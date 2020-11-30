Конкурс идей
796
Общественники предложили каршерингу помечать документы клиентов водяными знаками для борьбы с утечками Материал редакции
И повысить штрафы за утечки данных пользователей в десять раз.
- Институт развития правового общества (ИРПО) направил руководителю Роскомнадзора Андрею Липову письмо с предложением увеличить штрафы за утечку данных пользователей каршеринга и усложнить регистрацию в таких приложениях. Так организация хочет снизить риски утечек, передают «Ведомости».
- ИРПО предложил ввести единый образец для регистрации и список документов, которые нужно для неё предоставить, и помечать фотографии и сканы документов пользователя водяным знаком с названием каршеринга.
- «При наличии водяных знаков на сканах банк или иные органы могут установить, что копии сделаны не для них, а для иного сервиса», — говорит руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.
- Кроме того, организация предложила обязать виновного возмещать материальные и моральные убытки пострадавшему от утечки и увеличить штрафы в 10 раз: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
- Источники в трёх крупных каршеринговых сервисах Москвы заявили изданию, что у них никогда не было утечек. «Единичные утечки были на заре развития отрасли у 1–2 мелких компаний-операторов, которые уже не работают на рынке», — сказал один из них.
- Представители «Яндекс.Драйва» и YouDrive отказались от официальных комментариев. В BelkaCar не ответили на запрос «Ведомостей». В «Делимобиль» сообщили, что в сервисе никогда не было утечек.
- В августе 2020 года суд оштрафовал россиянина Романа Амелина за продажу аккаунтов пользователей каршеринга «Делимобиль». Но откуда у него персональные данные, следствие не смогло установить.
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433"], "comments": 9, "likes": 11, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 182196, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Nov 2020 11:17:49 +0300", "is_special": false }
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Трибуна
Cli.co, но не вдова: как мы создали бесплатный сервис сокращения ссылок
Меня зовут Андрей Инсаров, я основатель и генеральный директор международной ИТ-компании Intis Telecom.
Блоги компаний
Митапы для продуктовой компании: чек-лист, ошибки и успехи
Что такое машинное зрение и как мы смогли его использовать в горной добыче
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Доставка Fivepost от Пятерочки…
Как я потратил 1 млн рублей на…
«ЮKassa»: оборот российских…
«ЮKassa»: оборот российских…
SAFE vs Конвертируемый заем по…
Звонить нельзя писать в чаты…
OneTwoTrip не возвращает деньги…
«Туту.ру» начал продавать…
«ЮKassa»: оборот российских…
Общественники предложили…
Доставка Fivepost от Пятерочки…
Денис Боенсков
Почему только каршеринг? А как же банки, мобильные операторы и прочие кому требуются сканы?
iFlow Games
@Делимобиль @Яндекс Go
Я не знаю кто из вас это сделал, но мои данные паспортные утекли в сеть. Вы господа за это ответите? Кроме ваших приложений, больше никто их слить не мог, ибо я больше никуда их не вводил.
Александр КовтонюкiFlow
Мне кажется, следующий уровень, это когда они будут заявлять, что данные угнали не у них, а у вас, как раз в момент когда вы их отправляли на сервер сервиса
Александр МедведьiFlow
Как в такси... Скажут виноваты какие-то партнёры)))
Sergei TimofeyeviFlow
Ну утекли и утекли. Что теперь? Зачем вы вообще их давали?
Александр Ковтонюк
Я так понимаю, исходя из ответа Делимобиля, раз утечек не было, то Роман Амелин их официальный менеджер по продажам...
Дядя СкруджАлександр
Я так понимаю он продавал готовые действующие аккаунты, т.е. как раз где-то брал персональные данные, оформлял на них аккаунты каршеринга, а потом эти прошедшие верификацию аккаунты продавал тем, кто сам верификацию пройти не мог или не хотел (бандито, нет доков, лишен прав и т.д.)
Шагид Фамилия
идея звучит здраво, пусть каждое учреждение хранит у себя копии документов только с вотермарками
Marat Biktashev
Хорошая инициатива. Но почему только каршеринг? Как же банки и операторы связи и все все кому нужны сканы? Даже чопы, которые скан паспорта делают всяк входящего.