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Uber продаст своё подразделение беспилотных машин конкурирующему на этом рынке стартапу Aurora Innovation Материал редакции
Uber вложит в Aurora $400 млн и получит долю в компании.
Uber договорилась о продаже своего подразделения беспилотных автомобилей Advanced Technologies Group (ATG), сообщает Bloomberg. Покупателем стал стартап Aurora Innovation.
Компания инвестирует в Aurora $400 млн в рамках соглашения. В результате сделки Aurora оценивается в $10 млрд, сообщили источники издания. Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи войдет в состав совета директоров стартапа. Ожидается, что инвесторы и сотрудники Uber и ATG получат 40% акций Aurora, из которых 26% получит сама Uber, пишет издание.
Сделку закроют в первом квартале 2021 года, сообщили компании. В результате Aurora получит в команду инженеров и начнет сотрудничество с Uber. Последняя же получит значительную долю в одном из самых успешных стартапов в области автономного вождения в Кремниевой долине, пишет Bloomberg.
В 2019 году Хосровшахи продал около 14% акций подразделения SoftBank, Toyota Motor и Denso за $1 млрд, говорит источник издания. Однако на это подразделение тратилось примерно $500 млн в год — средства должны были закончится к концу 2021 года.
О планах Uber продать беспилотное подразделения стало известно в ноябре 2020 года — у компании были проблемы с деньгами и конфликтами внутри компании.
ATG всегда был «проблемным ребёнком» Uber, отмечает The Information. Проект работает с 2015 года, он связан с кражей коммерческой тайны у Waymo (подразделение Google), в котором признали виновным руководителя Uber ATG Энтони Левандовски.
В начале 2020 года Uber заключила аналогичную сделку с Lime и передала последней подразделение по производству велосипедов под названием Jump. В рамках соглашения, Uber инвестировала $170 млн в Lime.
Насколько помню, одним из доводов любителей Юбера, которые защищали его от нападок, что мол только деньги жгёт, было как-раз наличие этого подразделения. Типа эра беспилотников придёт, а у Юбер всё готово и клиентская база и беспилотники.
Ну в итоге они к этому и идут. У них соглашение подразумевает то, что убер будет первым, кто сможет воспользоваться беспилотником + Аврора хочет начать запуск беспилотников с грузовиков, а уберу принадлежит 26% компании. Так что убер ещё и новый для себя рынок откроет.
Да никуда они не идут, все же и так понятно, что просто жгут деньги.
Ну наверное это был один из сценариев если другие производители не начнут гонку за беспилотные авто, то они его заберут под себя, но все производители массово зашли в эту тему.
Без Убера все равно беспилотное такси не будет.
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