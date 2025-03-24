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Карина Пардаева
Транспорт

Минтранс предложил оценить идею «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов

Пассажиры смогут бесплатно исправлять ошибки в данных, дате или направлении в течение определённого времени.

  • Если билет куплен за месяц до поездки, изменения можно будет внести в течение нескольких суток. Для билетов, купленных в день отправления, «период охлаждения» составит 30 минут, если до поездки остаётся более двух часов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Союза пассажиров.
  • Председатель союза Кирилл Янков сообщил, что идея основана на «периоде охлаждения» в кредитовании и страховании. По оценкам ассоциации, ошибки в билетах совершают 2-3% путешественников.
  • Сейчас по правилам перевозок пассажиры могут бесплатно исправить до двух ошибок в ФИО и паспортных данных.
  • В РЖД сообщили, что если ошибок больше двух, пассажиру нужно переоформить билет в кассе и оплатить сбор в 222,7 рубля.
  • В авиакомпаниях билеты можно вернуть бесплатно только при документально подтверждённой болезни пассажира или его родственников. В остальных случаях взимают доплату за обмен или возврат: например, у «Аэрофлота» на международных рейсах это стоит €46, на внутренних направлениях — 2800 рублей.
  • Собеседник «Ъ» в АЭВТ предупреждает, что «период охлаждения» чреват рисками. Это может привести к «всплеску возвратов билетов за день-два до вылета», а перевозчики будут вынуждены закладывать потенциальные убытки в стоимость общих тарифов. Близкий к Минтрансу источник указал на риск злоупотреблений со стороны перекупщиков.
Источник фото: Euan Cameron / Unsplash
Источник фото: Euan Cameron / Unsplash
  • Продавать невозвратные билеты на самолёты компаниям разрешили в 2014 году, железнодорожникам — с 2018 года.

#новости

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