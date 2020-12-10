Транспорт
Филипп Концаренко

Петербургский «Политех» и «КамАЗ» показали свой «предсерийный» электромобиль «Кама-1» Материал редакции

Запас хода около 250 км, до 100 км/ч разгоняется за 6,7 секунд.

«КамАЗ» и Санкт-Петербургский Политехнический университет представили электромобиль «Кама-1», над которым работали с декабря 2018 года.

У машины три двери, запас хода около 250 км. До 100 км/ч разгоняется за 6,7 секунд, максимальная скорость 150 км/ч.

Электромобиль оснащён литий-ионным аккумулятором ёмкостью 33 кВт·ч и электродвигателем мощностью 80 кВт. Машина также поддерживает «быструю зарядку»: полностью зарядить батарею можно за шесть часов в обычном режиме или за 20 минут в ускоренном.

Приборная панель — это девятидюймовый экран, встроенный в руль. Через него водитель может управлять всеми системами автомобиля.

#новость #электромобили

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Материал дополнен редакцией
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58 комментариев Накачай стартап
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Sergei Zotov

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Экран на руле это одно из самых тупых решений, которое можно было придумать.

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Pavel Zamyatin

Sergei
2

Кстати, интересно, как решили вопрос с подушкой... хотя возможно так и решили.

Ответить

Kirill Grebenskiy

Pavel
1

Шлем же

Ответить

Andy Lenty

Pavel
0

Какая подушка? Этож камаз

Ответить

Dennis Gerasimov

Pavel
0

сверху, оттуда где солнечный козырек под лобовухой (как вариант)

Ответить

Александр Якунин

0

Зачем в электро мобиле капот? Что за шаблоны блин.

Ответить

sergjjj

Александр
6

Надо как на грузовичках без капота делать? Чтобы при ДТП сразу нахер ноги отрубало и зубы в рядочек складывались на панели приборов?

Ответить

Александр Якунин

sergjjj
0

Мотоциклисты с капотом ?

Ответить

sergjjj

Алексан…
15

Мотоциклисты одноразовые

Ответить

Igor Gorbenko

Алексан…
0

бля, у меня и раковина в ванной без капота.

я тут подумал, вообще столько вещей без капотов, зачем их вообще придумали

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Michael Goryachev

sergjjj
3

Поэтому в ролике и показано что водитель должен быть в шлеме. А на втором ряду можно и без него 

Ответить

Василий Степанов

Александр
2

Зачем петербургскому авто название Кама?

Ответить

Андрей Нивинский

Василий
1

Это детище КАМАЗА! А Политех - это месторасположение.

Ответить

Igor Gorbenko

Александр
0

ого, даже не знаю. может блядь чтобы складывать туда вещи?

Ответить

Александр Якунин

Igor
0

Под задний диван сидения удобнее, ведь там теперь нет бензобака.

Ответить

Igor Gorbenko

Алексан…
1

ну там тоже наверное место есть. видел электромобили реньше? у них и спереди и сзади багажник.
и если въехать в стену, между вами будет конструкция, которая поглотит удар.

Ответить

Александр Якунин

Igor
1

Шутник.
1. Электромобиль эти уже гаджет, с возможностью сам останавливается в экстренной ситлуации, 🚗 такого размера поглотить может ограниченое число энергии, в электро мобилях крутящий момент значительно больше значит и энергии выделяется больше, так что мимо

2. Убирая копот, мы увеличиваем манёвренность, и добавляем минимум 50 см дополнительного пространства Безопасности при торможении, бить не чего, понимаете ?

3. Концепты без капота.

Ответить

Igor Gorbenko

Алексан…
1

спасибо за картинки, очень занимательно, покажешь когда они на дороге появятся.

в аврии конечно же именно 50 сантиметров всегда лишние. а при лобовом столконовении с другой машиной что делать? а ничего, просто жать пока капот другой машины достанут из салона этого барахла.

не неси херню

Ответить

Александр Якунин

Igor
0

В смысле, вот тебе без копотей, вполне себе ездят

Ответить

Igor Gorbenko

Алексан…
1

ну, и какие у этого рейтинги безопасности?
за город на таком поедешь? иконки не забудь

Ответить

Андрей Нивинский

Алексан…
0

ты ёбу дал? посмотри на концепт верхний, я так понимаю это мерседес: расстояние от руля до начала лобаша/бампера, как рас пространство нам передними колесами! Это тот же капот. Но тебе надо колеса куда-то выносить. Ты не можешь на них сидеть (привет маршрутке передавай, когда ноги складывать некуда). Поэтому и есть Капот! Если же сидеть на "колесах", то надо машину поднимать. Любые микроавтобусы по такому принципу сделаны, и если колеса находятся сзади водителя (например японские микроавтобусы), то маневренность увеличивается. 
У Ситроена тоже самое: расстрояние от бампера до петель двери (расстояние для колес) скрыто конструкцией и наклоном лобового стекла.

Ответить

Igor Gorbenko

Андрей
0

он чем больше пишет, тем больше мне кажется что он в машине никогда не сидел даже

Ответить

Александр Якунин

Igor
0

Тебе подушка в морду не стреляла?

Капот не нужен, это устаревший элемент, и зависит исключительно от размеров машины, для расположения шасси с ведущей частью.

Кинетическую энергию при ударе, может поглащать Мега подушка установленная спереди машины. Антологичного тем что уже существуют для пешехо

Ответить

Igor Gorbenko

Алексан…
1

ты раненый? кому не нужен? не нужно место для багажа, безопасность пешехода и дополнительные даже если 0.0000001% шанс выжить при лобовом столкновении? хотя там показатели куда выше

По данным IIHS в 2015 году (то есть, совсем недавно) на миллион зарегистрированных машин меньше всего зафиксировано погибших в больших SUV – всего 13 смертей. Тем временем маленькие автомобили выступили хуже других – в них расстались с жизнью 64 человека. Причины тому очевидны. У «здоровяков» больше того, что называется «метрами жизни» – длиннее капоты и крупнее сминаемые зоны, плюс они тяжелее.

Ответить

Александр Якунин

Igor
0

Причина в SUV посадка выше, вот и все.

Ответить

Igor Gorbenko

Алексан…
0

ну да ну да, что понимают инженеры, куда им до знатока аппелирующего к отсутсвию капота у мотоциклов

Ответить

Александр Якунин

Igor
0

Ещё раз, капот был нужен что бы расположить там двигатель. Больше такой потребности нет.

Ответить

Igor Gorbenko

Алексан…
1

а зачем капот машинам у которых двигатель сзади или посередине?
ты же в курсе что существуют такие машины? 
инженеры долбоёбы? не додумались что его можно убрать?

Ответить

Александр Якунин

Igor
0

Капот, спереди, связан с устоявшимися шаблонами , на более.

Более такой потребности нет. Но капот является частью визуальной Айдентики автоконцернов.

Вот тебе двигатель сзади.

Ответить

Igor Gorbenko

Алексан…
0

понял, спасибо.
держить там братан, тяжело тебе наверное.

Ответить

Igor Gorbenko

Алексан…
0

ещё и козырнул эпитомом автомобилестроения.
самая дешевая, никому не нужная херня, на которой ездят торговцы кометикой

Ответить

Александр Якунин

Igor
0

Козырнул, да вы значения слова даже не знаете.

Эпи́тет (от др.-греч. ἐπίθετον «приложенное») — определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту произношения...

Ответить

Igor Gorbenko

Алексан…
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

почитай если есть лишнее время, даже если из любопытства

Ответить

Dennis Gerasimov

Алексан…
0

ну да ну да, все верно вроде бы.

но как говорил наш инструктор вождения на категорию "С" в ДОСААФ:
- "Камаз это хорошо, но у Урала дополнительные два метра жизни спереди"

Лучше стукнуть кого нибудь на 50 см капота, чем быть зажатым в салоне между передним и задним бамперов 

Ответить

Саша Савицкий

2
Ответить

Amina Emerson

–2

Слизали так слизали..

Ответить

S.Z

Amina
7

Оба красные?

Ответить

Александр Якунин

Amina
1

Если бы

Ответить

Антон

2

ОКА рестаил)

Ответить

Александр Буньков

–5

А что в этом электромобиле российского? Батарея чьего производства? Двигатель чьего производства? Силовая электроника чьего производства? Прочая электроника чьего производства? Програмное обеспечение чьего производства?

 Сдается мне что российского там только тяп-ляп сваренный кузов, покраска, штампованные диски колес и стремные шины... 

И почему в рассейском электромобили надписи на пиндосском?

Ответить

S.Z

Александр
2

Сейчас производители всего с миру по ниткам берут

И почему в рассейском электромобили надписи на пиндосском?

А в корейских, японский авто почему?

Ответить

Александр Якунин

Александр
0

В России ещё в 2012 был построен мегазавод акамуляторов Лиотех

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Voin Mraka

1

по дизайну тумбочка, конечно, но если внутри все хорошо, то это уже здорово

Ответить

Виталий Тутыхин

1

Интересно, за сколько времене батарея, разрядится на холоде в - 20 или - 30. Или это машина только для южных регионов годна?

Ответить

Михаил Б

Виталий
0

В КАМАЗе заявили, что рабочие температуры до -50

Ответить

Демид Московский

1

Выглядит прикольно, на Киа Соул похоже. Вообще, с электричками процесс сбора машин должен намного снизить порог входа на рынок. Удачи проекту.

Ответить

Vyacheslav Teplyakov

1

Выглядит вполне себе, я б купил. Зарядок только нет.

Ответить

Igor Gorbenko

0

классно с экраном придумали

удобно смотреть на него когда он крутится

и снижается шанс повтороного ДТП, т.к. при первом голова развалится об эту херню

Ответить

Igor Gorbenko

Igor
2

но в целом хорошо что делают что-то

Ответить

Антон piter

Igor
1

Так то согласен, что спорное решение. Но один вопрос - а зачем смотреть на экран медиа-системы в момент совершения поворотов или перестроения?  

Ответить

Igor Gorbenko

Антон
0

навигатор там же наверное будет?

Ответить

Антон piter

Igor
1

А, ну да. Хотя тоже, в момент поворотов, особо туда не смотришь. В общем, надо покатать, чтобы понять, насколько неудобно. В любом случае - это какая-то фишка, за которую глаз цепляется, в отличии от всего остального. Ну тут я не маркетолог, чтобы оценить, насколько это полезно... 

Ответить

Igor Gorbenko

Антон
0

обычно в этом месте размещают подушку безопасности, и между подушкой и лицом человека должно быть минимум вещей, чтобы никакой монитор не полетел в лицо водителя на скорости за 200кмч, когда выстрелит подушка

Ответить

Глеб Буглов

0

.

Ответить

Vlad

0

позовите Очкарика срочно. 

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Андрей Деревянко

0

Первая российская электричка, которую на vc даже засрать нормально не смогли. Это о многом говорит

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Андрей Деревянко

0

Имхо, для электромобиля выглядит вполне на уровне

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t1r

0

Ещё бы инфраструктуру под электромобили...

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