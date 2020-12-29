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Связанный с Владимиром Потаниным фонд инвестировал €50 млн в разработчика электробусов Arrival экс-главы Yota Статьи редакции
Всего стартап привлёк €260 млн и готовится к IPO.
Связанный с владельцем «Интерроса» Владимиром Потаниным фонд Winter Capital Partners инвестировал в британского разработчика электробусов Arrival €50 млн, следует из проспекта стартапа экс-главы Yota Дениса Свердлова в IPO. Представитель Winter Capital и Денис Свердлов отказались от комментариев РБК.
С конца 2019 года до октября 2020 года Arrival привлекла €260 млн. Помимо Winter Capital в компанию вложились Hyundai и KIA (€100 млн), фонды BlackRock ($118 млн) и американская логистическая компания UPS (€10 млн). Близкий к стартапу источник подтвердил РБК объём привлечённых средств.
В ноябре 2020 года Arrival объявила о планах выйти на Nasdaq по схеме с поглощением. Объединенная с американской CIIG Merger Corp. компания будет называться Arrival Group: у фонда Kinetik (бенефициар — Свердлов) будет около 76,43%. Партнёры планируют закрыть сделку в первом квартале 2021 года.
Стартап планирует привлечь $660 млн (около €540 млн), говорится в проспекте. В январе 2020 года инвесторы оценивали Arrival в €3 млрд или около $3,5 млрд. Оценка объединённой компании составит $5,4 млрд (около €4,42 млрд), сообщал разработчик.
Основанная в 2015 году Arrival занимается разработкой ПО, материалов и модульных платформ для электромобилей. В сентябре компания рассказывала о микрофабриках: в отличие от сборочных линий, сборка проходит на основе ячеек.
В портфолио Winter Capital девять компаний, среди которых онлайн-кинотеатр ivi, «Банки.ру» и другие.
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Arrival объявила о планах выйти на Nasdaq по схеме с поглощением в ноябре 2020 года.
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