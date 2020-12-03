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Axios: Uber обсуждает продажу своего бизнеса «летающих такси» американской Joby Aviation Материал редакции
Компания избавляется от непрофильных активов на фоне снижения выручки из-за пандемии.
- Uber ведёт переговоры о продаже своего подразделения Uber Elevate американскому стартапу Joby Aviation, пишет Axios со ссылкой на неназванные источники. О сделке могут объявить до конца 2020 года. В Uber отказались от комментариев.
- Такси-сервис задумался о продаже непрофильных активов на фоне снижения выручки из-за пандемии. В третьем квартале выручка Uber упала на 18% год к году, до $3,1 млрд.
- Elevate занимается разработкой транспорта с вертикальным взлётом и посадкой. В 2017 году Uber представила концепцию работы сервиса «летающих такси»: они должны были перемещаться между площадками Uber Skyport на крышах небоскребов, а вызвать транспорт можно было бы с помощью приложения.
- Компания планировала запустить тестовую линию аэротакси в 2020 году, а коммерческие полёты — в 2023 году.
- Основанная в 2009 году Joby Aviation также занимается разработкой электрических аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой. Среди её инвесторов — Toyota, Intel Capital и другие.
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Мы на старте, если что!
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Не взлетел как говорится
Airat Kafman
"О сделке могут объявить до конца 2021 года"
Год обсуждать сделку. Ну судя по тому, что Жопи Авиаэйшн с 2009 года все еще стартап, то для них это оптимальный темп.
Таня БоброваAirat
Простите, опечаталась, до конца этого года
Алекс ТацийAirat
Ещё не всё бабло именитых инвесторов пронюхали. Нужно больше времени.