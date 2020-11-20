Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
(function(w, d, id) { var a = d.querySelector('#volvo-article'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); if (a && b) a.style.display = 'block';}(window, document, 137185));
Транспорт
Таня Боброва
977

Китайский такси-сервис Didi заработает ещё в 15 российских городах с 24 ноября Материал редакции

С августа сервис работал только в Казани.

  • Китайский такси-сервис Didi запустит приложение для пользователей ещё в 15 городах России 24 ноября, рассказали в компании. Речь идёт о Белгороде, Брянске, Владимире, Курске, Липецке, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Ижевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Чебоксарах и Йошкар-Оле.
  • К Didi уже подключились 66 рекомендованных парков-партнёров, которые помогут водителям брендировать машины и подключиться к сервису. Комиссия для водителей составит 9,5%. В новых городах сервис обещает скидки для пассажиров.
  • Didi заработал в России в августе 2020 года и на старте был доступен только в Казани. В конце октября компания начала набирать водителей в других городах, но сроки запуска сервиса не называла.
Рынку такси нужен второй сильный игрок: почему…
По их мнению, таксисты хотят не только более комфортных комиссий, но и чтобы сервис был не менее…
vc.ru

#новость #didi

Таня Боброва PLUS
+50 211
Редактор новостей vc.ru. Пишите письма на tatyana@vc.ru
0
1
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","didi"], "comments": 7, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 179236, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 20 Nov 2020 17:16:53 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Трибуна
Cli.co, но не вдова: как мы создали бесплатный сервис сокращения ссылок
Меня зовут Андрей Инсаров, я основатель и генеральный директор международной ИТ-компании Intis Telecom.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrei Smirnovsky

2

Когда Москва то уже(

Ответить

Юрий Тимков

2

Люблю эти развлекухи с такси, шатают рынок и позволяют раз в год на такси в булошную кататься пару недель)

Ответить

Linar Sadykov

0

Конкуренция - это хорошо;) в Ижевске уже промоутеры стоят рекламируют didi

Ответить

Sasha Kleshtan

0

Странно, что во Владике ещё не запустили🤔:)

Ответить

Данила Алюков

0

Китайцев не остановить

Ответить

Yusif Nasirli

0

"Китайский такси-сервис" - это, типо, хорошо или плохо? 

Ответить

Вася Пражкин

0

Я им слоган придумал:
«Диди - бери такси, не бзди»

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Checkaso
Подписан
Отписаться
ASO и SEO: чем они отличаются и как влияют друг на друга?
SEO — привычное сочетание букв для любого, кто занимается продвижением в сети. ASO звучит не так привычно. Иногда ASO н…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Process Mining. Об опыте участия в международном соревновании BPIC20
Итак, моё знакомство с Process Mining начинается с участия в составе команды в международном соревновании по анализу да…
0
Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
«Северсталь» определила финалистов «Стартап экспедиции Б8»
Компания «Северсталь» в онлайн-формате выбрала победителей финального трека «Стартап экспедиции Б8». Финалисты получили…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
ivan krapivin
за день
Если текущий рост сохранится, то через 7-10 лет будут 2027-2030 годы.
Павел Дуров об iPhone 12 Pro: «чувствуется устаревшим, такими темпами через 7-10 лет Apple потеряет рынок»
Zaba Zuza
за неделю
Сделать бизнес на одном товаре и продавать его 60 лет: история универсальной смазки WD-40

Комментарии

Ivan Potapov

Отправил через «Авито доставку…

Лучезарный Смех

Intel представила ноутбук NUC…

Денис Демидов

Ozon представил новый проспект…

Nikita Rogatov

Украли телефон Apple iPhone 11…

Nikita Rogatov

Украли телефон Apple iPhone 11…

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Google запустит игровой…

Денис Демидов

«Яндекс.Маркет» позволит…

Ivan Potapov

Отправил через «Авито доставку…

Денис Демидов

«Яндекс.Маркет» позволит…

Andrey Shevtsov

«Никто не понимает, на чём мы…

Антон Василик

Дизайн-прожарка: что нужно…

Nikita Rogatov

Украли телефон Apple iPhone 11…

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Google запустит игровой…

Денис Демидов

4 млрд рублей в первый час…

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Google запустит игровой…

Igor Filippov

Intel представила ноутбук NUC…

Denis1710

Огромные мандарины на земле и…

Дмитрий Разломов

Intel представила ноутбук NUC…

Artemida Svet

Apple обвинила руководство…

Алексей Иванов

Сколько должен стоить ваш…
null