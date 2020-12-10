Петербургский «Политех» и «КамАЗ» показали свой «предсерийный» электромобиль «Кама-1» Материал редакции
Запас хода около 250 км, до 100 км/ч разгоняется за 6,7 секунд.
«КамАЗ» и Санкт-Петербургский Политехнический университет представили электромобиль «Кама-1», над которым работали с декабря 2018 года.
У машины три двери, запас хода около 250 км. До 100 км/ч разгоняется за 6,7 секунд, максимальная скорость 150 км/ч.
Электромобиль оснащён литий-ионным аккумулятором ёмкостью 33 кВт·ч и электродвигателем мощностью 80 кВт. Машина также поддерживает «быструю зарядку»: полностью зарядить батарею можно за шесть часов в обычном режиме или за 20 минут в ускоренном.
Приборная панель — это девятидюймовый экран, встроенный в руль. Через него водитель может управлять всеми системами автомобиля.
Экран на руле это одно из самых тупых решений, которое можно было придумать.
Кстати, интересно, как решили вопрос с подушкой... хотя возможно так и решили.
Зачем в электро мобиле капот? Что за шаблоны блин.
Мотоциклисты с капотом ?
бля, у меня и раковина в ванной без капота.
я тут подумал, вообще столько вещей без капотов, зачем их вообще придумали
Поэтому в ролике и показано что водитель должен быть в шлеме. А на втором ряду можно и без него
Зачем петербургскому авто название Кама?
ого, даже не знаю. может блядь чтобы складывать туда вещи?
Под задний диван сидения удобнее, ведь там теперь нет бензобака.
ну там тоже наверное место есть. видел электромобили реньше? у них и спереди и сзади багажник.
и если въехать в стену, между вами будет конструкция, которая поглотит удар.
Шутник.
1. Электромобиль эти уже гаджет, с возможностью сам останавливается в экстренной ситлуации, 🚗 такого размера поглотить может ограниченое число энергии, в электро мобилях крутящий момент значительно больше значит и энергии выделяется больше, так что мимо
2. Убирая копот, мы увеличиваем манёвренность, и добавляем минимум 50 см дополнительного пространства Безопасности при торможении, бить не чего, понимаете ?
3. Концепты без капота.
спасибо за картинки, очень занимательно, покажешь когда они на дороге появятся.
в аврии конечно же именно 50 сантиметров всегда лишние. а при лобовом столконовении с другой машиной что делать? а ничего, просто жать пока капот другой машины достанут из салона этого барахла.
не неси херню
В смысле, вот тебе без копотей, вполне себе ездят
ну, и какие у этого рейтинги безопасности?
за город на таком поедешь? иконки не забудь
ты ёбу дал? посмотри на концепт верхний, я так понимаю это мерседес: расстояние от руля до начала лобаша/бампера, как рас пространство нам передними колесами! Это тот же капот. Но тебе надо колеса куда-то выносить. Ты не можешь на них сидеть (привет маршрутке передавай, когда ноги складывать некуда). Поэтому и есть Капот! Если же сидеть на "колесах", то надо машину поднимать. Любые микроавтобусы по такому принципу сделаны, и если колеса находятся сзади водителя (например японские микроавтобусы), то маневренность увеличивается.
У Ситроена тоже самое: расстрояние от бампера до петель двери (расстояние для колес) скрыто конструкцией и наклоном лобового стекла.
он чем больше пишет, тем больше мне кажется что он в машине никогда не сидел даже
Тебе подушка в морду не стреляла?
Капот не нужен, это устаревший элемент, и зависит исключительно от размеров машины, для расположения шасси с ведущей частью.
Кинетическую энергию при ударе, может поглащать Мега подушка установленная спереди машины. Антологичного тем что уже существуют для пешехо
ты раненый? кому не нужен? не нужно место для багажа, безопасность пешехода и дополнительные даже если 0.0000001% шанс выжить при лобовом столкновении? хотя там показатели куда выше
По данным IIHS в 2015 году (то есть, совсем недавно) на миллион зарегистрированных машин меньше всего зафиксировано погибших в больших SUV – всего 13 смертей. Тем временем маленькие автомобили выступили хуже других – в них расстались с жизнью 64 человека. Причины тому очевидны. У «здоровяков» больше того, что называется «метрами жизни» – длиннее капоты и крупнее сминаемые зоны, плюс они тяжелее.
Причина в SUV посадка выше, вот и все.
ну да ну да, что понимают инженеры, куда им до знатока аппелирующего к отсутсвию капота у мотоциклов
Ещё раз, капот был нужен что бы расположить там двигатель. Больше такой потребности нет.
а зачем капот машинам у которых двигатель сзади или посередине?
ты же в курсе что существуют такие машины?
инженеры долбоёбы? не додумались что его можно убрать?
Капот, спереди, связан с устоявшимися шаблонами , на более.
Более такой потребности нет. Но капот является частью визуальной Айдентики автоконцернов.
Вот тебе двигатель сзади.
ещё и козырнул эпитомом автомобилестроения.
самая дешевая, никому не нужная херня, на которой ездят торговцы кометикой
Козырнул, да вы значения слова даже не знаете.
Эпи́тет (от др.-греч. ἐπίθετον «приложенное») — определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту произношения...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
почитай если есть лишнее время, даже если из любопытства
ну да ну да, все верно вроде бы.
но как говорил наш инструктор вождения на категорию "С" в ДОСААФ:
- "Камаз это хорошо, но у Урала дополнительные два метра жизни спереди"
Лучше стукнуть кого нибудь на 50 см капота, чем быть зажатым в салоне между передним и задним бамперов
Слизали так слизали..
А что в этом электромобиле российского? Батарея чьего производства? Двигатель чьего производства? Силовая электроника чьего производства? Прочая электроника чьего производства? Програмное обеспечение чьего производства?
Сдается мне что российского там только тяп-ляп сваренный кузов, покраска, штампованные диски колес и стремные шины...
И почему в рассейском электромобили надписи на пиндосском?
В России ещё в 2012 был построен мегазавод акамуляторов Лиотех
Интересно, за сколько времене батарея, разрядится на холоде в - 20 или - 30. Или это машина только для южных регионов годна?
Выглядит прикольно, на Киа Соул похоже. Вообще, с электричками процесс сбора машин должен намного снизить порог входа на рынок. Удачи проекту.
классно с экраном придумали
удобно смотреть на него когда он крутится
и снижается шанс повтороного ДТП, т.к. при первом голова развалится об эту херню
Так то согласен, что спорное решение. Но один вопрос - а зачем смотреть на экран медиа-системы в момент совершения поворотов или перестроения?
навигатор там же наверное будет?
А, ну да. Хотя тоже, в момент поворотов, особо туда не смотришь. В общем, надо покатать, чтобы понять, насколько неудобно. В любом случае - это какая-то фишка, за которую глаз цепляется, в отличии от всего остального. Ну тут я не маркетолог, чтобы оценить, насколько это полезно...
обычно в этом месте размещают подушку безопасности, и между подушкой и лицом человека должно быть минимум вещей, чтобы никакой монитор не полетел в лицо водителя на скорости за 200кмч, когда выстрелит подушка
Первая российская электричка, которую на vc даже засрать нормально не смогли. Это о многом говорит
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