Россияне, занимающиеся автоперевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на год в упрощённом порядке

До этого упрощённый визовый режим действовал только для водителей, членов экипажей, экспедиторов и переводчиков из приграничных районов.При этом продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 дней. Многократную визу смогут оформить все россияне, занимающиеся автомобильными перевозками в Китай, независимо от их места жительства, отмечается в сообщении правительства России.Точные сроки начала выдачи виз такого типа и подробный перечень необходимых для подачи документов власти пока не озвучили.В правительстве рассчитывают, что решение поможет предпринимателям «сократить как издержки на доставку, так и сроки получения товаров покупателями», отметил премьер-министр Михаил Мишустин.Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объём ввоза из России в Китай в период с января по сентябрь 2024 года составил $97,2 млрд, а вывоза в Россию — $83,15 млрд. По словам опрошенных «Ъ» экспертов, из-за столь стремительного роста сроки доставки товаров увеличились, а логисты начали искать новые способы отправки и получения грузов.#новости #китай
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