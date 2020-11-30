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«Туту.ру» начал продавать билеты на электрички в Московском регионе для расширения аудитории Материал редакции
Из-за кризиса на фоне пандемии сервисы путешествий пытаются найти новые ниши.
- Сервис путешествий «Туту.ру» начал продажу билетов на пригородные поезда ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания) в собственных приложениях на iOS и Android, рассказали vc.ru в компании. Речь идёт об электричках без мест в Московском транспортном узле.
- Клиенты «Туту.ру» могут купить разовый билет в одну сторону по всем направлениям, кроме Ленинградского — из-за отсутствия технических возможностей. Для этого в приложении нужно указать паспортные данные, доступны станции, где установлены валидаторы для активации электронных билетов или соответствующие турникеты.
- Директор по продажам ЦППК Сергей Русов рассказал «Коммерсанту», что продажа билетов на электрички через сервис «Туту.ру» — это первый подобный проект. О планах подключить продажу билетов на пригородные поезда изданию также сообщили в «Яндекс.Путешествиях», но не назвали сроки запуска. Условия сотрудничества, как и с «Туту.ру», в компании не раскрывают.
- До сих пор сервисы могли продавать билеты только на поезда с фиксированными местами, а купить в интернете билет без места можно было только через собственное приложение ЦППК. При этом, по данным перевозчика, 54% пассажиров покупают билеты через кассы, а пользователи iOS на странице приложения в AppStore жалуются на его плохую работу.
- По словам опрошенных газетой экспертов, хотя при продажах билетов на электрички средний чек будет низким в сравнении с авиа- и ж/д-билетами, это новая большая аудитория, которую можно монетизировать. На бизнес онлайн-сервисов путешествий повлияло снижение количества поездок и стремление россиян покупать билеты напрямую у перевозчиков. Источник «Ъ» на рынке оценивает падение оборотов сервисов на 50% в 2020 году.
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Меня зовут Андрей Инсаров, я основатель и генеральный директор международной ИТ-компании Intis Telecom.
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