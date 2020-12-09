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Транспорт
Рая Хачатрян
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Uber продаст своё подразделение «летающих такси» американской Joby Aviation Материал редакции

Компания избавляется от непрофильных активов на фоне снижения выручки из-за пандемии.

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Uber договорилась о продаже своего подразделения «летающих такси» Uber Elevate калифорнийскому стартапу Joby Aviation, сообщает TechCrunch.

Условия сделки не сообщаются, но известно, что Uber инвестирует в Joby Aviation $75 млн. Компании сотрудничали с 2019 года, а в январе 2020 года Uber инвестировал в стартап $50 млн в рамках раунда C.

Сделку закроют в начале 2021 года. Joby сможет использовать приложение Uber, чтобы предлагать поездки на «летающих такси». Предполагается, что компания начнет эксплуатацию первого самолета в 2023 году, пишет издание.

«Эта сделка позволяет нам углубить наше партнерство с Joby, явным лидером в этой области, чтобы ускорить выход этих технологий на рынок», — говорится в заявлении генерального директора Uber Дары Хосровшахи.

Joby Aviation занимается разработкой электрических аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой. Компания тестирует полностью электрический самолет, который может перевозить четырех пассажиров на расстояние более 200 км с максимальной скоростью 321 км в час. Самолет еще не прошел сертификацию Управления гражданской авиации (FAA).

  • Uber задумался о продаже непрофильных активов на фоне снижения выручки из-за пандемии, сообщил Axios 3 декабря. В третьем квартале выручка Uber упала на 18% год к году, до $3,1 млрд.
  • 8 декабря компания сообщила о продаже своего подразделения беспилотных автомобилей Advanced Technologies Group конкурирующему на этом рынке стартапу Aurora Innovation.

  • Весной 2020 года Uber заключила аналогичную сделку с Lime и передала последней подразделение по производству велосипедов под названием Jump. В рамках соглашения, Uber инвестировала $170 млн в Lime.

#новость #uber #аэротакси

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Uber - бесконечный ресурс актуальных новостей. Главное, не теряться 🤗

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