упоротых обочечников) едущих за ним "вынуждено" проходят урок законопослушания, нарабатывая новую модель.
Понятное дело, что скорректировать социум за один день не получиться, но и водить 40 лет по пустыне уже не надо.
Ruslan Saydanil
Самокатные менты
Sam Beckettdanil
Очень просто - трусливого школьника оштрафуют, остальных трогать не будут тк не догонят. Все как всегда, в общем.
Дмитрий Панин
Как владелец самоката согласен, что по тротуару 20км достаточно, но если по велосипедной дорожке или обочине то не нужно ограничивать.
lotnomer
Для них аак и для велосипедистов давно придумали дорожки, прямо на проезжей части сбоку, по обеим сторонам либо на тротуарах, но обозначенные соотв. линиями. В этих ваших загнивающих Европах - нормальная практика. Пешеходам и автомобилям там не место. Проблему надо решать именно таким путем, а не штрафами. А вот только после того как будет обеспечена вело дорожная сеть, то можно и штрафы выписывать.
Sam Beckettlotnomer
Сейчас бы сравнивать маленькие городки загнивающей Европы с мегаполисами типа Москвы
Вадим Швальнякlotnomer
Законы в России матушке реактивны, да еще и с запаздыванием. Проактивности не стоит ждать. Наверно из-за культурных и ментальных особенностей, живем здесь и сейчас с горизонтом планирования год.
Stanislav Proyaev
У меня вопрос Минтрансу. Может вы лучше вместо этих всратых законов сделаете вело дорожки для самокатов, велосипедов и прочих? Законы придумать мы можем, а что-то полезное сделать никак.
Вениамин ИвановStanislav
Такие законы удобны. В первую очередь для бабок и мамаш, так как это основной электорат, для них удобно имитировать бурную деятельность. Что они работают изо всех сил. И зачем заморачиваться с дорогами, когда можно просто стричь штрафы. А то что проблема не решена - пофиг. Главное, что бабки и мамаши довольны: "Вот и нечего, а то ездют всякие, тут же дети!!!1!1!1!"
Stanislav ProyaevВениамин
Мамаши вообще бесят, сколько из-за них законов приняли ущемляющих всех? Чего только стоит отсутсвие мата в фильмах.
Вадим ШвальнякStanislav
На работе пришли к выводу, что идеальный преступник - это не лысый брутальный мужик в татухах и шрамах, а одинокая женщина с маленьким ребенком. Учитывая практику применения законов, она может смело класть на любые угрозы по срокам и условиям наказаний. У нее идеальный иммунитет и от 159.4 и от 105 УК РФ, бонусом идет набор "атакующих" статей 130+ .
Stanislav ProyaevВадим
Мде. Россия страна противоречий и контрастов.
Вениамин ИвановВадим
Выше в комментариях километр таких мамаш набрался.
yaroslavik
Почему-то за постоянные 80+ км/ч в городе автомобилистов, Минтранс не предлагает штрафовать, хотя на дорогах ежедневно гибнет по 30 человек.. а тут сразу взялись.
Stanislav Proyaevyaroslavik
Ну а че они катаются на своих самокатах?!
Вообще я вижу в этом 2 проблемы. Никто не будет контролировать это и это опять ограничения ради ограничений.
Michael Tretyak
Зачем ограничивать скорость для служебных машин с мигалками и спорткаров собственных детишек-паразитов, если есть суперопасные Граждане На Самокатах, С Которых Можно Поиметь Бабки (тм)? Это риторический вопрос, сами понимаете.
3216q114
Не штрафуемые + 20км в час на них тоже будут распространятся ?
Ilgar Dadashov
20 км/ч ограничение где? Если по тротуару, то это нормально, но в тоже время как мерить будут?
Candy Blue
Какая глупость. Опять расплывчатые формулировки типа "если транспорт мешает потоку, его владелец должен спешиться и стать пешеходом". Ограничение скорости в 20 км/ч тоже бред. Кто будет измерять скорость, с которой я еду? Ах, да, можно же нанять ещё больше ДПС-ников, денег с налогов ведь бесконечно.
Катаюсь на самокате 2 года. Есть 2 варианта – либо я еду по тротуару и мешаю пешеходам, но зато сам в безопасности, либо я еду по дороге и мешаю машинам, тогда получается опасно.
Лучшее что можно сделать:
1. Строить больше велодорожек
2. Делать безбарьерную среду, чтобы на каждом поребрике не слезать с самоката
Вы же вроде хотите, чтобы в городах было меньше пробок, чтобы люди пересаживались с автомобилей на каршеринг, метро, велосипеды, самокаты и т.д.
Marat Biktashev
Так себе инициатива
leha2014 leha2014
Название страны пора менять на штраф. Только и могут одни штрафы
Евгений Симутин
Done right
Darya Brooks
А велосипедисты как же?
Алексей Какачан
слабаки.
Березинский Павел
И самокатам и великам нужно давно сделать равные права и ответственность на дороге.
Мудак на велике въехал мне в колесо, упал и теперь хочет судиться что бы я ему что то компенсировал. Колесо велика в восьмерку - летел как угорелый, сцука. Зла не хватает.
3216q114Березинский
У вас и так равные права. И что за проблема c "хочет судиться" ? Хочет пусть судиться, это его право. Вы со своей стороны тоже в праве на него в суд подать если считает что вы в чем то правы и вам чего то должны.
Березинский Павел3216q114
Да, буду, повреждение ступицы колеса, ремонт у официалов 163к
Сама ситуация злит - по закону даже если велик едет по тротуару при свободной дороге, если на красный едет по пешеходке и вообще нарушая все - он все равно может быть не виноват - авто как источник повышенной опасности.
Саша КоролевБерезинский
А чего вы ему не уступили дорогу?
Березинский ПавелСаша
Потому что он летел так что я его не увидел
Не начинайте
Саша КоролевБерезинский
Велосипедист не мотоциклист, они не ездят на огромных скоростях же
Сергей Мазур
еще бы штрафовать велосипедистов в зеленой и желтой форме с огромными рюкзаками
Вадим ШвальнякСергей
с просрочкой