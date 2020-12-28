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Исследование «Тинькофф»: «Яндекс.Драйв» занимает более 50% рынка каршеринга в России, «Делимобиль» — 23,8% Статьи редакции
Но у «Делимобиля» выше средний чек — около 330 рублей.
Лаборатория Tinkoff Data провела исследование рынка каршеринга в 2020 году, рассказали vc.ru в компании.
Исследователи изучили показатели четырёх операторов: «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», BelkaCar и YouDrive. Для анализа брали транзакции по картам «Тинькофф» — всего их в экосистеме около 10 млн. Сравнивали данные за сентябрь-ноябрь 2019 и 2020 года.
Распределение долей в сервисах повторяет 2019 год, изменилось процентное соотношение. Увеличились доли BelkaCar — с 9,1% до 11,5% и YouDrive — с 6,7% до 9,3%.
- «Яндекс.Драйв» занимает более 50% рынка каршеринга, база лояльных пользователей составила 277 тысяч за год.
- Самый высокий прирост платящей аудитории у «Делимобиля» — на 46%, доля на рынке — 23,8%.
- Количество поездок на каршеринге в месяц выросло на 26%: с 1,25 млн в 2019 году и 1,5 млн в 2020-м.
- Самый часто используемый сервис — «Яндекс.Драйв». В среднем пользователь совершал 7,7 поездок в месяц. Реже всего использовали «Делимобиль» — 5,1 поездки в месяц.
- Самый высокий средний чек у «Делимобиля» — около 330 рублей, на 31% выше, чем в 2019 году. Средний чек YouDrive и BelkaCar вырос на 22 и 30% соответственно. По мнению авторов исследования, рост вызван улучшением условий по суточным тарифам.
- В среднем каждый восьмой владелец карты «Тинькофф» совершал поездку в одном из четырёх сервисов в Москве, при этом количество поездок выросло на 46% год к году.
Драйв самый дорогой каршеринг. Т. к. пошёл по стандартному пути яндекса - залить всё деньгами, вытеснить остальных игроков и ставить свои цены.
Кстати, по плюсу всегда драйв дороже (как и всё остальное:)
без яндекс.плюс дешевле ?
Да, причём всегда так было. И это обидно - тем, кто каршерингом пользуется редко они предлагают условия лучше, чем тем, кто его часто использует.
Я пользуюсь тем каршерингом, до которого ближе идти. Но я психологически не готов за поло платить 12 рублей/минута, когда рядом белка по 7-8
Ну и машины более менее новенькие, но те что после ремонта конечно у конкурентов - полный хлам. Помню на одной педаль газа цепляла пластиковую обшивку реально было страшно ехать, а про лысую резину вообще молчу. Так что я думаю, что дело не только в цене, но и качестве машин. Был еще фиолетовый каршеринг, но куда-то он делся?
Спустя два года уже убитые. Последний раз брал кашкай - так там аж сиденье скрипело.
Подумать только, сиденье скрипело.
В годовалой машине-то? У меня в шестилетнем ниссане такого нет. И в 2109 такого не помню. Я вообще слабо представляю как за год можно укатать авто так, чтобы у него пошёл износ пружин сиденья до скрипа
После того как появился плюс, у меня все стало сильно дороже по всем машинам в драйве.
Раньше от работы до дома после 8 вечера стоило 400-600 рублей. Сейчас минимум 800Р
С такими ценами ЯД скоро потеряет свое преимущество.
Кому потеряет?
У яндекса репутация, а с другими как повезёт.
Есть много марок где доплачивают за бренд.
У яндекса репутация - отрицательная?
Какая репутация? :)
И зачем она нужна, если мне нужно взять и доехать из точки в точку своим ходом? Это даже не такси
Большинство выберет что-то более знакомое.
Я давно пользуюсь и, по личным наблюдениям поведения себя и знакомых - берем то что ближе и дешевле.
А репутацию яндекса, как самого дорогого каршеринга в эконом сегменте я выше отметил, она как раз влияет на то, что сначала я зайду в приложение белки или делимобиля.
Другой вопрос, что в сегменте машин "поинтереснее" у яндекса мало конкурентов
Интересно посмотреть на статистику по другим городам. В Питере по ощущениям у Драйва совсем небольшой отрыв по количеству машин от YouDrive, а у того совсем небольшой отрыв от Делимобиля
Когда Яндекс выжмет конкурентов. Покупка авто снова станет выгодной )))
Появятся беспилотники, там уже не таксисты не каршеринг не будут конкурировать.
Выгодней всего иметь друга с машиной.
У меня сейчас в основном цена за драйв 8.97 руб, фикс не беру, по минутам всегда дешевле поездка выходит. Делимобиль стал дороже, раньше цена минута была чуть дороже 8, сейчас 9.6 руб. У Делимобиля цена за поло до 11-12 рублей намного чаще поднимается, чем у Яндекса.
По ценам, конечно, самый интересный вариант белка - 7.83 руб., бизнес чуть менее 11, но белка редко встречается у моего жк.
Самый главный минус Драйв - необоснованная дискриминация на доступ к автомобилям бизнес-класса.
По заверениям Яндекса дискриминацию осуществляет независимый искусственный интеллект, по факту - не пойми кто, т.к. критериев не озвучивается.
На VC уже писали посты с подозрением, что это прежде всего вопрос национальности.
Стараюсь не пользоваться им только из-за этого.
Удобно написать алгоритм с заложенной в него своей логикой, а потом всё валить "оно само так решило"
Беру подписку 720мин поездки и 200мин ожидания в делимобиле за 5к в месяц. Почти хватает. Тк опыта вождения меньше года, других альтернатив нет. Думаю, делимобиль растёт на смягчении требований к водителям для доступа к сервису.
Если в целом разрез по одному банку норм, то в случае Яндекс.Драйва может быть уже не совсем так, ведь у Яндекса есть ещё общая карта с Альфой (с Тинькофф тоже есть, но они же и делали исследование).
Ну а вообще интересная статистика, да.
Ну и Яндекса же цены только во второй половине года сильно поднялись, так что, вероятно, они в 2021 наверстают упущенное)
Ну и вроде как Делимобиль зачастую не сильно отличается от Драйва по ценнику. Может и правда дело в проездном и прочих не-минутных тарифах.
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