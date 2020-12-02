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Транспорт
Филипп Концаренко
1089

Hyundai Motor Group представила единую платформу для электромобилей E-GMP Материал редакции

Запас хода электромобилей, собранных на платформе E-GMP превысит 500 км на одной зарядке, а экспресс-зарядка займет 18 минут.

23 комментария
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Платформа E-GMP представляет собой стандартизированную модульную основу для сборки электромобилей. На её базе можно выпускать седаны, кроссоверы или спортивные автомобили, рассказали vc.ru в компании. Спортивная модель сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, а максимальная скорость будет достигать 260 км/ч, утверждают инженеры.

По умолчанию, платформа разработана для использования полного привода, но система может отключать переднюю ось от двигателя, оставляя привод только на заднюю ось, чтобы снижать расход энергии.

E-GMP поддерживает быструю зарядку от станций мощностью 800 вольт. На такой станции аккумулятор автомобиля может наполниться до 80% за 18 минут — около 100 км на каждые 5 минут заряда. E-GMP также может заряжаться от 400-вольтного источника без использования дополнительных переходников. Кроме того, платформа позволяет использовать автомобиль в качестве источника питания — например, для зарядки других автомобилей.

С 2021 года на базе E-GMP будут создаваться новые электромобили компании, включая кроссовер Hyundai Ioniq 5 и первый электромобиль Kia. Всего производитель планирует выпустить 23 модели электромобиля, включая 11 новых моделей, и к 2025 году достигнуть показателя в 1 млн выпущенных машин на электрической тяге.

#электромобиль #новость #hyundai

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23 комментария
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Юрий Белоножкин

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Классная тележка 

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Airat Kafman

–2

Жаль только, что наша сверхдержава отказалась от электромобилей  в пользу газовых бричек, а значит нормальной сети зарядных станций, которые например в том же Риме, почти на каждом углу, нам не видать. Как всегда весь мир идет по одному пути, а мы по альтернативному. 

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Vadim Medvedev

Airat
3

В России дешёвое топливо и дорогие автомобили. Кто много ездит и хочет экономить на топливе - ставит газ. 

В результате нет рыночного стимула строить электрозаправки. Строить же электрозаправки за бюджетный счёт для владельцев тесел за 5-10 млн рублей мне кажется излишним. 

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Airat Kafman

Vadim
1

Ахахахах) Насчет дешевого топлива плакала вся маршрутка. Если посчитать сколько бенза может себе позволить житель со средней зарплатой в России и странах с "дорогим" топливом, особенно в США, где литр 95-го стоит всего на 4 рубля дороже чем у нас, а совсем недавно и вовсе было дешевле. Но мы всех перехитрили и уронили рубль.

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Александр Свинин

Airat
0

у нас климат не тот)

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Arthur Niazyan

Александр
9

деловой

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Airat Kafman

Александр
2

А в Швеции и Финке - тот, да?)

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Vadim Medvedev

Airat
3

в швеции и финке гораздо теплее, несомненно. гольфстрим батюшка. можете посмотреть на изотермы января на карте европы. 

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Airat Kafman

Vadim
3

Гораздо теплее чем в Якутии - да. Теплее чем в Питере и Москве? Издеваешься?

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Vadim Medvedev

Airat
1

Средняя температура января в Хельсинки выше, чем средняя температура января в Москве. 

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Airat Kafman

Vadim
2

но не гораздо) С Питером так вообще отличие в 1-2 градуса. 

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Zeld Treld

Vadim
0

Это трудно до русского человека доходит, что зима может быть безморозной или вообще теплой. В Копенгагене такая же температура как в городе-курорте Кисловодске

Ответить

Airat Kafman

Zeld
4

Это трудно до русского человека доходит, что в одном только канадском Виннипеге, где зимой яйца зазвенят даже у жителя Вологды (ибо средняя температура зимой ниже), сеть зарядных станций электромобилей намного шире, чем во всей России.

Не жили комфортно, и не хер начинать)

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Vadim Medvedev

Airat
0

Ну так вперед - бери кредит и строй сеть электрозаправок. 

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Airat Kafman

Vadim
2

Вперед на ковер к царю, попроси снова отменить пошлины для электричек и тогда я возьму кредит)

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Kostya Golikov

Vadim
1

Недавно открыли заправку в Varangerbotn. Это, что бы представлять, если вы откроете карту и пролистаете почти целиком наверх в заполярье, рядом с Мурманском. Конечно, в России есть такие места как Норильск, но большинство населения России все таки живет в более тёплых местах

Tesla opens world’s northernmost Supercharger…
70 DEGREES NORTH - Long-distance winter drive through remote areas with electric cars in…
thebarentsobserver.com
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Vadim Medvedev

Kostya
1

А причем здесь заправка? Использование электромобилей весьма отдалённо связано с климатом. Московская зима, пусть она и холоднее европейской, никак не мешает эксплуатировать современный электромобиль. 

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Kostya Golikov

Vadim
2

Выше было утверждение, что климат не тот. Очевидно что а) климат тот б) даже в норвежских «верхних васюках» уже можно найти заправку (население всего муниципалитета меньше тысячи человек)

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Денис Демидов

Airat
1

На газ перевести текущий автопарк значительно дешевле, высвободив много нефти для экспорта, причем многократно, иначе хозяевам земли русской придется длину яхт уменьшать + зависимость холопа от централизованного Газпрома, тогда как электричество уже этого не дает элите.

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Danila Romanov

Airat
0

подождем норм аккумов, сейчас незачем клепать непонятно что, чтоб потом переделывать заправки и производственные линии

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Андрей Деревянко

Airat
0

Ну так может надо сравнить количество автомобилей с гбо и с электродвигателями?
Возьмите кредит да откройте сеть заправок, если по-вашему это главная проблема почти полного отсутствия электромобилей в России

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Михаил Качалов

1

мощностью 800 вольт

- исправьте, это напряжение

as such it is capable of 240-volt, 400-volt, and 800-volt high-speed charging. The first option is what will make most sense for overnight home charging, and 400-volt stations are already rather popular in public places. And while 800-volt chargers are currently few and far between, they should start popping up more frequently, giving vehicles based on the E-GMP platform much quicker charging

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Артур Абдюханов

0

800 вольт? Это опечатка?

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