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Транспорт
Рая Хачатрян
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Uber продаст своё подразделение беспилотных машин конкурирующему на этом рынке стартапу Aurora Innovation Материал редакции

Uber вложит в Aurora $400 млн и получит долю в компании.

4 комментария
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Uber договорилась о продаже своего подразделения беспилотных автомобилей Advanced Technologies Group (ATG), сообщает Bloomberg. Покупателем стал стартап Aurora Innovation.

Компания инвестирует в Aurora $400 млн в рамках соглашения. В результате сделки Aurora оценивается в $10 млрд, сообщили источники издания. Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи войдет в состав совета директоров стартапа. Ожидается, что инвесторы и сотрудники Uber и ATG получат 40% акций Aurora, из которых 26% получит сама Uber, пишет издание.

Сделку закроют в первом квартале 2021 года, сообщили компании. В результате Aurora получит в команду инженеров и начнет сотрудничество с Uber. Последняя же получит значительную долю в одном из самых успешных стартапов в области автономного вождения в Кремниевой долине, пишет Bloomberg.

В 2019 году Хосровшахи продал около 14% акций подразделения SoftBank, Toyota Motor и Denso за $1 млрд, говорит источник издания. Однако на это подразделение тратилось примерно $500 млн в год — средства должны были закончится к концу 2021 года.

О планах Uber продать беспилотное подразделения стало известно в ноябре 2020 года — у компании были проблемы с деньгами и конфликтами внутри компании.

ATG всегда был «проблемным ребёнком» Uber, отмечает The Information. Проект работает с 2015 года, он связан с кражей коммерческой тайны у Waymo (подразделение Google), в котором признали виновным руководителя Uber ATG Энтони Левандовски.

В начале 2020 года Uber заключила аналогичную сделку с Lime и передала последней подразделение по производству велосипедов под названием Jump. В рамках соглашения, Uber инвестировала $170 млн в Lime.

#новость #uber

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4 комментария Накачай стартап
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Ян Зовём

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Насколько помню, одним из доводов любителей Юбера, которые защищали его от нападок, что мол только деньги жгёт, было как-раз наличие этого подразделения. Типа эра беспилотников придёт, а у Юбер всё готово и клиентская база и беспилотники. 

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Artem Zverkovskiy

Ян
1

Ну в итоге они к этому и идут. У них соглашение подразумевает то, что убер будет первым, кто сможет воспользоваться беспилотником + Аврора хочет начать запуск беспилотников с грузовиков, а уберу принадлежит 26% компании. Так что убер ещё и новый для себя рынок откроет.

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Николай Черных

Artem
0

Да никуда они не идут, все же и так понятно, что просто жгут деньги.

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Фагиз Мавлютов

Ян
0

Ну наверное это был один из сценариев если другие производители не начнут гонку за беспилотные авто, то они его заберут под себя, но все производители массово зашли в эту тему.
Без Убера все равно беспилотное такси не будет.

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