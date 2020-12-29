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Транспорт
Таня Боброва

Связанный с Владимиром Потаниным фонд инвестировал €50 млн в разработчика электробусов Arrival экс-главы Yota Статьи редакции

Всего стартап привлёк €260 млн и готовится к IPO.

Связанный с владельцем «Интерроса» Владимиром Потаниным фонд Winter Capital Partners инвестировал в британского разработчика электробусов Arrival €50 млн, следует из проспекта стартапа экс-главы Yota Дениса Свердлова в IPO. Представитель Winter Capital и Денис Свердлов отказались от комментариев РБК.

С конца 2019 года до октября 2020 года Arrival привлекла €260 млн. Помимо Winter Capital в компанию вложились Hyundai и KIA (€100 млн), фонды BlackRock ($118 млн) и американская логистическая компания UPS (€10 млн). Близкий к стартапу источник подтвердил РБК объём привлечённых средств.

В ноябре 2020 года Arrival объявила о планах выйти на Nasdaq по схеме с поглощением. Объединенная с американской CIIG Merger Corp. компания будет называться Arrival Group: у фонда Kinetik (бенефициар — Свердлов) будет около 76,43%. Партнёры планируют закрыть сделку в первом квартале 2021 года.

Стартап планирует привлечь $660 млн (около €540 млн), говорится в проспекте. В январе 2020 года инвесторы оценивали Arrival в €3 млрд или около $3,5 млрд. Оценка объединённой компании составит $5,4 млрд (около €4,42 млрд), сообщал разработчик.

Основанная в 2015 году Arrival занимается разработкой ПО, материалов и модульных платформ для электромобилей. В сентябре компания рассказывала о микрофабриках: в отличие от сборочных линий, сборка проходит на основе ячеек.

В портфолио Winter Capital девять компаний, среди которых онлайн-кинотеатр ivi, «Банки.ру» и другие.

#новость #arrival

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Антон

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Как. Вс его фонд по восстановлению окружающей среды Норильска поживает.

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Роман Мельник

Антон
0

:))

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Тесный единорожек88

Антон
0

Интересно, что приготовили для Воронежа

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Дмитрий Корнеев

1

Arrival объявила о планах выйти на Nasdaq по схеме с поглощением в ноябре 2020 года.

Это что за просрочка на VC ?!

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Ахундов Эмиль

0

Идея для старт-апа: разработка инфраструктурных сетей для автобусов arrival

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