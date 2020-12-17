Транспорт
Таня Боброва

Lyft с помощью Hyundai запустит беспилотное такси в США в 2023 году Материал редакции

Конкурент компании, Uber, свой бизнес беспилотников продал.

  • Motional (совместное предприятие Hyundai и разработчика систем для автономного вождения Aptiv) договорился о партнёрстве с Lyft: компания поставит такси-сервису свои беспилотники.
  • Партнёры планируют запустить роботакси в крупных городах США в 2023 году. Сейчас беспилотное такси Lyft тестируется в Лас-Вегасе, но пока с испытателем на борту. В ноябре Motional получила разрешение от штата Невада тестировать машины без испытателя, пишет Axios.
  • В начале декабря конкурирующий Uber договорился о продаже своего подразделения беспилотных автомобилей Aurora Innovation. Компания инвестирует в стартап $400 млн и получит долю.
  • В России беспилотные такси тестирует «Яндекс», но пока тоже с инженером в автомобиле. По данным компании, с 2018 года машины такси в Иннополисе совершили уже более 10 тысяч поездок.

#новость #lyft #такси #беспилотники

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5 комментариев
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5 комментариев Накачай стартап
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Igor Filippov

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Для начала сделал бы кто-то хотя бы беспилотный автобус от самолета до терминала (или между терминалами). Вроде как намного более простая задача. Хотя конечно столько бабла не поднимешь на эту затею.

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Killer

Igor
0

Камаз уже делает.

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Killer

0

Маска снова обосрали.

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Igor Filippov

Killer
0

Маск запустил руку в госбюджет, его уже мало что волнует.

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Andrei Smirnovsky

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Круто, если реально запустят) 

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