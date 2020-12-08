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Транспорт
Альберт Хабибрахимов
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«Яндекс» добавил в приложение «Карты» функции полноценного «Навигатора» Материал редакции

Отдельное приложение в компании пообещали сохранить. Ежемесячно им пользуются 27 млн пользователей.

31 комментарий
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«Яндекс.Карты» получили полноценную навигацию для автомобилистов, как в приложении «Яндекс.Навигатор». Об этом vc.ru сообщил представитель сервиса.

В автомобильной поездке «Яндекс.Карты» будут давать голосовые подсказки о камерах, ограничениях скорости, пробках, перекрытиях и авариях, а также показывать ближайшие парковки, заправки и альтернативный маршрут — всё то, что умеет «Навигатор». Включить подсказки можно и без построения маршрута — это новый режим для тех, кто знает, куда ехать.

В режиме «Навигатора» дизайн приложения адаптируется под водителя: элементы управления отображаются крупнее, а дороги контрастнее

Теперь пользователям не обязательно переключаться между двумя приложениями для построения маршрутов — сейчас такой сценарий не редкость, объяснил руководитель «Яндекс.Карт» Олег Левчук. Он отметил, что «Яндекс» пока не планирует закрывать отдельное приложение «Навигатор». Сервисом пользуются 27 млн человек каждый месяц, месячная аудитория мобильного приложения и веб-версии «Карт» — 50 млн пользователей.

Многие люди пользуются двумя приложениями для разных городских сценариев — «Картами» для пешеходных маршрутов, а «Навигатором» для автомобильных. Чтобы не нужно было переключаться между ними, мы добавили возможности «Навигатора» в «Карты».

При этом «Навигатор» по-прежнему остаётся отдельным приложением, любимым большинством профессиональных водителей.

Олег Левчук
руководитель «Яндекс.Карт»

В феврале 2020 года «Яндекс» добавил в «Карты» функции отслеживания общественного транспорта и объявил о закрытии отдельного приложения «Яндекс.Транспорт» — оно проработало до мая.

#новость #яндекс #яндекскарты

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31 комментарий Накачай стартап
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Николай Глущенко

11

А потом добавят навигатору функцию карт, и будет два одинаковых приложения с разным названием)

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Kirill Kondratyev

Николай
5

А потом добавят в название ‘Яндекс Карты’ слово ‘Навигатор’, а в название ‘Яндекс Навигатор’ - ‘Карты’

Ответить

Карл

Kirill
17

добавят в навигатор вызов такси, доставку еды, лавку, билеты на самолет, бронирование отелей и в итоге, чтобы добраться до навигатора надо будет закрыть 24 всплывших окошка с рекламой новой функции или спецпредложения, в общем плюнешь и доедешь по памяти

Ответить

Alex D

Карл
1

Вот зачем ты им подсказываешь а? )))

Ответить

Daniil Shvedov

Kirill
0

и отрубят gps

Ответить

Kirill Kondratyev

Николай
5

Или добавят функцию навигации в яндекс музыку

Ответить

Карл

9

carplay! Где Carplay? Да, давайте добавим в карты заказ еды и товаров из лавки, это же будет супер удобно! А то, что 10 млн из тех, кто пользуется навигатором не может вывести навигатор через карплей а мостит телефон на магнит, между сидений, еще как-то - да пофиг, это подождет, им же куда важнее заказать еду в пути! А то, еще чего, проголодаются за полчаса дороги!

Ответить

Dmitry Gorchakov

Карл
2

Привет! я из Яндекс.Карт. CarPlay будет и в Навигаторе, и в Картах https://vc.ru/transport/166635-yandeks-dobavit-podderzhku-apple-carplay-i-android-auto-v-karty-i-navigator

«Яндекс» добавит поддержку Apple CarPlay и…
Эта функция может стать доступной для подписчиков «Яндекс.Плюс».
vc.ru
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Alex D

Карл
1

Тут должна быть стандартная отписка яндекса в AppStore - как мы продвигаем свою Алису (кому она вперлась в навигаторе, есть хоть кто-то кому она нужна в машине??) а она не совместима с  Сири бла бла

Ответить

Юрий Глотов

Alex
0

За поиск голосом отвечает Алиса (хотя раньше это и без нее работало). Но вот музыку можно классно голосом ставить, пользуюсь)

Ответить

Павел Косоногоff

Карл
1

Попробуй 2гис. Он поддерживает carplay

Ответить

Карл

Павел
0

кстати, да, надо попробовать. Просто из давнего (видимо, очень давнего) опыта запомнилось, что это больше для пешеходов - пробок или не было, или показывались странно. Зато каждый мусорный бак обозначен был) Сейчас открыл - пробки вполне адекватно показывает (посмотрел, у яндекса в одном месте сейчас сплошное красное, у 2гис там местами желто, а как раз там, где самый тупняк всегда, это метров 300-400 - коричневое). Выглядит приятно.
И еще - оказывается, из 2гис можно из приложения оплатить заправку недалеко от дома (газпромнефть), на которой яндекс не работает!)

Ответить

Denis Bystruev

6

Я до сих пор страдаю от закрытия «Транспорта». В Яндекс.Картах слишком много лишней информации.

Такси, еда и доставка слились в Яндекс.Go. А теперь карты и навигатор превращаются в китайского монстра.

Понятно, что делает Яндекс — он хочет не выпускать вас из своей экосистемы. Чтобы вы не думали для каких-то фич ставить альтернативы — ведь всё уже есть в одном огромном приложении Яндекса, пусть безобразно, зато единообразно.

Но мне почему-то удобнее иметь отдельное приложение на каждую функцию (в идеале — несколько приложений от разных поставщиков), а не множество функций в одном приложении.

Ответить

Ilgar Dadashov

Denis
2

Надеюсь скоро пройдёт мода на «супер» приложения и комбайны уйдут из моды

Ответить

Groosha

Ilgar
1

Вряд ли. Многие ориентируются на WeChat, который собрал в себе вообще всё, что мог (ну и местный чебурнет заодно)

Ответить

Hiun Li

4

Кажется рак свистнул на горе, а Луна повернулась обратной стороной к Земле и рыбы вышли из воды пешком...

Ответить

Павел Бокарёв

1

блин, а  мне наоборот интерфейс яндекс.карт нравился, особенно когда он показывал сколько метров до камеры по маршруту

Ответить

Роман Шуруев

0

Яндекс навигатор (карты) умеют вести по пешеходному маршруту по аналогии с авто? Я не смог найти..

Ответить

Nick

Роман
0

Именно приложение карты, а не навигатор умеет, когда выбираешь маршрут, сверху можно выбрать каким образом, общественный транспорт, пешеход или автомобиль.

Ответить

Роман Шуруев

Nick
0

Я имел ввиду сопровождать голосом как в Гугле. Поверните налево, направо и тп

Ответить

Nick

Роман
0

🤔 ну и запросы 😆

Ответить

Роман Шуруев

Nick
5

А что?))) сделал маршрут, вставил наушники, убрал телефон, чтобы руки не мёрзли и идёшь себе спокойно))

Ответить

Роман Панин

Роман
1

верно)

Ответить

true iBegginer

Роман
0

встроенные эппл карты могут. некоторую инфузорным они как раз берут у яндекса

Ответить

Игорь Крафт

0

Те же яйца, только в профиль. 🤣🤣🤣

Ответить

Hiun Li

0

беззвучный режим навигатора...звука нет..
Поговорить не с кем....

Ответить

Андрей Кузнецов

0

Пришли к тому с чего начинали)))) Гениально)))))

Ответить

XNicON .

0

А GPAY в навигаторе есть, а в картах нет...

Ответить

Прикладной Данила

0

И получился 2gis

Ответить

Николай Беликов

0

Сперва разделили, чтобы не городить все в кучу, а теперь объединяют. Просто тренд супер-аппов ¯\_(ツ)_/¯ 
Все еще ждем carplay, CAR PLAY!

Ответить

Сергей Щукин

–1

Аааааатлично!

Картами пользовался в качестве навигатора для поездок на велике - было сносно, но не очень удобно (по сравнению с Навигатором для тачки).

Теперь интерфейс просто бомбический

Спасибо, Яндекс. Долго ждал этой фичи

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