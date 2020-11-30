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Транспорт
Лиана Липанова
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Общественники предложили каршерингу помечать документы клиентов водяными знаками для борьбы с утечками Материал редакции

И повысить штрафы за утечки данных пользователей в десять раз.

  • Институт развития правового общества (ИРПО) направил руководителю Роскомнадзора Андрею Липову письмо с предложением увеличить штрафы за утечку данных пользователей каршеринга и усложнить регистрацию в таких приложениях. Так организация хочет снизить риски утечек, передают «Ведомости».
  • ИРПО предложил ввести единый образец для регистрации и список документов, которые нужно для неё предоставить, и помечать фотографии и сканы документов пользователя водяным знаком с названием каршеринга.
  • «При наличии водяных знаков на сканах банк или иные органы могут установить, что копии сделаны не для них, а для иного сервиса», — говорит руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.
  • Кроме того, организация предложила обязать виновного возмещать материальные и моральные убытки пострадавшему от утечки и увеличить штрафы в 10 раз: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
  • Источники в трёх крупных каршеринговых сервисах Москвы заявили изданию, что у них никогда не было утечек. «Единичные утечки были на заре развития отрасли у 1–2 мелких компаний-операторов, которые уже не работают на рынке», — сказал один из них.
  • Представители «Яндекс.Драйва» и YouDrive отказались от официальных комментариев. В BelkaCar не ответили на запрос «Ведомостей». В «Делимобиль» сообщили, что в сервисе никогда не было утечек.
  • В августе 2020 года суд оштрафовал россиянина Романа Амелина за продажу аккаунтов пользователей каршеринга «Делимобиль». Но откуда у него персональные данные, следствие не смогло установить.

#новость #каршеринг

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Денис Боенсков

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Почему только каршеринг? А как же банки, мобильные операторы и прочие кому требуются сканы?

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iFlow Games

0

@Делимобиль @Яндекс Go

Я не знаю кто из вас это сделал, но мои данные паспортные утекли в сеть. Вы господа за это ответите? Кроме ваших приложений, больше никто их слить не мог, ибо я больше никуда их не вводил.

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Александр Ковтонюк

iFlow
4

Мне кажется, следующий уровень, это когда они будут заявлять, что данные угнали не у них, а у вас, как раз в момент когда вы их отправляли на сервер сервиса

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Александр Медведь

iFlow
0

Как в такси... Скажут виноваты какие-то партнёры)))

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Sergei Timofeyev

iFlow
0

Ну утекли и утекли. Что теперь? Зачем вы вообще их давали?

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Александр Ковтонюк

1

Я так понимаю, исходя из ответа Делимобиля, раз утечек не было, то Роман Амелин их официальный менеджер по продажам...

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Дядя Скрудж

Александр
0

Я так понимаю он продавал готовые действующие аккаунты, т.е. как раз где-то брал персональные данные, оформлял на них аккаунты каршеринга, а потом эти прошедшие верификацию аккаунты продавал тем, кто сам верификацию пройти не мог или не хотел (бандито, нет доков, лишен прав и т.д.)

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Шагид Фамилия

1

идея звучит здраво, пусть каждое учреждение хранит у себя копии документов только с вотермарками

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Marat Biktashev

0

Хорошая инициатива. Но почему только каршеринг? Как же банки и операторы связи и все все кому нужны сканы? Даже чопы, которые скан паспорта делают всяк входящего.

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