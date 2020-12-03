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Дептранс Москвы сообщил, что система распознавания лиц для оплаты проезда в метро заработает в 2021 году Материал редакции
Система видеонаблюдения, которая распознает лица, начала работать в московском метро в сентябре.
- Cистема распознавания лиц (Face ID) для оплаты проезда начнет работать в метро в 2021 году. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» сообщил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов, пишет «Интерфакс».
- По словам Ликсутова, сейчас систему тестируют на сотрудниках департамента с двумя банками, у которых уже есть собственная система по распознаванию лиц.
- Персональные платежные данные будут храниться в банке, метрополитен будет отвечать за инфраструктуру, связанную с биометрией.
- На всех турникетах метро и московского центрального кольца (МЦК) уже стоят камеры, которые распознают лица. Система видеонаблюдения заработала в сентябре 2020 года. «Если вы подсоединены к банковской карте, где есть ваши биометрические данные, вы пройдете с открытым турникетом», — сказал Ликсутов.
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