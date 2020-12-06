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Кассационный суд отменил решения о приостановке работы Wheely на 90 дней в Москве из-за отказа передавать данные поездок Материал редакции
Фактически сервис продолжал работать и сейчас оспаривает приказы Дептранса Москвы.
25 ноября 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решения Мещанского райсуда и Мосгорсуда о приостановке деятельности ООО «Вили» на 90 дней (копия решения есть у vc.ru).
Производство по делу прекращено «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены постановления», говорится в документе.
В Wheely отметили, что работа сервиса для заказа премиальных автомобилей с водителем практически не прекращалась на время разбирательства. С августа за работу сервиса и обработку платежей отвечает британская Wheely Technologies.
Сейчас компания оспаривает июньский приказ Дептранса Москвы, утверждая, что власти не могут принуждать водителей делиться любыми данными. По этому иску Мосгорсуд в ноябре отказал, Wheely планирует подавать апелляцию, уточнил vc.ru основатель сервиса Антон Чиркунов.
Wheely также будет в суде добиваться отмены сентябрьского приказа Дептранса, по которому таксопарки, агрегаторы и диспетчеры должны в онлайн-режиме передавать в ЕРНИС личные данные водителей, номера машин, данные ОСАГО и сведения о прохождении техосмотров и медосмотров.
В Дептрансе объяснили необходимость сбора данных о водителях требованиями безопасности, писали «Ведомости». «Будем добиваться в федеральных (апелляция, кассация), так как городские будут, вероятнее всего, на стороне департамента», — сказал Чиркунов.
Как развивался спор Wheely с московскими властями
Весной 2020 года Wheely, как и другие сервисы перевозки пассажиров по заказу, приостановил работу по решению столичных властей из-за пандемии Covid-19.
- С 12 мая премиальные такси смогли вернуться к работе. Однако они должны были передавать данные о передвижении автомобилей в режиме реального времени и сведения о водителях в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС).
- Wheely публично выступил против требования. Антон Чиркунов заявил, что оно не связано с пандемией, а собираемые данные позволяют напрямую следить за водителями и косвенно — за пассажирами. С середины мая сервис возобновил перевозки.
- После проверки по жалобе Дептранса прокуратура Москвы признала незаконным возвращение сервиса Wheely. В начале августа Мещанский райсуд приостановил работу «Вили».
- В сентябре Wheely пожаловался британским властям на давление со стороны московских из-за приостановки работы в Москве.
Ничего, уверен дептранс пойдет дальше и суд будет на их стороне. Тем более раз вили сам признался, что все это время нарушал требования.
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