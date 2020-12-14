Транспорт
Евгения Евсеева

До 16 часов на одном заряде и без кабины водителя: стартап Zoox от Amazon представил беспилотный электромобиль Материал редакции

Разработчик планирует зарабатывать на «роботакси», но не раньше 2022 года.

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Принадлежащий Amazon стартап Zoox представил беспилотный электромобиль, который может работать 16 часов без подзарядки, пишет Bloomberg.

Zoox называет электромобиль «роботакси». Он способен перевозить четырёх пассажиров, разгоняется до 75 миль/час (около 120 км/час). Электромобиль может двигаться в любом направлении: у него нет кабины водителя, поэтому ему не нужно разворачиваться.

Zoox 

Zoox планирует зарабатывать на новой технологии, запустив сервис вызова машины в Сан-Франциско и Лас-Вегасе. Компания не раскрывает дату запуска сервиса, но произойдет это позже 2021 года.

Zoox планирует запустить поездки и в другие странах. Гендиректор Zoox Айша Эванс в интервью Bloomberg рассказала, что у компании есть необходимые средства и видение будущего для дальнейшего развития беспилотников.

Эванс не раскрыла цены на поездки, по пообещала, что они будут «доступными» и конкурентоспособными с Uber и Lyft. Компания уже начала производство в Калифорнии — по собственным оценкам, завод сможет выпускать от 10 тысяч до 15 тысяч автомобилей в год.

Zoox

Amazon приобрёл разработчика машин-беспилотников Zoox в июне 2020 года. По мнению Financial Times, компания собирается создать парк беспилотников для конкуренции с Waymo и другими.

#новость #amazon #zoox

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