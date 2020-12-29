Всего стартап привлёк €260 млн и готовится к IPO.

Связанный с владельцем «Интерроса» Владимиром Потаниным фонд Winter Capital Partners инвестировал в британского разработчика электробусов Arrival €50 млн, следует из проспекта стартапа экс-главы Yota Дениса Свердлова в IPO. Представитель Winter Capital и Денис Свердлов отказались от комментариев РБК.

С конца 2019 года до октября 2020 года Arrival привлекла €260 млн. Помимо Winter Capital в компанию вложились Hyundai и KIA (€100 млн), фонды BlackRock ($118 млн) и американская логистическая компания UPS (€10 млн). Близкий к стартапу источник подтвердил РБК объём привлечённых средств.

В ноябре 2020 года Arrival объявила о планах выйти на Nasdaq по схеме с поглощением. Объединенная с американской CIIG Merger Corp. компания будет называться Arrival Group: у фонда Kinetik (бенефициар — Свердлов) будет около 76,43%. Партнёры планируют закрыть сделку в первом квартале 2021 года.