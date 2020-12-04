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Транспорт
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«Победа» запустила рейс из Внуково во Внуково — билеты раскупили за несколько минут Материал редакции

Перевозчик задумался об увеличении числа таких рейсов.

27 комментариев
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Авиакомпания «Победа» запустила рейс из аэропорта Внуково в аэропорт Внуково, его пассажиры будут полтора часа кружить над Москвой. Об этом на своём сайте рассказал пилот «Победы» Алексей Кочемасов, который также ведёт подкаст «Небонутые».

«На нашем рейсе мы гарантируем доброе и внимательное отношение к вам экипажа, при хорошей видимости — обзорные комментарии, если вдруг будет облачно, чистое небо и солнце над облаками будет целиком и полностью принадлежать нам», — написал Кочемасов.

Все билеты раскупили за несколько минут, поэтому «Победа» решила в ближайшее время запустить дополнительные рейсы, рассказали в авиакомпании The Village. В программе полета будет авторская экскурсия по городам Золотого кольца, розыгрыш памятных призов и рассказы об авиации, добавили в пресс-службе.

При этом рейсу присвоен не внутренний, а международный код «Победы». Полёт состоится 19 декабря. На сайте Кочемасова говорится, что билет стоит 7499 рублей. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий «Победы».

В августе авиакомпании Тайваня начали продавать билеты на рейсы «в никуда». Пассажирам предлагали пролететь над островом и соседними странами без посадки, а затем вернуться в аэропорт отправления.

#новость #победа

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27 комментариев Накачай стартап
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Zeld Treld

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Если это будет Суперджет Сухой можно еще получить бонусные ощущения

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Dmitry Martemyanov

Zeld
1

У Победы только 737 (не макс).

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Zeld Treld

Dmitry
4

На 737 не интересно. Я бы на суперджете полетал, потом бы девушкам рассказывал какой я герой, а если бы очень повезло мог бы даже второй день рождения справлять в эту дату

Ответить

Dmitry

Zeld
1

Я летал. Так себе удовольствие. А потом тот же борт плюхнулся в Шереметьево.

Ответить

Дмитрий Пелипас

Zeld
2

Они у аэрофлота)

Ответить

Вячеслав Осадчий

Zeld
1

У Победы вроде бы нет SSJ.

Ответить

Dennis Gerasimov

6

прикольно

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Sergei Zotov

4

Бизнес уровня фотосессий с коробками PS5 для фотографии в инстаграм?

Ответить

Оксана Вихрова

2

Это для блогеров подгон что ли? 😂

Ответить

login

Оксана
6

Для """бизнес-коучей и тренеров личностного роста""" 😂

Ответить

Оксана Вихрова

login
0

😂😂😂😂

Ответить

Юрий Белоножкин

2

В Москве настолько скучно? Впрочем, с ребёнком можно было бы полетать (моя фантазия на пределе)

Ответить

Милый Филипп

Юрий
0

Брать детей = портить праздник

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Денис Демидов

Юрий
0

Если бы пилот был обычный, то может не продали бы все и так быстро.

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

2

Странный народ.
При поездках по делам, по России - жалуются и проклепают Победу
Но покупают за несколько минут все, чтобы покружить полтора часа над Москвой и никуда не прилететь.
Ход отличный, но что с людьми не так

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Денис Демидов

Sergey
0

Знакомство с блоггером же
https://letchikleha.livejournal.com/

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Evgheni Dolomanji

2

Где-то грустит девочка Грета от таких новостей

Ответить

Аида Керимова

1

WTF??? Зачем такое?

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Dmitry Martemyanov

Аида
3

Просто вы не знаете, кто такой Летчик Лёха, который будет пилотом на этом рейсе...

Ответить

Виталий Журавлев

1

Яндекс.Такси в ответку предложил обзорную поездку по МКАД.
М.Ликсутов присоеденился к челенджу и предлагает скидку на поездки по МЦК.

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Gabby BenDer

0

Оч весело)

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Роман Абрамович

0

Вам в Москве совсем делать нечего? 😂

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Анна Григорьева

0

Ура ждём тонны контента в инст из бизнес класса победы

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Владимир Василенко

0

Ебанутые покупатели

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Антон Дроздов

0

Первый шаг к полётам в космос😆

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Анон Плиз

0

Зимой Россия не особо презентабельно выглядит. В т.ч. и с высоты полёта

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Peter Gonin

0

Отпуск, который я заслужил!

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