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«Сбер» начал тестирование беспилотных автомобилей в Москве Материал редакции
До конца 2020 года компания планирует увеличить количество беспилотников на улицах до десяти.
«Сбер» запустил тестирование беспилотных автомобилей Sber Automotive Technologies в Москве. Компания собирается проверить автомобили «в условиях зимнего мегаполиса», чтобы посмотреть, как беспилотники отреагируют на влажность, низкие температуры, плохой обзор и тяжёлую дорожную обстановку.
Сейчас тестируют один автомобиль, компания планирует увеличить число беспилотников на улицах до десяти до конца 2020 года, и выпустить ещё больше автомобилей в 2021 году. Сколько именно, в компании не уточнили.
В «Сбере» говорят, что беспилотные автомобили успешно прошли все испытания и получили разрешение на движение по дорогам общего пользования. Для подстраховки за рулём будут находиться обычные водители.
В беспилотниках установлен бортовой компьютер собственной разработки, который использует сервис «2ГИС». Узнать автомобили можно по характерной графике на кузове и знаку «А» на двери багажника.
В сентябре 2020 «Сбер» выделил департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) для развития беспилотного транспорта.
- С 2019 года «Сбер» развивает совместное предприятие Cognitive Pilot в сфере беспилотного транспорта в партнёрстве с Cognitive Technologies. Компания занимается развитием беспилотной сельхозтехники.
- Также в России тестирует беспилотные автомобили «Яндекс», Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) и «КамАЗ». В декабре «КамАЗ» показал свой «предсерийный» электромобиль «Кама-1».
- Тестирование беспилотников на дорогах общего пользования разрешено в нескольких российских регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
Fm Cm
Вези меня, извозчик, где я карту открывал,
G Cm Bm C7
А если я усну, шмонать меня не надо.
Fm7 B D# G#
Я сам тебе отдам весь сбереженный нал.
Fm G Cm
И на кэшбек позволю авокадо.
Походу автомобильные марки вымрут,с развитием беспилотников,останется пару тройку монополистов и будут клепать безликие одинаковые кубики,ну еще пару десятков автоателье вручную собирать 7-8тыс эксклюзивных авто в год для эстетов-богачей-коллекционеров
Сбервоз?
Да можно сразу запускать свой бренд автомобиля, что мелочиться, SberCar порвёт Apple
А разве это законно?
Ну в статье же даже есть ссылочка
SberPhone выйдет в 2021?
А по тех. характеристикам?
Большой проект. Требует финансирования серьезного. Но не требует такой строгой отчетности, как банк.
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