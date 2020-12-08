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BlaBlaCar в России сделает платным бронирование машин для повышения надёжности поездок Материал редакции
Стоимость доступа к бронированиям будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест.
Сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar обновит систему онлайн-бронирований машин, рассказали vc.ru в компании. Доступ к бронированиям станет платным:
- На первом этапе новая система будет работать только на длинных маршрутах (несколько сотен километров). В течение нескольких месяцев она будет внедрена для всех поездок.
- Оплаченный доступ к бронированиям будет действовать 24 часа: пассажир сможет несколько раз попытаться найти подходящего водителя. В случае неудачи BlaBlaCar вернёт деньги.
- Стоимость доступа к бронированиям будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест. Пример в сервисе привести затруднились, но отметили, что «конечная стоимость для пассажира останется привлекательной».
- Забронировать поездку и оплатить доступ к бронированиям можно только онлайн. С водителем пассажир расплачивается наличными во время поездки.
- Если поездка не состоится по вине водителя, BlaBlaCar автоматически вернёт пассажиру деньги.
- При первом использовании новой системы бронирований сервисный сбор взиматься не будет. Начиная со второго использования, она будет платной, уточнили в BlaBlaCar.
С помощью платных бронирований BlaBlaCar рассчитывает увеличить надёжность поездок. Кроме того, сервис позволит компании добавить новые функции, например, показывать пассажирам процент отмененных бронирований водителем и отказов от поездок.
С момента запуска сервиса в России в 2014 году все расчёты проводились наличными во время поездки. В 2018 году BlaBlaCar ввёл платный доступ к поездкам длиннее 120 км: стоимость подписки на день составляла 149 рублей, на месяц — 199 рублей. В компании уточнили, что подписка «непродолжительное время работала в тестовом режиме».
То есть теперь, если забронировал авто, а вместо него подъедет микроавтобус с Арой после ночной смены в такси за рулем, то я потеряю не только время из-за поиска новой машины, но и деньги за бронь?
UPD уточню, что говорю, как житель небольшого города, в который бывает по 1-2 поездки в день и за 24 часа можно просто не найти другое авто
С помощью платных бронирований BlaBlaCar рассчитывает увеличить... прибыль. А ваши проблемы им не интересны.
У меня как-то был случай когда по телефону я "бронировал" переднее сидение (возле водителя), а по факту мне предложили сесть сзади т.к. впереди уже сидела внушительных размеров тетка(
А пассажирам компенсация на такси будет, если вместо обещанной машины приезжает убитая маршрутка, где водитель весь синий от наколок, и из-за позднего времени других предложений в блаблакаре уже нет?
в блаблакаре есть фильтр по наличию наколок у водителя?
Смотрите в совокупности на ситуацию, а не на 1 фактор. Тем более если перед этим «нужно кое-кого забрать» на какой-то полузаброшенной стройки в 23:15
Уже пытались.
Тут основная проблема в том, что ниша - ультраэкономична и совершенно не сложна технически.
Поэтому большое число пользователей постоянных маршрутов тут же уходят в телеграмм, контакт ...
Ни разу в жизни не пользовался БлаБлаКаром ни в качестве водителя, ни в качестве пассажира, но чую оплата доступа к списку поездок никак не влияет на безопасность.
На безопасность влияет:.
- Верификация пассажиров и водителей по паспорту (и СТС автомобиля)
- Блокировка аккаунта при попытке проехать по "чужому" аккаунту (с любой стороны).
Что тогда делать с водителями, которые не приезжают и трубки не берут? Если вводить ответственность - то в обе стороны
А что с подпиской будет, которую они вводили 2 года назад?
https://vc.ru/transport/47694-servis-dlya-poiska-poputchikov-blablacar-vvel-platnyy-dostup-k-poezdkam-dlinnee-120-km
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