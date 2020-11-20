Конкурс идей
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Китайский такси-сервис Didi заработает ещё в 15 российских городах с 24 ноября Материал редакции
С августа сервис работал только в Казани.
- Китайский такси-сервис Didi запустит приложение для пользователей ещё в 15 городах России 24 ноября, рассказали в компании. Речь идёт о Белгороде, Брянске, Владимире, Курске, Липецке, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Ижевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Чебоксарах и Йошкар-Оле.
- К Didi уже подключились 66 рекомендованных парков-партнёров, которые помогут водителям брендировать машины и подключиться к сервису. Комиссия для водителей составит 9,5%. В новых городах сервис обещает скидки для пассажиров.
- Didi заработал в России в августе 2020 года и на старте был доступен только в Казани. В конце октября компания начала набирать водителей в других городах, но сроки запуска сервиса не называла.
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Andrei Smirnovsky
Когда Москва то уже(
Юрий Тимков
Люблю эти развлекухи с такси, шатают рынок и позволяют раз в год на такси в булошную кататься пару недель)
Linar Sadykov
Конкуренция - это хорошо;) в Ижевске уже промоутеры стоят рекламируют didi
Sasha Kleshtan
Странно, что во Владике ещё не запустили🤔:)
Данила Алюков
Китайцев не остановить
Yusif Nasirli
"Китайский такси-сервис" - это, типо, хорошо или плохо?
Вася Пражкин
Я им слоган придумал:
«Диди - бери такси, не бзди»