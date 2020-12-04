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«Победа» запустила рейс из Внуково во Внуково — билеты раскупили за несколько минут Материал редакции
Перевозчик задумался об увеличении числа таких рейсов.
Авиакомпания «Победа» запустила рейс из аэропорта Внуково в аэропорт Внуково, его пассажиры будут полтора часа кружить над Москвой. Об этом на своём сайте рассказал пилот «Победы» Алексей Кочемасов, который также ведёт подкаст «Небонутые».
«На нашем рейсе мы гарантируем доброе и внимательное отношение к вам экипажа, при хорошей видимости — обзорные комментарии, если вдруг будет облачно, чистое небо и солнце над облаками будет целиком и полностью принадлежать нам», — написал Кочемасов.
Все билеты раскупили за несколько минут, поэтому «Победа» решила в ближайшее время запустить дополнительные рейсы, рассказали в авиакомпании The Village. В программе полета будет авторская экскурсия по городам Золотого кольца, розыгрыш памятных призов и рассказы об авиации, добавили в пресс-службе.
При этом рейсу присвоен не внутренний, а международный код «Победы». Полёт состоится 19 декабря. На сайте Кочемасова говорится, что билет стоит 7499 рублей. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий «Победы».
В августе авиакомпании Тайваня начали продавать билеты на рейсы «в никуда». Пассажирам предлагали пролететь над островом и соседними странами без посадки, а затем вернуться в аэропорт отправления.
Если это будет Суперджет Сухой можно еще получить бонусные ощущения
У Победы только 737 (не макс).
На 737 не интересно. Я бы на суперджете полетал, потом бы девушкам рассказывал какой я герой, а если бы очень повезло мог бы даже второй день рождения справлять в эту дату
Это для блогеров подгон что ли? 😂
В Москве настолько скучно? Впрочем, с ребёнком можно было бы полетать (моя фантазия на пределе)
Странный народ.
При поездках по делам, по России - жалуются и проклепают Победу
Но покупают за несколько минут все, чтобы покружить полтора часа над Москвой и никуда не прилететь.
Ход отличный, но что с людьми не так
WTF??? Зачем такое?
Просто вы не знаете, кто такой Летчик Лёха, который будет пилотом на этом рейсе...
Яндекс.Такси в ответку предложил обзорную поездку по МКАД.
М.Ликсутов присоеденился к челенджу и предлагает скидку на поездки по МЦК.
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