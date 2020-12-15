Транспорт
Таня Боброва

YouDrive запланировал объединить технологии с «Ситимобилом» и добавить каршеринг в приложение такси-сервиса Материал редакции

В «Ситимобиле» уже можно взять в аренду электросамокаты.

Каршеринг YouDrive и сервис заказа такси «Ситимобил» (оба входят в СП Mail.ru Group и «Сбера») объединят технологии и ресурсы для развития маркетинга, ИТ-инфраструктуры и других направлений бизнеса. Об этом vc.ru рассказали в YouDrive.

Гендиректором YouDrive станет Алексей Сергеев, возглавлявший b2b-направление «Ситимобила». Вместе с командой он займётся в том числе интеграцией каршеринга в единую транспортную платформу на базе такси-сервиса. В YouDrive на должность операционного директора перейдёт и Эдуард Мингажев, руководитель департамента эффективности и развития бизнеса «Ситимобила».

Сооснователь YouDrive Борис Голиков перейдёт на должность президента компании, чтобы сосредоточиться на стратегических задачах бизнеса и собственных проектах. В частности, сервисе краткосрочной аренды самокатов lite и сервисе мобильной заправки машин Pump.

Мы понимаем, что будущее городского транспорта за мультимодальными поездками. Житель города должен иметь возможность выбирать наиболее быстрый и удобный способ добраться из точки А в точку Б. Сделать это можно, комбинируя разные виды транспорта, — от такси и каршеринга до самокатов и общественного транспорта. Именно такую платформу мы строим.

Алексей Сергеев
гендиректор YouDrive
  • В августе 2020 года «Ситимобил» первым из российских такси-сервисов добавил в приложение аренду электросамокатов — от URent. Аренда доступна в городах присутствия обоих сервисов.
  • Осенью московский Дептранс анонсировал единую платформу для всех видов городского транспорта: прокат велосипедов, такси-сервисы, общественный транспорт и другие. К ней в том числе подключился «Ситимобил».

#новость #ситимобил #youdrive

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Ваня Молоток

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А я только полюбил ситимобил ввиду отсутствия приставки "Go"....

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Ruslan Fatikhov

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Стабильно списывают с Яндекса. Так держать.

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Sergey Redmi

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Ситимобил ещё то говнище

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