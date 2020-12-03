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Транспорт
Евгения Евсеева
1847

Дептранс Москвы анонсировал оплату проезда в метро с помощью системы распознавания лиц в 2021 году Материал редакции

Система видеонаблюдения, которая распознает лица, начала работать в московском метро в сентябре 2020 года.

  • Cистема распознавания лиц (Face ID) для оплаты проезда начнет работать в метро в 2021 году. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» сообщил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов, пишет «Интерфакс».
  • По словам Ликсутова, сейчас систему тестируют на сотрудниках департамента с двумя банками, у которых уже есть собственная система по распознаванию лиц.
  • Персональные платежные данные будут храниться в банке, метрополитен будет отвечать за инфраструктуру, связанную с биометрией.
  • На всех турникетах метро и московского центрального кольца (МЦК) уже стоят камеры, которые распознают лица. Система видеонаблюдения заработала в сентябре 2020 года. «Если вы подсоединены к банковской карте, где есть ваши биометрические данные, вы пройдете с открытым турникетом», — сказал Ликсутов.
  • В конце ноября власти Москвы договорились создать со «Сбером» «СберТройку» — единую систему для оплаты транспорта в столице и регионах. Единая билетная проездная система заработает в Москве и Московской области в начале 2021 года.

#новость #метро #faceid

Евгения Евсеева
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32 комментария
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Никита Козлов

16

цифровой гулаг 

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Artem Andreev

Никита
2

Ага, скоро отправят валить цифровой лес

Ответить

Георгий Копылов

Artem
2

Не отправят, китайцы не будут выкупленной тайгой делиться)

Ответить

Anton Pestsov

Георгий
0

Зачем им покупать землю с пеньками?

Ответить

Alexander Mitryashkin

Artem
0

На Савушкина?

Ответить

Sergei Timofeyev

Artem
0

Майнить

Ответить

Георгий Копылов

10

«Торговать еб@лом»

Ответить

Anton Pestsov

7

Ищите скоро во всех ларьках страны !

Ответить

ебучий_шакал

4

Проведешь меня по своему лицу, а то у меня поездки закончились?

Ответить

Денис Губачёв

3

Вот же ж syki, и это только начало ((
Давно пора строить дом, а лучше поселок и подальше от мск!

Ответить

ave ego

3

как близнецов камеры отличают? а если они еще и в масках?

Ответить

work tasks

ave
1

А зачем?

Ответить

ave ego

work
3

для банков это разные люди.. также люди могут быть сильно похожими, вот сидите вы например дома, а вам смски валятся что вы кому то проезд в метро оплачиваете.. :D и это например курьер с разъездами по москве

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Николай Демидов

ave
0

Маски, очки и тп совершенно не мешают распознаванию.

Про близнецов сложнее. Зависит от реализации и того, насколько близнецы идентичные. Дети близнецы - как две капли воды. Но со временем отличия появляются - мимические морщины, разная развитость разных групп мышц лица - все то, что человеку сложно рассмотреть, но машина вполне может справляться.

Ответить

Антон Штадлер

Николай
1

Маски и очки закрывают твое лицо. Маски выпускаются по стандартным лекалам, как и оправы очков. Оба этих предмета скрывают большую часть лица, необходимую для идентификации. Конечно же они мешают

Ответить

Николай Демидов

Антон
0

Идентификация идёт по ряду опорных точек.
Если вы наденете на себя маску и большие солнцезащитные очки - да, чтобы пройти вам придется их снять.

В остальных случаях, когда видно достаточную часть лица - они не мешают.

Ответить

Антон Штадлер

Николай
1

Именно, очки и маска закрывают большинство опорных точек идентификации. В маске и очках алгоритм ничего не даст, придется снимать. Следовательно, либо обяжут все это снимать перед входом в метро, либо технология не будет популярной.

Ответить

Николай Демидов

Антон
0

Ну погуглите что ли свежие работы, полистайте хабру, если думаете, что это пустая теория - почитайте о китайской системе, которая давно в бою.
Балаклава мешает, медицинская маска и очки для зрения не являются непреодолимой проблемой.
Впрочем, я бы не стал доверять свои деньги такой системе.

Ответить

Alexander

Николай
0

А если в маске на пол-лица и без очков, то по глазам и лбу можно опознать что ли? Жесть

Ответить

Николай Демидов

Alexand…
0

Зависит от конкретного алгоритма. Но в целом, что бы понять, что это вы, достаточно видеть часть носа и надбровные дуги. 

Ответить

Alex Cox

Николай
0

Не зависит, очки и маска уже дают очень большой ложноположительный процент ошибок, который не имеет смысла использовать. Есть научные статьи про это, алгоритмы не панацея + там обучаются они как правило на низком разрешении для экономии ресурсов. Каждую родинку камера не увидит.

Совсем недавно был скандал, как человеку в перекрестке преписали кражу на 70к на основе системы распознавания.

Ответить

Sergei Timofeyev

Николай
0

Вы из какого года? 

Ответить

Alexander Mitryashkin

3

Оплатить лицом

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

1

Когда в продажу поступят маски с лицами депутатов?

Ответить

Иван Худяков

0

Настораживает это все, надо быть начеку

Ответить

Георгий Копылов

Иван
0

От слежки вас спасет только отсутствие цивилизации

Ответить

Михаил М

Георгий
2

Или правовое государство, где запретят использовать персональные данные, в том числе и фото.

Ответить

Иван Худяков

Георгий
0

надо что-то придумать

Ответить

Евгений Ларин

0

Макса лисутова

Ответить

Artem Andreev

0

Здравствуйте, хотел бы пополнить лицо на 500р, оплата по карте, спасибо.

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Matteos Babenko

0

Мда. У какого то банка, клиентом которого я не являюсь, будут лежать мои данные. Торговля данными людей в чистом виде.

Ответить

AlexVulgarix

0

Лягушку варят на медленном огне. все давно просчитано.  запугать и навязать.  а ну  и идущиеособым еще доплатят за это все

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