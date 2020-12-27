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Пользователь vc.ru заявил, что «Яндекс» завышает цены за поездку в такси на сумму кешбэка — компания это отрицает Статьи редакции
Подписчики «Плюса» сами платят за кешбэк, предположил он.
Пользователь vc.ru Антон Субботин заказал такси в приложении «Яндекс Go»: он обратил внимание, что у него поездка стоит 1900 рублей, а у водителя — 1700 рублей. Субботин предположил, что 1700 рублей — сумма уже после вычета комиссии, но сумма не изменилась даже после оплаты, а 200 рублей «где-то растворились».
В поддержке пользователю и водителю сказали, что дело в том, что у Субботина подключена подписка «Плюс»: разница в 200 рублей пошла на баллы. «Получается, что кешбэк от поездок на такси оплачивает сам пассажир со своей собственной карты», — пишет Субботин.
Пользователь также сравнил стоимость поездки в приложении «Яндекса» у себя и своей жены, предположив, что компания завышает стоимость поездки у пользователей подписки на сумму кешбэка.
В пользовательском соглашении «Плюса» Субботин и другие комментаторы обнаружили пункт (3.4), согласно которому пользователь одобряет «списание платы» за подписку при заказе такси. Сумма составляет 10% от стоимости поездки (3.7).
Ответ «Яндекса»
Вечером 26 декабря «Яндекс» попытался объяснить, что произошло, и как работает кешбэк в приложении:
- Одна и та же поездка у пользователей без и с подпиской стоит одинаково, но последним 10% возвращается в виде баллов.
- Пункт в пользовательском соглашении не означает, что пассажиры с «Плюсом» платят больше: «в переводе на человеческий язык это означает, что у подписчиков "Плюса" в стоимость поездки уже заранее заложена 10% скидка, которая равна той самой стоимости расширенной подписки», — сказали в компании.
- В приложении супруги автора поста на vc действует скидка в 15%, которую даёт премиальная карта MasterCard. Автор признал ошибку, удалил эту часть и извинился.
Пока «Яндекс» не ответил на вопросы TJ, откуда берётся сумма кешбэка, которую получает пользователь с «Плюсом»: вычитается ли она из заработка водителя или компания начисляет её из другого источника. На момент написания заметки в компании не ответили на запрос vc.ru.
Озабоченный паук например
Хорошо пытались обьяснить))
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