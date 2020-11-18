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Транспорт
Таня Боброва
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Британский стартап Arrival экс-главы Yota Дениса Свердлова выйдет на Nasdaq по схеме с поглощением с оценкой $5,4 млрд Материал редакции

Компания объединится с американской CIIG Merger.

11 комментариев
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Британская компания-разработчик электромобилей Arrival экс-главы Yota Дениса Свердлова договорилась об объединении бизнеса с американской CIIG Merger Corp., сообщила компания.

Объединенная компания будет называться Arrival Group, её оценка составит $5,4 млрд. В январе 2020 года инвесторы оценивали Arrival в €3 млрд или около $3,5 млрд. Партнёры планируют закрыть сделку в первом квартале 2021 года.

CNBC отмечает, что благодаря поглощению специальной технической компанией (SPAC) Arrival сможет стать публичной и появится на Nasdaq под тикером «ARVL».

В результате сделки Свердлов будет контролировать около 75% компании, пишет американский Forbes со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. Если оценка Arrival достигнет $5,4 млрд, доля топ-менеджера может составить около $4 млрд.

Arrival
  • Основанная в 2015 году Arrival занимается разработкой ПО, материалов и модульных платформ для электромобилей. В сентябре компания рассказывала о микрофабриках: в отличие от сборочных линий, сборка проходит на основе ячеек. Запуск производства становится быстрее и дешевле.
  • Среди инвесторов стартапа — Hyundai и KIA, а также фонды под управлением BlackRock. В начале 2020 года американская логистическая компания UPS заказала 10 тысяч электромобилей у Arrival до 2024 года.

#новость #arrival #электромобили

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Pasha Kislova

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Потом будет пук как у Николы

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Вася Пражкин

2

Уникальный человек. Как он их разводит..

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Anton Kerselyan

0

Основанная в 2015 году Arrival занимается разаботкой ПО

Букву р пропустили, маленькая опечатка)

Ответить

Таня Боброва

Anton
4

Торопилась рассказать! Поправила, спасибо

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Yury Kotov

1

Огонь 🔥

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SG

1

Бла бла бла только ради выйти на насдак , видно без поглощения не пускали на насдак )
Продукта нет , но на бирже уже есть , прикольная конечно схема поднятия бабок 😂

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Yuri Tsybulevskiy

0

Я инженер-электромеханик и в России это непопулярная специальность, мягко выражаясь. Вот как можно попасть в такие проекты на работу?! Кто-нибудь подскажите, пожалуйста!

Ответить

SG

Yuri
1

Закинь резюме попробуй )
Мало ли )
Попадёшь )

Ответить

Mike Platonov

Yuri
1

На хедхантере ищут вовсю

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SG

Yuri
1

Arrival LTD на hh.ru

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Shlomo Goldenberg

0

у них кроме рендеров что-то есть вообще?

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