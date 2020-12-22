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Транспорт
Евгения Евсеева

«Сбер» начал тестирование беспилотных автомобилей в Москве Материал редакции

До конца 2020 года компания планирует увеличить количество беспилотников на улицах до десяти.

24 комментария
2200 просмотров

«Сбер» запустил тестирование беспилотных автомобилей Sber Automotive Technologies в Москве. Компания собирается проверить автомобили «в условиях зимнего мегаполиса», чтобы посмотреть, как беспилотники отреагируют на влажность, низкие температуры, плохой обзор и тяжёлую дорожную обстановку.

«Сбер»

Сейчас тестируют один автомобиль, компания планирует увеличить число беспилотников на улицах до десяти до конца 2020 года, и выпустить ещё больше автомобилей в 2021 году. Сколько именно, в компании не уточнили.

В «Сбере» говорят, что беспилотные автомобили успешно прошли все испытания и получили разрешение на движение по дорогам общего пользования. Для подстраховки за рулём будут находиться обычные водители.

В беспилотниках установлен бортовой компьютер собственной разработки, который использует сервис «2ГИС». Узнать автомобили можно по характерной графике на кузове и знаку «А» на двери багажника.

«Сбер»

В сентябре 2020 «Сбер» выделил департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) для развития беспилотного транспорта.

  • С 2019 года «Сбер» развивает совместное предприятие Cognitive Pilot в сфере беспилотного транспорта в партнёрстве с Cognitive Technologies. Компания занимается развитием беспилотной сельхозтехники.
  • Также в России тестирует беспилотные автомобили «Яндекс», Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) и «КамАЗ». В декабре «КамАЗ» показал свой «предсерийный» электромобиль «Кама-1».
  • Тестирование беспилотников на дорогах общего пользования разрешено в нескольких российских регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

#новость #сбер

24 комментария
7
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24 комментария Накачай стартап
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Vit Pavlov

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ivan krapivin

Vit
2

Fm                 Cm
Вези меня, извозчик, где я карту открывал,
G                    Cm                     Bm           C7
А если я усну, шмонать меня не надо.
Fm7              B                         D#            G#
Я сам тебе отдам весь сбереженный нал.
Fm                  G                   Cm
И на кэшбек позволю авокадо.

Ответить

Ol Ka

ivan
0

А кто припев знает?

Ответить

ivan krapivin

Ol
0

Это и есть припев.

Ответить

роман долгополов

0

Походу автомобильные марки вымрут,с развитием беспилотников,останется пару тройку монополистов и будут клепать безликие одинаковые кубики,ну еще пару десятков автоателье вручную собирать 7-8тыс эксклюзивных авто в год для эстетов-богачей-коллекционеров

Ответить

Sam Beckett

роман
8

Другими словами особо ничего не изменится, так?

Ответить

Blackrock

роман
0

Ничего не будет мешать приобрести системы беспилотного вождения у поставшиков автокомпонентов. Например continental неплохо в этом направлении развивается да и bosch тоже. а им без разницы кому продавать системы пежо или опелю

Ответить

Константин Полухтин

0

Сбервоз?

Ответить

Sergei Timofeyev

Константин
8

Сбернавоз

Ответить

Yury Kotov

2

Да можно сразу запускать свой бренд автомобиля, что мелочиться, SberCar порвёт Apple

Ответить

Сухой космос

2

чтобы посмотреть, как беспилотники отреагируют на зиму

Тоже любил в детстве кинуть какую-нибудь штуку в снег или костёр чтобы посмотреть )))

Ответить

Марк Фиш

2

Идеальные условия для беспилотников.

Ответить

Andrei Smirnovsky

1

Круто, молодцы, что создают конкуренцию!)

Ответить

Александр Ковалев

0

А разве это законно?

Ответить

Airat Kafman

Александр
1

Ну в статье же даже есть ссылочка

Правительство разрешило тестировать беспилотники…
Сейчас эксперимент проходит в Москве и Татарстане.
vc.ru
Ответить

Airat Kafman

0

Ждем постановочную презентацию с некогда уважаемыми актерами.

Ответить

BearStrikesBack

0

SberPhone выйдет в 2021?

Ответить

Jerome Jerome

BearStrikesBack
0

Сразу после йотафона следующего

Ответить

Дарья Полякова

0

А по тех. характеристикам? 

Ответить

Оперативный франт

Дарья
0

4 копыта, 1 лошадиная сила

Ответить

Anton Rybakov

0

Разбежались в стороны сукины дети!

Ответить

Anderson Silva

0

Когда же начнут продавать полностью беспилотные авто обычным людям? 🥺

Ответить

Alexandra P

0

Предлагаю маршрут исключительно по Кутузовскому! туда-сюда, туда-сюда!

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Алексей Дымов

0

Большой проект. Требует финансирования серьезного. Но не требует такой строгой отчетности, как банк. 
Мечта

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