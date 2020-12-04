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Транспорт
Рая Хачатрян
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Дептранс Москвы: доля «Яндекс.Такси» в заказах за сутки выросла до 70,8% в ноябре — на 3% больше, чем в июне Материал редакции

«Ситимобил» потерял 3% заказов по сравнению с июнем.

«Яндекс.Такси» и «Ситимобил» контролируют 91% заказов через агрегаторы в Москве — их доли в заказах за сутки в ноябре 70,8% и 20,2% соответственно, следует из данных департамента транспорта столицы на ноябрь 2020 года.

Третье место занимает Gett — у сервиса 6% из всех заказов за сутки в городе по сравнению с 5,8% в июне. inDriver и «Везет» сократили доли — совместно они контролируют 0,5%, все остальные агрегаторы — совокупно 2,5%.

  • Столичный рынок агрегаторов такси пострадал из-за пандемии сильнее чем в регионах, выяснили в июне аналитики Sberbank CIB. Тем не менее, они предсказали рост заказов по итогам года.
  • В России рынок вырастет на 7,25% по числу заказов, а в Москве— на 1,5%, заявили они. «Яндекс.Такси» восстановит позиции быстрее рынка, считают аналитики. По их подсчетам, компания увеличит число поездок на 10%, а выручку — на 4%, до 325 млрд рублей по итогам года.
  • По данным «Ситимобил», которые приводит «Коммерсантъ», весь российский рынок такси в 2019 году составлял 780 млрд рублей, а доля агрегаторов на нем — 51%. Компания прогнозирует рост рынка до 1,5 трлн рублей к 2025 году.
  • В 2019 году объем рынка такси вырос на 5,6% и достиг 709 млрд рублей, следует из данных аналитического центра при правительстве. Большая часть этих денег — 307 млрд рублей — приходится на Москву, Санкт-Петербург и их области.

#новость #такси #яндекстакси #ситимобил #gett #везет #indriver

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8 комментариев Накачай стартап
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evilnw

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Последние выкрутасы яндекса с ценой поездки показывают, что компания включила режим дойки существующих клиентов.

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Dmitriy

evilnw
0

Что за выкрутасы?

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Roman Moskovskiy

4

Ну тк ситимобил перестал демпинговать и цены сравнялись, а перейти обратно нет никакой сложности

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John Tinko

0

Яндекс армянски таксопарк уже а не ит компания 😂
80% выручки таксисты, а сказки всем рассказывают что они ит

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Демократический ГОСТ

John
1

Открою вам секрет: Яндекс — не таксопарк)

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Земельный спрей

0

Ну норм чо. 

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Pasha Kislova

0

Ждём DiDi. 

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Dmitriy

0

Цены в большинстве случаев одинаковые.
В моем опыте использования: время подачи у Сити — в несколько раз больше, или вообще ничего не находит, поэтому досвидания.

У Сити дико раздражает каждый раз ставить галочку «Некурящий салон» 😑

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