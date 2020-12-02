Hyundai Motor Group представила единую платформу для электромобилей E-GMP Материал редакции
Запас хода электромобилей, собранных на платформе E-GMP превысит 500 км на одной зарядке, а экспресс-зарядка займет 18 минут.
Платформа E-GMP представляет собой стандартизированную модульную основу для сборки электромобилей. На её базе можно выпускать седаны, кроссоверы или спортивные автомобили, рассказали vc.ru в компании. Спортивная модель сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, а максимальная скорость будет достигать 260 км/ч, утверждают инженеры.
По умолчанию, платформа разработана для использования полного привода, но система может отключать переднюю ось от двигателя, оставляя привод только на заднюю ось, чтобы снижать расход энергии.
E-GMP поддерживает быструю зарядку от станций мощностью 800 вольт. На такой станции аккумулятор автомобиля может наполниться до 80% за 18 минут — около 100 км на каждые 5 минут заряда. E-GMP также может заряжаться от 400-вольтного источника без использования дополнительных переходников. Кроме того, платформа позволяет использовать автомобиль в качестве источника питания — например, для зарядки других автомобилей.
С 2021 года на базе E-GMP будут создаваться новые электромобили компании, включая кроссовер Hyundai Ioniq 5 и первый электромобиль Kia. Всего производитель планирует выпустить 23 модели электромобиля, включая 11 новых моделей, и к 2025 году достигнуть показателя в 1 млн выпущенных машин на электрической тяге.
Жаль только, что наша сверхдержава отказалась от электромобилей в пользу газовых бричек, а значит нормальной сети зарядных станций, которые например в том же Риме, почти на каждом углу, нам не видать. Как всегда весь мир идет по одному пути, а мы по альтернативному.
В России дешёвое топливо и дорогие автомобили. Кто много ездит и хочет экономить на топливе - ставит газ.
В результате нет рыночного стимула строить электрозаправки. Строить же электрозаправки за бюджетный счёт для владельцев тесел за 5-10 млн рублей мне кажется излишним.
Ахахахах) Насчет дешевого топлива плакала вся маршрутка. Если посчитать сколько бенза может себе позволить житель со средней зарплатой в России и странах с "дорогим" топливом, особенно в США, где литр 95-го стоит всего на 4 рубля дороже чем у нас, а совсем недавно и вовсе было дешевле. Но мы всех перехитрили и уронили рубль.
у нас климат не тот)
А в Швеции и Финке - тот, да?)
в швеции и финке гораздо теплее, несомненно. гольфстрим батюшка. можете посмотреть на изотермы января на карте европы.
Гораздо теплее чем в Якутии - да. Теплее чем в Питере и Москве? Издеваешься?
Средняя температура января в Хельсинки выше, чем средняя температура января в Москве.
Это трудно до русского человека доходит, что зима может быть безморозной или вообще теплой. В Копенгагене такая же температура как в городе-курорте Кисловодске
Это трудно до русского человека доходит, что в одном только канадском Виннипеге, где зимой яйца зазвенят даже у жителя Вологды (ибо средняя температура зимой ниже), сеть зарядных станций электромобилей намного шире, чем во всей России.
Не жили комфортно, и не хер начинать)
Ну так вперед - бери кредит и строй сеть электрозаправок.
Вперед на ковер к царю, попроси снова отменить пошлины для электричек и тогда я возьму кредит)
Недавно открыли заправку в Varangerbotn. Это, что бы представлять, если вы откроете карту и пролистаете почти целиком наверх в заполярье, рядом с Мурманском. Конечно, в России есть такие места как Норильск, но большинство населения России все таки живет в более тёплых местах
А причем здесь заправка? Использование электромобилей весьма отдалённо связано с климатом. Московская зима, пусть она и холоднее европейской, никак не мешает эксплуатировать современный электромобиль.
Выше было утверждение, что климат не тот. Очевидно что а) климат тот б) даже в норвежских «верхних васюках» уже можно найти заправку (население всего муниципалитета меньше тысячи человек)
На газ перевести текущий автопарк значительно дешевле, высвободив много нефти для экспорта, причем многократно, иначе хозяевам земли русской придется длину яхт уменьшать + зависимость холопа от централизованного Газпрома, тогда как электричество уже этого не дает элите.
подождем норм аккумов, сейчас незачем клепать непонятно что, чтоб потом переделывать заправки и производственные линии
Ну так может надо сравнить количество автомобилей с гбо и с электродвигателями?
Возьмите кредит да откройте сеть заправок, если по-вашему это главная проблема почти полного отсутствия электромобилей в России
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мощностью 800 вольт
- исправьте, это напряжение
as such it is capable of 240-volt, 400-volt, and 800-volt high-speed charging. The first option is what will make most sense for overnight home charging, and 400-volt stations are already rather popular in public places. And while 800-volt chargers are currently few and far between, they should start popping up more frequently, giving vehicles based on the E-GMP platform much quicker charging
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