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Таня Боброва
Транспорт

Производитель электрогрузовиков Nikola, капитализация которого на пике достигала $29 млрд, подал на банкротство в США

В 2023 году основателя компании приговорили к четырём годам тюрьмы за обман инвесторов.

  • Компания подала заявление на банкротство в соответствии с главой 11 — обычно она предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса. Об этом пишет TechCrunch.
  • Производитель не смог найти покупателя на бизнес или получить финансирование для продолжения работы. Теперь Nikola планирует распродать активы на торгах.
  • Nikola основал в 2014 году Тревор Милтон. В 2016-м он анонсировал производство электрогрузовиков. Затем компания заявила, что займётся производством грузовиков с «экологически чистым» двигателем на топливных элементах.
  • В 2020 году компания вышла на биржу Nasdaq. В первые дни после начала торгов рыночная стоимость производителя достигала $29 млрд, отмечает Bloomberg.
  • Nikola не раз попадала в скандалы. Например, FT писала, что основатель купил дизайн электрогрузовика у дизайнера из Хорватии, хотя публично компания говорила о собственных разработках. А в 2020-м производитель признался, что снял в рекламе машину, которая не может ехать самостоятельно.
  • В 2020 году один из акционеров обвинил компанию в мошенничестве. Годом позже Милтону предъявили обвинения в США, а в 2023-м приговорили к четырём годам тюрьмы за обман инвесторов. Его обвинили во лжи о создании электрогрузовика Nikola One «с нуля», о разработке собственных аккумуляторов и успехах машины, которая на самом деле не ездила.
Источник: Nikola / TechCrunch
Источник: Nikola / TechCrunch

#новости #nikola

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