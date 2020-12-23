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Илон Маск рассказал, что предлагал Apple купить Tesla за $60 млрд и получил отказ Материал редакции
Так глава Tesla прокомментировал новость о создании беспилотных автомобилей Apple.
Глава Tesla Илон Маск рассказал в Twitter, что предлагал Тиму Куку купить Tesla за десятую часть от нынешней стоимости компании. Глава Apple отказался от встречи.
По данным Bloomberg, нынешняя капитализация Tesla превышает $600 млрд, то есть сделка с Apple по продаже компании могла состояться за $60 млрд.
Заявление Маска появилось после новости о том, что Apple собирается выпустить собственный беспилотный электромобиль в 2024 году. Представитель Apple отказался комментировать высказывание Маска, а представитель Tesla не уточнил, о каких сроках идёт речь, пишет Bloomberg.
Tesla представила автомобиль Model 3 в марте 2016 года, а выпускать его начали в 2017 году. Компания вышла на чистую прибыль только по итогам второго квартала 2018 года.
В течение 2020 года акции Tesla подорожали на 630%, а состояние Илона Маска выросло на $110 млрд, до $137 млрд. Это позволило ему войти в тройку богатейших людей мира, пишет РБК.
правильно сделали. ФАС и так косо смотрит на них, а так будет внятная конкуренция.
«Грызть» не лучший эпитет, когда речь идёт о пузыре)))
Риски были слишком велики. Иллн сыграл и выиграл. И это неслучайная случайность
Apple денег девать некуда, могли бы и рискнуть. Хотя, если сомневаешься, то лучше не делать, чем делать.
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