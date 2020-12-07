Компания закрылась после того, как не смогла привлечь финансирование для своего трехколёсного электромобиля.

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Американский стартап Aptera Motors из Сан-Диего анонсировал выход своего нового электромобиля. Компания рассчитывает запустить продажи в 2021 году.

Новый электромобиль тоже будет трехколёсным. У него будет два «взрослых» места и одно небольшое место для домашнего животного, говорится в описании машины. Он будет работать на солнечной энергии за счёт батареи на крыше.

«Автомобиль Aptera изготовлен из легких композитных материалов, которые во много раз прочнее стали, что позволяет его уникальной форме кузова скользить по воздуху с неслыханным коэффициентом лобового сопротивления 0,13», — говорится в заявлении компании.

Полная зарядка обеспечивает дальность хода до 1609 километров. Максимальная скорость электромобиля — 177 километров в час. Он разгоняется до 100 километров в час за 3,5 секунды. Радиус досягаемости солнечных батарей составляет 72 километра.

Предварительный заказ моделей Paradigm и Paradigm+ можно оформить на сайте компании с 4 декабря за возвращаемый залог в размере $100. Цена машины составит от $25,900 до $46,900 в зависимости от индивидуальных характеристик.