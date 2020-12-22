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Транспорт
Новости TJ

Reuters: Apple выпустит свой первый электромобиль в 2024 году Материал редакции

Компания долго работала над технологией и наконец дошла до потребительской версии своей машины.

51 комментарий
3436 просмотров

Apple планирует запустить массовое производство своего первого автомобиля в 2024 году. Машина будет работать на электричестве, получит самоуправление и «прорывную» технологию батарей. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

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По данным собеседников издания, с 2014 года проект под кодовым названием «титан», буксовал. Однако потом Apple отказалась от фокуса только на программном обеспечении и сменила команду — руководить разработкой машины назначили ветерана компании Дага Филда, который в первый же год уволил 190 человек.

После этого компания всё же достигла прогресса и теперь дошла до стадии работы над потребительской версией своего автомобиля. В отличие от других игроков рынка, Apple не ставит своей целью добиться самого автономного управления, стратегия компании заключается в новой системе батарей.

По задумке инженеров, это «радикально» снизит стоимость зарядки аккумулятора и увеличит дальность хода машины. «Это как впервые увидеть iPhone», — пояснил сотрудник Apple. Компания хочет применить «одноэлементную» конструкцию, которая позволит увеличить отдельные ячейки батареи и освободить место за счёт избавления от лишних элементов.

Технология самоуправления Apple будет полагаться на LiDAR-сенсоры, которые позволяют строить объёмную карту окружения около машины. Компания уже обращалась к различным производителям в поисках готового решения, но в итоге решила создать свой.

Пока неясно, как Apple собралась производить свой автомобиль — вероятно, отдельные детали для него будут делать разные производители по контракту. Собеседники издания также не отрицают, что компания может встроить датчики и ПО в уже готовую машину от известного автопроизводителя.

#новость #apple

51 комментарий
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51 комментарий Накачай стартап
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Vladimir Evseenkov

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Блок зарядки в комплекте не положат, наверно

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Ильдар Муртазен

Vladimir
0

Хера ты юморист. В stand-up'e себя не пробовал?

Ответить

Вячеслав Осадчий

Ильдар
4

Что, на больное надавил?)

Ответить

Vladimir Evseenkov

Ильдар
2

У тебя пригорело, что не ты первым написал эти слова? Ну чел, в другой раз сорвешь, обязательно ✊

Ответить

Vladimir Evseenkov

Ильдар
1

Пробовал, кто сказал что нет?))

Ответить

Биржан Белгожаев

Vladimir
2

Он будет стоить символические 99 990 рублей

Ответить

Akim Glushkov

Биржан
1

не рублей, долларов

Ответить

Сухой космос

Vladimir
1

Ух, а если там будет проекция навигации как в гоночных играх, то вы можете и дальше шутить свои шуточки про зарядку в комплекте ))

Ответить

Arthur Niazyan

Сухой
1

Я вот тоже больше думаю, что не автомобиль готовится, а системы для автомобиля.

Ответить

Сухой космос

Arthur
0

Судя по упоминаниям лидаров, и сколько они прикупили специалистов по AR, я и предположил что будет какая-то интеграция в опыт вождения.

Ответить

Semetei Omurgazy

Vladimir
0

Борьба с пластиковыми отходами, епта....

Ответить

Ярослав Шенцов

Vladimir
–1

И батарея - тоже ))

Ответить

Arthur Niazyan

16
Ответить

Sergey Pozhilov

6

C 3 года эксплуатации начнет ограничивать максималку 90 километрами в час

Ответить

Александр Дайверов

Sergey
11

Скорее после выезда из гаража в минусовую погоду, заряд упадет до 5%

Если вернуться в гараж, снова 70%

Ответить

Роман

6

Че то пока ни одного интересного коммента. Дадим им настояться.

Ответить

Оперативный франт

Роман
2

Гляньте на собрании нытиков, стариков и бомжей  ixbt, там вообще в следующем году обещают -) 

Ответить

Михаил Похеров

Роман
0

На 10% мощнее, на 30% быстрее. Soon Следующие 10 лет 

Ответить

Оперативный франт

4

Чёт не верится

Ответить

Ann Lukashenko

Оперативный
0

Почему? 

Ответить

Оперативный франт

Ann
0

Потому 

Ответить

Ann Lukashenko

Операти…
0

Я понимаю, сарказм и все такое. Но реально, есть причины не верить? Потому что не профильное производство, потому что эппл, потому что что?

Ответить

Denis Kulish

2

Колёса можно будет приобрести отдельно))

Ответить

Оперативный франт

Denis
2

Нужно, а не можно

Ответить

Sebastian Danilov

Denis
0

И это будут обязательно колеса от mac pro

Ответить

Vladimir Shnayder

0

Чувствую будет много вещей которые будет отключены програмно и покупаться по подписке

Ответить

Иван Лобанов

Vladimir
0

Давай приведи пример того, что сейчас отключено и продаётся по подписке. А не является дополнительным сервисом?

Ответить

Vladimir Shnayder

Иван
1

Имел ввиду что то типа подогрева сидений

Ответить

Иван Лобанов

Vladimir
0

Ну сейчас для этого предпосылок нет)

Ответить

work tasks

Иван
4

Ну... Вообще-то есть...
https://habr.com/ru/news/t/509366/

Часть опций в автомобилях BMW будет продаваться…
BMW планирует перенести некоторые функции своих новых автомобилей на модель подписки. Об этом…
habr.com
Ответить

Sergey Klochko

Vladimir
0

Кстати тема. Зачем за нее платить летом? :)

Ответить

Bobo Momo

1

Хаха, Тесла строит по 2 завода ежегодно,  а эти планируют начать аутсорсить производство через 3 года - сколько она стоить то будет? По $100 тыс? 

Ответить

Дмитрий

0

На морозе заглохнет

Ответить

Андрей Ковалев

0

В интересное время живем !!!

Ответить

Ol Ka

Андрей
–1

Nokia делает телевизоры.

Apple — электромобили.

Для полного сюра не хватает только холодильника Dell и апельсинового сока Panasonic.

Ответить

new_comment

Ol
0

Нокия изначально делала автомобильные шины. Это потом её разделили на 2 компании.

Ответить

Ol Ka

new_com…
0

Поэтому и было написано про телевизоры — чтобы подчеркнуть, к чему компания в итоге пришла 😉

Ответить

Andrei Smirnovsky

0

Вероятнее всего будет это
"Собеседники издания также не отрицают, что компания может встроить датчики и ПО в уже готовую машину от известного автопроизводителя."
А судя по их ца, наверняка запартнерятся бмв, учитывая что те любят вводить платные подписки на функции машины. 

Ответить

new_comment

Andrei
0

Эппл любит снижать себестоимость, чтобы увеличить маржу. Так что какой-нибудь Хёндай по цене БМВ будет, а не БМВ.

Ответить

Andrei Smirnovsky

new_comment
0

Сделают бмв по цене двух

Ответить

new_comment

0

Что там с акциями Теслы, рухнули уже?
Инвесторы же обычно эмоционально реагируют на новости, что кто-то когда-то, может быть, если получится, выпустит свою версию чего-либо.

Ответить

Василий Быков

0

кабель для зарядки отдельно покупать

Ответить

Pavel Matveev

0

Я свой MacBook Air на М1 оплаченный жду уже месяц! 

Ответить

Pavel Matveev

Pavel
0

Что с поставками? Какие блин автомобили, они с тем что всю жизнь делают не могу разобраться 

Ответить

Airat Kafman

0

Немцы не могут, Даг поможет.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Airat
0

Будет приора что ли?)

Ответить

Raimond Vladimirov

0

iCar?

Ответить

Andrei Smirnovsky

Raimond
0

Икарус)

Ответить

Sam Muradovich

–1

Батарейки хватит на 1000 зарядок.

Ответить

Степан Марципан

–1

судя по их релизам, первая партия будет лететь в столбы. have some issues..

Ответить

Леонид Барышников

–1

А еще он будет разлагаться года за 3, потому что "мы заботимся об оурцжающей среде". Ребята Джобса наконец то решили, что делвть с банановыми шкурками)

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