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Транспорт
Евгения Евсеева

Исследование «Тинькофф»: «Яндекс.Драйв» занимает более 50% рынка каршеринга в России, «Делимобиль» — 23,8% Статьи редакции

Но у «Делимобиля» выше средний чек — около 330 рублей.

Лаборатория Tinkoff Data провела исследование рынка каршеринга в 2020 году, рассказали vc.ru в компании.

Исследователи изучили показатели четырёх операторов: «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», BelkaCar и YouDrive. Для анализа брали транзакции по картам «Тинькофф» — всего их в экосистеме около 10 млн. Сравнивали данные за сентябрь-ноябрь 2019 и 2020 года.

  • Распределение долей в сервисах повторяет 2019 год, изменилось процентное соотношение. Увеличились доли BelkaCar — с 9,1% до 11,5% и YouDrive — с 6,7% до 9,3%.

  • «Яндекс.Драйв» занимает более 50% рынка каршеринга, база лояльных пользователей составила 277 тысяч за год.
  • Самый высокий прирост платящей аудитории у «Делимобиля» — на 46%, доля на рынке — 23,8%.
  • Количество поездок на каршеринге в месяц выросло на 26%: с 1,25 млн в 2019 году и 1,5 млн в 2020-м.
  • Самый часто используемый сервис — «Яндекс.Драйв». В среднем пользователь совершал 7,7 поездок в месяц. Реже всего использовали «Делимобиль» — 5,1 поездки в месяц.
  • Самый высокий средний чек у «Делимобиля» — около 330 рублей, на 31% выше, чем в 2019 году. Средний чек YouDrive и BelkaCar вырос на 22 и 30% соответственно. По мнению авторов исследования, рост вызван улучшением условий по суточным тарифам.
  • В среднем каждый восьмой владелец карты «Тинькофф» совершал поездку в одном из четырёх сервисов в Москве, при этом количество поездок выросло на 46% год к году.

#новость #тинькофф #яндексдрайв #делимобиль #youdrive #belkacar

1665 просмотров
31 31 комментарий
8
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Деньги в мандаринах
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Андрей Деревянко

12

Драйв самый дорогой каршеринг. Т. к. пошёл по стандартному пути яндекса - залить всё деньгами, вытеснить остальных игроков и ставить свои цены.

Кстати, по плюсу всегда драйв дороже (как и всё остальное:)

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Ilmir Nizamov

Андрей
1

без яндекс.плюс дешевле ?

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Андрей Деревянко

Ilmir
10

Да, причём всегда так было. И это обидно - тем, кто каршерингом пользуется редко они предлагают условия лучше, чем тем, кто его часто использует. 

Я пользуюсь тем каршерингом, до которого ближе идти. Но я психологически не готов за поло платить 12 рублей/минута, когда рядом белка по 7-8

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Дмитрий

Андрей
2

Все так и есть. Теперь когда машину рядом ищу, то алгоритм белка-делимобиль-юдрайв-яндекс.
И самое, что смешное, когда дохожу до яндекса, то смотрю стоимость и после этого обычно вызываю такси. 

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Стас Витус

Андрей
1

Плюсую!

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Vitold Sedyshev

Андрей
0

Ну и машины более менее новенькие, но те что после ремонта конечно у конкурентов - полный хлам. Помню на одной педаль газа цепляла пластиковую обшивку реально было страшно ехать, а про лысую резину вообще молчу. Так что я думаю, что дело не только в цене, но и качестве машин. Был еще фиолетовый каршеринг, но куда-то он делся?

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Андрей Деревянко

Vitold
1

Спустя два года уже убитые. Последний раз брал кашкай - так там аж сиденье скрипело.

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Андрей
4

Подумать только, сиденье скрипело.

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Андрей Деревянко

Для
0

В годовалой машине-то? У меня в шестилетнем ниссане такого нет. И в 2109 такого не помню. Я вообще слабо представляю как за год можно укатать авто так, чтобы у него пошёл износ пружин сиденья до скрипа

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Андрей
1

Всякое бывает.
Существует даже такое понятие "брак"

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Руслан Абрамов

Андрей
0

После того как появился плюс, у меня все стало сильно дороже по всем машинам в драйве. 
Раньше от работы до дома после 8 вечера стоило 400-600 рублей. Сейчас минимум 800Р

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Ilmir Nizamov

6

С такими ценами ЯД скоро потеряет свое преимущество.  

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Ilmir
0

Кому потеряет?
У яндекса репутация, а с другими как повезёт.
Есть много марок где доплачивают за бренд.

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Nikolay Vavilov

Для
0

У яндекса репутация - отрицательная?

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Nikolay
0

В тесном кругу - да.
В россии он очень популярен и это факт.

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Андрей Деревянко

Для
0

Какая репутация? :)
И зачем она нужна, если мне нужно взять и доехать из точки в точку своим ходом? Это даже не такси

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Андрей
0

Большинство выберет что-то более знакомое.

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Андрей Деревянко

Для
0

Я давно пользуюсь и, по личным наблюдениям поведения себя и знакомых - берем то что ближе и дешевле.
А репутацию яндекса, как самого дорогого каршеринга в эконом сегменте я выше отметил, она как раз влияет на то, что сначала я зайду в приложение белки или делимобиля.
Другой вопрос, что в сегменте машин "поинтереснее" у яндекса мало конкурентов

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Shutov Danil

3

Концовка года у Яндекса, после поднятия тарифов, вангую немного просела

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Григорий Копиев

1

Интересно посмотреть на статистику по другим городам. В Питере по ощущениям у Драйва совсем небольшой отрыв по количеству машин от YouDrive, а у того совсем небольшой отрыв от Делимобиля

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pixelent pixel

0

Когда Яндекс выжмет конкурентов. Покупка авто снова станет выгодной )))

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Александр Кучеряев

pixelent
1

Появятся беспилотники, там уже не таксисты не каршеринг не будут конкурировать.

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Александр
0

https://www.m24.ru/news/proisshestviya/09012019/60760

Беспилотник Tesla сбил российского робота Promobot
Инцидент произошел на выставке потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе – Москва 24
www.m24.ru
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Александр

Для
0

https://m.lenta.ru/news/2020/12/21/dtpp/amp/

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pixelent
0

Выгодней всего иметь друга с машиной.

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Александр Кучеряев

Для
0

Не поспоришь

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Perviz Makhmudov

0

У меня сейчас в основном цена за драйв 8.97 руб, фикс не беру, по минутам всегда дешевле поездка выходит. Делимобиль стал дороже, раньше цена минута была чуть дороже 8, сейчас 9.6 руб. У Делимобиля цена за поло до 11-12 рублей намного чаще поднимается, чем у Яндекса.
По ценам, конечно, самый интересный вариант белка - 7.83 руб., бизнес чуть менее 11, но белка редко встречается у моего жк.

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Andrey Alyokhin

0

Самый главный минус Драйв - необоснованная дискриминация на доступ к автомобилям бизнес-класса.
По заверениям Яндекса дискриминацию осуществляет независимый искусственный интеллект, по факту - не пойми кто, т.к. критериев не озвучивается. 
На VC уже писали посты с подозрением, что это прежде всего вопрос национальности. 
Стараюсь не пользоваться им только из-за этого. 

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Andrey
0

Удобно написать алгоритм с заложенной в него своей логикой, а потом всё валить "оно само так решило"

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Антон Храмченко

0

Беру подписку 720мин поездки и 200мин ожидания в делимобиле за 5к в месяц. Почти хватает. Тк опыта вождения меньше года, других альтернатив нет. Думаю, делимобиль растёт на смягчении требований к водителям для доступа к сервису.

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Soshilov Igor

0

Если в целом разрез по одному банку норм, то в случае Яндекс.Драйва может быть уже не совсем так, ведь у Яндекса есть ещё общая карта с Альфой (с Тинькофф тоже есть, но они же и делали исследование).
Ну а вообще интересная статистика, да.

Ну и Яндекса же цены только во второй половине года сильно поднялись, так что, вероятно, они в 2021 наверстают упущенное)
Ну и вроде как Делимобиль зачастую не сильно отличается от Драйва по ценнику. Может и правда дело в проездном и прочих не-минутных тарифах.

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