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Транспорт
Таня Боброва
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Axios: Uber обсуждает продажу своего бизнеса «летающих такси» американской Joby Aviation Материал редакции

Компания избавляется от непрофильных активов на фоне снижения выручки из-за пандемии.

  • Uber ведёт переговоры о продаже своего подразделения Uber Elevate американскому стартапу Joby Aviation, пишет Axios со ссылкой на неназванные источники. О сделке могут объявить до конца 2020 года. В Uber отказались от комментариев.
  • Такси-сервис задумался о продаже непрофильных активов на фоне снижения выручки из-за пандемии. В третьем квартале выручка Uber упала на 18% год к году, до $3,1 млрд.
  • Elevate занимается разработкой транспорта с вертикальным взлётом и посадкой. В 2017 году Uber представила концепцию работы сервиса «летающих такси»: они должны были перемещаться между площадками Uber Skyport на крышах небоскребов, а вызвать транспорт можно было бы с помощью приложения.
  • Компания планировала запустить тестовую линию аэротакси в 2020 году, а коммерческие полёты — в 2023 году.
  • Основанная в 2009 году Joby Aviation также занимается разработкой электрических аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой. Среди её инвесторов — Toyota, Intel Capital и другие.
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#новость #uber #аэротакси

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6 комментариев
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Алекс Таций

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История про то, как убыточный бизнес договорился продать несуществующий бизнес другому незапущенному бизнесу.

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Автосервис на Волоколамке,132

0

Мы на старте, если что!

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Андрей Константинов

0

Не взлетел как говорится

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Airat Kafman

0

"О сделке могут объявить до конца 2021 года"

Год обсуждать сделку. Ну судя по тому, что Жопи Авиаэйшн с 2009 года все еще стартап, то для них это оптимальный темп.

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Таня Боброва

Airat
0

Простите, опечаталась, до конца этого года

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Алекс Таций

Airat
0

Ещё не всё бабло именитых инвесторов пронюхали. Нужно больше времени.

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