Минтранс предложил оценить идею «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов

Пассажиры смогут бесплатно исправлять ошибки в данных, дате или направлении в течение определённого времени.Если билет куплен за месяц до поездки, изменения можно будет внести в течение нескольких суток. Для билетов, купленных в день отправления, «период охлаждения» составит 30 минут, если до поездки остаётся более двух часов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Союза пассажиров.Председатель союза Кирилл Янков сообщил, что идея основана на «периоде охлаждения» в кредитовании и страховании. По оценкам ассоциации, ошибки в билетах совершают 2-3% путешественников. Сейчас по правилам перевозок пассажиры могут бесплатно исправить до двух ошибок в ФИО и паспортных данных.В РЖД сообщили, что если ошибок больше двух, пассажиру нужно переоформить билет в кассе и оплатить сбор в 222,7 рубля.В авиакомпаниях билеты можно вернуть бесплатно только при документально подтверждённой болезни пассажира или его родственников. В остальных случаях взимают доплату за обмен или возврат: например, у «Аэрофлота» на международных рейсах это стоит €46, на внутренних направлениях — 2800 рублей.Собеседник «Ъ» в АЭВТ предупреждает, что «период охлаждения» чреват рисками. Это может привести к «всплеску возвратов билетов за день-два до вылета», а перевозчики будут вынуждены закладывать потенциальные убытки в стоимость общих тарифов. Близкий к Минтрансу источник указал на риск злоупотреблений со стороны перекупщиков.Источник фото: Euan Cameron / UnsplashПродавать невозвратные билеты на самолёты компаниям разрешили в 2014 году, железнодорожникам — с 2018 года.#новости