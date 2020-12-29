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Российский сервис грузоперевозок Deliver привлёк 500 млн рублей от венчурной «дочки» группы ВЭБ Статьи редакции
Инвестиции пойдут на масштабирование, расширение географии и запуск новых сервисов.
- Deliver позволяет грузоотправителям напрямую найти автоперевозчиков, предлагая груз дальнобойщикам, которые находятся ближе всего к заказчикам. Сейчас к платформе подключены более 59 тысяч компаний, сообщили vc.ru в компании.
- VEB Ventures, «дочка» группы ВЭБ, присоединяется к акционерам Deliver – российскому фонду прямых инвестиций и фондам Mubadala, A&NN Investments, Inventure Partners и Amereus Group.
- В 2018 году РФПИ и суверенный фонд Абу-Даби Mubadala инвестировали $7,5 млн в Deliver, а в 2017 году Inventure Partners Сергея Азатяна — $3 млн.
- По оценке VEB Ventures, в 2019 году объём рынка FTL-перевозок (доставка грузов с полной загрузкой транспортного средства) составил 916 млрд рублей, до 2023 года он вырастет на 7% ежегодно. Рынок фрагментарен — 10 крупнейших перевозчиков занимают всего 2%.
- По данным платформы «Контур.Фокус», с 26 мая 2017 года 100% ООО «Веб логистика» (операционная компания Deliver) принадлежит сингапурской Icandeliver PTE. Выручка ООО «Веб логистика» в 2019 году составила 273,7 млн рублей, а убыток — 117,2 млн.
В портфеле VEBVentures — телемедицинский сервис «Доктор рядом», разработчик решений для мобильных операторов Brain4Net, проект по диагностике онкологических заболеваний «Онко-Атлас» и другие.
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