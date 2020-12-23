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Транспорт
Евгения Евсеева

Илон Маск рассказал, что предлагал Apple купить Tesla за $60 млрд и получил отказ Материал редакции

Так глава Tesla прокомментировал новость о создании беспилотных автомобилей Apple.

8 комментариев
1784 просмотров

Глава Tesla Илон Маск рассказал в Twitter, что предлагал Тиму Куку купить Tesla за десятую часть от нынешней стоимости компании. Глава Apple отказался от встречи.

Elon Musk @elonmusk
@wintonARK During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.
В самые мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи

По данным Bloomberg, нынешняя капитализация Tesla превышает $600 млрд, то есть сделка с Apple по продаже компании могла состояться за $60 млрд.

Заявление Маска появилось после новости о том, что Apple собирается выпустить собственный беспилотный электромобиль в 2024 году. Представитель Apple отказался комментировать высказывание Маска, а представитель Tesla не уточнил, о каких сроках идёт речь, пишет Bloomberg.

Tesla представила автомобиль Model 3 в марте 2016 года, а выпускать его начали в 2017 году. Компания вышла на чистую прибыль только по итогам второго квартала 2018 года.

В течение 2020 года акции Tesla подорожали на 630%, а состояние Илона Маска выросло на $110 млрд, до $137 млрд. Это позволило ему войти в тройку богатейших людей мира, пишет РБК.

#новость #tesla #apple

8 комментариев
8
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8 комментариев Накачай стартап
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Michael Petrov

2

правильно сделали. ФАС и так косо смотрит на них, а так будет внятная конкуренция.

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Печальный ящик

1

Интересно, грызёт ли сейчас Тим Кук... хммм.. локти по этому поводу 

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Егор Корницкий

Печальный
–4

«Грызть» не лучший эпитет, когда речь идёт о пузыре)))

Ответить

Антон Гранд

Егор
0

Мочевой?

Ответить

Холден Колфилд

Печальный
0

А почему должен?

Ответить

Andrey Repin

1

Риски были слишком велики. Иллн сыграл и выиграл. И это неслучайная случайность

Ответить

Артём Палённый

Andrey
1

Apple денег девать некуда, могли бы и рискнуть. Хотя, если сомневаешься, то лучше не делать, чем делать.

Ответить

Sultan Karybaev

1

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