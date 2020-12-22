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Reuters: Apple выпустит свой первый электромобиль в 2024 году Материал редакции
Компания долго работала над технологией и наконец дошла до потребительской версии своей машины.
Apple планирует запустить массовое производство своего первого автомобиля в 2024 году. Машина будет работать на электричестве, получит самоуправление и «прорывную» технологию батарей. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
По данным собеседников издания, с 2014 года проект под кодовым названием «титан», буксовал. Однако потом Apple отказалась от фокуса только на программном обеспечении и сменила команду — руководить разработкой машины назначили ветерана компании Дага Филда, который в первый же год уволил 190 человек.
После этого компания всё же достигла прогресса и теперь дошла до стадии работы над потребительской версией своего автомобиля. В отличие от других игроков рынка, Apple не ставит своей целью добиться самого автономного управления, стратегия компании заключается в новой системе батарей.
По задумке инженеров, это «радикально» снизит стоимость зарядки аккумулятора и увеличит дальность хода машины. «Это как впервые увидеть iPhone», — пояснил сотрудник Apple. Компания хочет применить «одноэлементную» конструкцию, которая позволит увеличить отдельные ячейки батареи и освободить место за счёт избавления от лишних элементов.
Технология самоуправления Apple будет полагаться на LiDAR-сенсоры, которые позволяют строить объёмную карту окружения около машины. Компания уже обращалась к различным производителям в поисках готового решения, но в итоге решила создать свой.
Пока неясно, как Apple собралась производить свой автомобиль — вероятно, отдельные детали для него будут делать разные производители по контракту. Собеседники издания также не отрицают, что компания может встроить датчики и ПО в уже готовую машину от известного автопроизводителя.
Блок зарядки в комплекте не положат, наверно
Хера ты юморист. В stand-up'e себя не пробовал?
У тебя пригорело, что не ты первым написал эти слова? Ну чел, в другой раз сорвешь, обязательно ✊
Он будет стоить символические 99 990 рублей
Сухой космос
Ух, а если там будет проекция навигации как в гоночных играх, то вы можете и дальше шутить свои шуточки про зарядку в комплекте ))
Я вот тоже больше думаю, что не автомобиль готовится, а системы для автомобиля.
Сухой космос
Судя по упоминаниям лидаров, и сколько они прикупили специалистов по AR, я и предположил что будет какая-то интеграция в опыт вождения.
C 3 года эксплуатации начнет ограничивать максималку 90 километрами в час
Скорее после выезда из гаража в минусовую погоду, заряд упадет до 5%
Если вернуться в гараж, снова 70%
Че то пока ни одного интересного коммента. Дадим им настояться.
Оперативный франт
Гляньте на собрании нытиков, стариков и бомжей ixbt, там вообще в следующем году обещают -)
Почему?
Оперативный франт
Потому
Я понимаю, сарказм и все такое. Но реально, есть причины не верить? Потому что не профильное производство, потому что эппл, потому что что?
Колёса можно будет приобрести отдельно))
Чувствую будет много вещей которые будет отключены програмно и покупаться по подписке
Давай приведи пример того, что сейчас отключено и продаётся по подписке. А не является дополнительным сервисом?
Имел ввиду что то типа подогрева сидений
Ну сейчас для этого предпосылок нет)
Хаха, Тесла строит по 2 завода ежегодно, а эти планируют начать аутсорсить производство через 3 года - сколько она стоить то будет? По $100 тыс?
В интересное время живем !!!
Нокия изначально делала автомобильные шины. Это потом её разделили на 2 компании.
Вероятнее всего будет это
"Собеседники издания также не отрицают, что компания может встроить датчики и ПО в уже готовую машину от известного автопроизводителя."
А судя по их ца, наверняка запартнерятся бмв, учитывая что те любят вводить платные подписки на функции машины.
Эппл любит снижать себестоимость, чтобы увеличить маржу. Так что какой-нибудь Хёндай по цене БМВ будет, а не БМВ.
Что там с акциями Теслы, рухнули уже?
Инвесторы же обычно эмоционально реагируют на новости, что кто-то когда-то, может быть, если получится, выпустит свою версию чего-либо.
Я свой MacBook Air на М1 оплаченный жду уже месяц!
Что с поставками? Какие блин автомобили, они с тем что всю жизнь делают не могу разобраться
Немцы не могут, Даг поможет.
iCar?
судя по их релизам, первая партия будет лететь в столбы. have some issues..
А еще он будет разлагаться года за 3, потому что "мы заботимся об оурцжающей среде". Ребята Джобса наконец то решили, что делвть с банановыми шкурками)
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