Транспорт
Рая Хачатрян

Сервис lite основателей YouDrive предложил инвестировать в электросамокаты под 13,4% годовых Материал редакции

Так компания хочет расширить зону работы — сейчас сервис доступен в Москве и Сочи.

  • Сервис краткосрочной аренды электросамокатов lite запускает инвестиционную программу, рассказали vc.ru в компании.
  • Для участия в программе нужно инвестировать от 390 тысяч рублей, на которые сервис сам закупит пять электросамокатов модели FitRider. Программа продлится 21 месяц, партнеры будут получать 13,4% годовых — от 17 440 рублей в месяц, утверждают в компании. В результате выплата составит минимум 451 432 рубля к концу программы.

  • Чтобы стать участником программы нужно заполнить заявку на сайте. После этого с клиентом заключается агентский договор: lite берет на себя покупку самокатов, их подготовку к работе в сервисе, эксплуатацию, техническое обслуживание. После 21 месяца работы, сервис выкупает самокат у инвестора.

  • Сервис lite был запущен в 2018 году как часть подразделения каршеринга YouDrive. В августе 2019 года Mail.ru Group купила контроль в YouDrive, а YouDrive lite остался у основателей и сменил название на lite. У сервиса 800 собственных электросамокатов модели FitRider, добавили в компании.
  • Сейчас сервис работает в Москве и Сочи. Компания планирует выйти в другие города с помощью инвестиционной программы, сказали в lite.
  • В июле компания заявила, что планирует работать как «транспортный маркетплейс»: через приложение lite можно будет забронировать самокаты и других партнёрских сервисов.

#новость #lite

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9 комментариев Накачай стартап
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Герман Манвелов

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13,4% годовых, пфф. Если бы давали 20% в месяц, тогда ещё подумал бы.

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Анатолий Анатольевич

Герман
3

нафига ты этот бред пишешь? 

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Leha Shum

Анатолий
1

Ему давали 20 в месяц

Ответить

Igor Kachura

Leha
1

Cashberry 

Ответить

Almaz Valiullin

0

А если самокаты украдут?

Ответить

Михаил Б

Almaz
7

Тогда это будут высокорисковые венчурные инвестиции!

Ответить

Maxim Patshin

2

17440 * 21 = 366 тысяч против 390 инвестированных.
Тут где-то спрятаны сложные проценты, или очередная схема кредитования MRG через физиков?

Зашел на сайт: 1-й месяц у вас забирают "на обслуживание", итого доход в 348,8К. 117к - это максимальная сумма движимого имущества, минус налоги - выходят заявленные 451к. Как в случае с Юдрайвом, всё зависит от стоимости самокатов к концу аренды.

К слову, 13,4% - это не годовая ставка, а эффективная за 21 месяц. Облигации Сбера даже выгоднее будут :-)

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Константин Запольский

Maxim
0

Плюс к этому после 21 месяца сервис выкупает самокаты по 117тыс. Непонятно только за один указано или за все 5...

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Игорь Тимохин

0

Смешное предложение и смешные ставки, пусть сами себя кредитуют...

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