YouDrive запланировал объединить технологии с «Ситимобилом» и добавить каршеринг в приложение такси-сервиса Материал редакции
В «Ситимобиле» уже можно взять в аренду электросамокаты.
Каршеринг YouDrive и сервис заказа такси «Ситимобил» (оба входят в СП Mail.ru Group и «Сбера») объединят технологии и ресурсы для развития маркетинга, ИТ-инфраструктуры и других направлений бизнеса. Об этом vc.ru рассказали в YouDrive.
Гендиректором YouDrive станет Алексей Сергеев, возглавлявший b2b-направление «Ситимобила». Вместе с командой он займётся в том числе интеграцией каршеринга в единую транспортную платформу на базе такси-сервиса. В YouDrive на должность операционного директора перейдёт и Эдуард Мингажев, руководитель департамента эффективности и развития бизнеса «Ситимобила».
Сооснователь YouDrive Борис Голиков перейдёт на должность президента компании, чтобы сосредоточиться на стратегических задачах бизнеса и собственных проектах. В частности, сервисе краткосрочной аренды самокатов lite и сервисе мобильной заправки машин Pump.
- В августе 2020 года «Ситимобил» первым из российских такси-сервисов добавил в приложение аренду электросамокатов — от URent. Аренда доступна в городах присутствия обоих сервисов.
- Осенью московский Дептранс анонсировал единую платформу для всех видов городского транспорта: прокат велосипедов, такси-сервисы, общественный транспорт и другие. К ней в том числе подключился «Ситимобил».
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