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Дептранс Москвы: доля «Яндекс.Такси» в заказах за сутки выросла до 70,8% в ноябре — на 3% больше, чем в июне Материал редакции
«Ситимобил» потерял 3% заказов по сравнению с июнем.
«Яндекс.Такси» и «Ситимобил» контролируют 91% заказов через агрегаторы в Москве — их доли в заказах за сутки в ноябре 70,8% и 20,2% соответственно, следует из данных департамента транспорта столицы на ноябрь 2020 года.
Третье место занимает Gett — у сервиса 6% из всех заказов за сутки в городе по сравнению с 5,8% в июне. inDriver и «Везет» сократили доли — совместно они контролируют 0,5%, все остальные агрегаторы — совокупно 2,5%.
- Столичный рынок агрегаторов такси пострадал из-за пандемии сильнее чем в регионах, выяснили в июне аналитики Sberbank CIB. Тем не менее, они предсказали рост заказов по итогам года.
- В России рынок вырастет на 7,25% по числу заказов, а в Москве— на 1,5%, заявили они. «Яндекс.Такси» восстановит позиции быстрее рынка, считают аналитики. По их подсчетам, компания увеличит число поездок на 10%, а выручку — на 4%, до 325 млрд рублей по итогам года.
- По данным «Ситимобил», которые приводит «Коммерсантъ», весь российский рынок такси в 2019 году составлял 780 млрд рублей, а доля агрегаторов на нем — 51%. Компания прогнозирует рост рынка до 1,5 трлн рублей к 2025 году.
- В 2019 году объем рынка такси вырос на 5,6% и достиг 709 млрд рублей, следует из данных аналитического центра при правительстве. Большая часть этих денег — 307 млрд рублей — приходится на Москву, Санкт-Петербург и их области.
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evilnw
Последние выкрутасы яндекса с ценой поездки показывают, что компания включила режим дойки существующих клиентов.
Dmitriyevilnw
Что за выкрутасы?
Roman Moskovskiy
Ну тк ситимобил перестал демпинговать и цены сравнялись, а перейти обратно нет никакой сложности
John Tinko
Яндекс армянски таксопарк уже а не ит компания 😂
80% выручки таксисты, а сказки всем рассказывают что они ит
Демократический ГОСТ
Открою вам секрет: Яндекс — не таксопарк)
Земельный спрей
Ну норм чо.
Pasha Kislova
Ждём DiDi.
Dmitriy
Цены в большинстве случаев одинаковые.
В моем опыте использования: время подачи у Сити — в несколько раз больше, или вообще ничего не находит, поэтому досвидания.
У Сити дико раздражает каждый раз ставить галочку «Некурящий салон» 😑