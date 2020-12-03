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Дептранс Москвы анонсировал оплату проезда в метро с помощью системы распознавания лиц в 2021 году Материал редакции
Система видеонаблюдения, которая распознает лица, начала работать в московском метро в сентябре 2020 года.
- Cистема распознавания лиц (Face ID) для оплаты проезда начнет работать в метро в 2021 году. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» сообщил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов, пишет «Интерфакс».
- По словам Ликсутова, сейчас систему тестируют на сотрудниках департамента с двумя банками, у которых уже есть собственная система по распознаванию лиц.
- Персональные платежные данные будут храниться в банке, метрополитен будет отвечать за инфраструктуру, связанную с биометрией.
- На всех турникетах метро и московского центрального кольца (МЦК) уже стоят камеры, которые распознают лица. Система видеонаблюдения заработала в сентябре 2020 года. «Если вы подсоединены к банковской карте, где есть ваши биометрические данные, вы пройдете с открытым турникетом», — сказал Ликсутов.
- В конце ноября власти Москвы договорились создать со «Сбером» «СберТройку» — единую систему для оплаты транспорта в столице и регионах. Единая билетная проездная система заработает в Москве и Московской области в начале 2021 года.
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Artem AndreevНикита
Ага, скоро отправят валить цифровой лес
Георгий КопыловArtem
Не отправят, китайцы не будут выкупленной тайгой делиться)
Anton PestsovГеоргий
Зачем им покупать землю с пеньками?
Alexander MitryashkinArtem
На Савушкина?
Sergei TimofeyevArtem
Майнить
Георгий Копылов
«Торговать еб@лом»
Anton Pestsov
Ищите скоро во всех ларьках страны !
ебучий_шакал
Проведешь меня по своему лицу, а то у меня поездки закончились?
Денис Губачёв
Вот же ж syki, и это только начало ((
Давно пора строить дом, а лучше поселок и подальше от мск!
ave ego
как близнецов камеры отличают? а если они еще и в масках?
work tasksave
А зачем?
ave egowork
для банков это разные люди.. также люди могут быть сильно похожими, вот сидите вы например дома, а вам смски валятся что вы кому то проезд в метро оплачиваете.. :D и это например курьер с разъездами по москве
Николай Демидовave
Маски, очки и тп совершенно не мешают распознаванию.
Про близнецов сложнее. Зависит от реализации и того, насколько близнецы идентичные. Дети близнецы - как две капли воды. Но со временем отличия появляются - мимические морщины, разная развитость разных групп мышц лица - все то, что человеку сложно рассмотреть, но машина вполне может справляться.
Антон ШтадлерНиколай
Маски и очки закрывают твое лицо. Маски выпускаются по стандартным лекалам, как и оправы очков. Оба этих предмета скрывают большую часть лица, необходимую для идентификации. Конечно же они мешают
Николай ДемидовАнтон
Идентификация идёт по ряду опорных точек.
Если вы наденете на себя маску и большие солнцезащитные очки - да, чтобы пройти вам придется их снять.
В остальных случаях, когда видно достаточную часть лица - они не мешают.
Антон ШтадлерНиколай
Именно, очки и маска закрывают большинство опорных точек идентификации. В маске и очках алгоритм ничего не даст, придется снимать. Следовательно, либо обяжут все это снимать перед входом в метро, либо технология не будет популярной.
Николай ДемидовАнтон
Ну погуглите что ли свежие работы, полистайте хабру, если думаете, что это пустая теория - почитайте о китайской системе, которая давно в бою.
Балаклава мешает, медицинская маска и очки для зрения не являются непреодолимой проблемой.
Впрочем, я бы не стал доверять свои деньги такой системе.
AlexanderНиколай
А если в маске на пол-лица и без очков, то по глазам и лбу можно опознать что ли? Жесть
Николай ДемидовAlexand…
Зависит от конкретного алгоритма. Но в целом, что бы понять, что это вы, достаточно видеть часть носа и надбровные дуги.
Alex CoxНиколай
Не зависит, очки и маска уже дают очень большой ложноположительный процент ошибок, который не имеет смысла использовать. Есть научные статьи про это, алгоритмы не панацея + там обучаются они как правило на низком разрешении для экономии ресурсов. Каждую родинку камера не увидит.
Совсем недавно был скандал, как человеку в перекрестке преписали кражу на 70к на основе системы распознавания.
Sergei TimofeyevНиколай
Вы из какого года?
Alexander Mitryashkin
Оплатить лицом
Valeryi Ozarnichuk
Когда в продажу поступят маски с лицами депутатов?
Иван Худяков
Настораживает это все, надо быть начеку
Георгий КопыловИван
От слежки вас спасет только отсутствие цивилизации
Михаил МГеоргий
Или правовое государство, где запретят использовать персональные данные, в том числе и фото.
Иван ХудяковГеоргий
надо что-то придумать
Евгений Ларин
Макса лисутова
Artem Andreev
Здравствуйте, хотел бы пополнить лицо на 500р, оплата по карте, спасибо.
Matteos Babenko
Мда. У какого то банка, клиентом которого я не являюсь, будут лежать мои данные. Торговля данными людей в чистом виде.
AlexVulgarix
Лягушку варят на медленном огне. все давно просчитано. запугать и навязать. а ну и идущиеособым еще доплатят за это все