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Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году Статьи редакции
Но из России компания не уходит.
- Автопроизводитель объяснил решение стратегией компании, «направленной на реструктуризацию операций», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение «дочки» японского бренда.
- Honda продолжит поставки новых мотоциклов и силовой техники на российский рынок, а также сохранит послепродажное обслуживание автомобилей. Сейчас в России продаются кроссоверы CR-V и Pilot, указывает издание.
- В 2015 году автопроизводитель уже сокращал присутствие в России, напоминает «Авторевю». Тогда Honda урезала модельный ряд и пересмотрела работу с дилерами, которые сейчас заказывают машины напрямую с заводов.
- За ноябрь 2020 года Honda продала в России 79 машин, что на 49,7% меньше, чем годом ранее, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. По данным «Авторевю», за 11 месяцев компания продала 1383 автомобиля в стране (-15% год к году).
Honda так-то хорошие машины, но благодаря человеку, который говорит, что от доллара ничего не зависит, россияне не могут купить их. Спасибо, ВВП.
А может потому-что кто-то когда-то в Honda решил что и без заводов в РФ все будет норм?
Ибо что-то не вижу исход тех кто как раз вложил денег в пусть часто отверточное, но все же производство, получил за это условные скидки от гос-ва и может что-то сделать с ценой, а не тупо на доллар все пенять.
Форду это не помогло)))
Мы вроде обсуждаем гипотезу «Из-за роста доллара Хонда ушла», а не «доллар ко-ко не важен».
Мое мнение, что уходит она ибо не конкурент более успешным брендам, кто на попе ровно не сидел и старался сделать свою цену максимально выгодной для клиента (в том числе за счёт своего производства).
Когда вся компонентная база в валюте , а Гос-во вводит все новые неНалоги (утильсбор и тп) сложно дать хорошую цену == увеличивать от года к году объёмы продаж, для стремительно беднеющено населения...
А так да ВВП НИПРИЧЕМ ))
ПыСы: мы в 2018 вступили в ВТО, это сулило гражданам отмену пошлины , но вместо этого ввели, и регулярно повышают утильсбор.
Значит надо локализировать компоненты, в чем проблема? Но такое быстро не делается.
Для населения со средней-модальной зп в районе 480 баксов.. строить многомиллиардное пр-во (в стране где крайне дорогая логистика -для условного экспорта) - правильно зачем!
Лучше сфокусироваться на растущих рынках и там пытаться увеличить свою долю
Что то , ее припомню новых заводов за последние пару лет. Ну, кроме Мерседес, тут понятно- ЦА госзакупки.
Даже О. Бендер не стал бы привлекать финансирование под "строительство"нового автозавода в РФ в текущей ситуации, ибо, яснопонятно, что в таких условиях даже он потерпел бы фиаско....
Старинный щит
Не понял вашего юмора. Солярис подорожал в рублях! Причем тут доллар?)
Зарабатываете в рублях и покупаете в рублях)
Ура! Ещё меньше выбора на рынке! Как классно, что и так выбор из корейцев, китайцев, частично вага, немецкого премиума и полутора японских брендов, так теперь ещё и на половину японского бренда меньше.
я заметил в последнее время автоблогеры прям китайский автопром облизвают. Гили, шмили всякие
Старинный щит
Потому что у народа нет денег на большее. Раньше от гилей все плевались,а сейчас уже вроде и норм.
У китайцев пиар-политика такая: дадут на тест драйв снять машину, даже если ты блогер с 2к просмотров. А, например, у Ауди урвать машину на тест-драйв и съемку может кто-то уровня академега.
Я недавно ехал 3 часа на Лифане. Облизываю губу до сих пор — прокусил до крови, нервничал, что руль чуток люфтит на скорости, педаль уходит вбок под ногой, и клаксон начинает гудеть, когда я дальний свет включаю.
Все, чтобы ты покупал вершину технической мысли - отечественный автопром
Чем вам Гранта или Веста немилы? :)
ЗЫ: реальных сараев стало фиг да нифига. Либо кроссовер брать размером с X-Trail, либо мониторить рынок в поисках алмазов. До меня тут дошло недавно, что кроссовер мне на фиг не упёрся. Живу за городом, где дороги иногда не чистят, но проблем не отмечаю.
все кто хотел остаться в РФ всерьез и надолго открыли свои сборочные площадки разной степени локализации, те кто этого не сделал (хонда) или просто вылетел с конкурентного рынка потому что запутался с позиционированием (форд) или решил что с учетом политических рисков игра не стоит свеч (GM) покидают рынок. ничего в этом нет ни плохого, ни хорошего, по моему все органично. помню как слушал радио альтернативной реальности из холдинга газпромедиа, и там одна еврейская женщина патетически крыла х-ями кровавого путлера и его шайку, которые поставили запретительные пошлины на ввоз автохлама, и лишили кучу автоперегонщиков (или как там они назывались тогда?), и поставщиков праворульных трансформеров из японии своих "честных" трудовых доходов (налоги с которых, никто разумеется не платил!). ну а то, что тогда же была принята федеральная программа по стимулированию производства автомобилей внутри страны, в соответствии с которой вендорам даются на старте хорошие льготы по земле и налогам, в обмен на доведения локального уровня производства и сборки до оговоренных параметров, она рассказывать не стала. это же так скучно. с тех пор VW, Toyota, Mercedes, Nissan, BMW, корейцы разной степени паршивости собирают тачки тут, генерируют рабочие места, платят налоги тут, обросли местными суб поставщиками, и мне кажется это круто.
Если есть желание, чтобы ваше мнение в письменном виде читали и понимали его смысл, то в следующий раз, пожалуйста, используйте более расширенное форматирование текста (заглавные буквы в начале предложения, абзацы и прочее).
Надеюсь, моя просьба не звучит слишком нагло или вызывающе.
Ну уходит и уходит. Че бубнить-то? Сами подумайте, с какой вероятностью вы бы сейчас купили хонду при покупке нового авто? Да ни с какой. Они стоили еще в 2014 как премиум марки, а премиума там нет совсем, динозавров продавали.
Хонда никому в рф не сдалась и поэтому уходит, как в свое время ушел опель и форд. Жизнь продолжается без этой ненужной марки.
В каком месте она завышена? По прайсу она сравнима с Рав 4. Хонда довольно скучная тачка, но охуенная по комфорту, надёжности и эргономике. Форд и Опель ушли потому что граждане России уже не тянули кредитные фокус и астру, а не потому что они были не нужны. Посмотрите на дороги, если раньше кругом были фокусы, которые пилотировали таксисты, студенты и пенсионеры, причем в норм комплектациях, то сейчас кругом солярисы, рио, поло, рапиды и прочий шлак, который между прочим на класс ниже фокуса и все это потому, что доход граждан РФ уже давно стал сопоставим с гражданами стран третьего мира, какая страна такие и машины.
Минусую, форд как фирма перестала развиваться уже лет 10. Турбомоторы просрали, роботы с двойным сцеплением тоже. Посмотрите на ВАГ, там на порядок технологичнее машины уже. Корейцы более сбалансированы. Купил недавно Ford Kuga, плевался долго, перешёл на ВАГ и доволен.
Пежо бери. Будет божественный EP6CDT/FM. 300-400 тысяч выкатывает без капиталки. Маслосъёмые только поменяешь разок. Но это копейки.
Мой коммент не совсем про технологии, а про понижение среднего класса тачек в целом из-за снижения покупательской способности, как бы корейцы юзают те же 10 летние технологии. Хотя не совсем, последние несколько идёт они впихивают в свои ведра аналог дсг, пытаясь быть похожими на ваг. А говоря о поло и рапидах, то там тоже не сильно все иновационно, классический атмосферное 1,6, которому уже минимум лет 15 и доработанный турбо 1,4 с заменой цепи на 80к пробега, что не сильно популярно в народе. И да, я не буду дальше спорить с Вами про ваг, потому что сам вагодрочер)))
Вообще авторынок очень показательный. Продажи новых авто хорошо отражают ситуацию в экономике. Продажи были высокими в 2008, 2012-2014, потом все упало в 2 раза
Форд и Опель ушли потому что граждане России уже не тянули кредитные фокус и астру, а не потому что они были не нужны.
Опель ушёл раньше. В 2015 году. Сейчас возвращается, но модельный ряд, прям скажем, странный. На Украине получше с моделями (Инсигния есть) и двигателями. Хотя в последний раз когда ездил в Тулу на обслуживание, то там стояла Астра J космо на ручке в полной комплектации... 1,3 миллиона. :) Учитывая, что свою взял за 750 тысяч... )))
Купил в 2015 году) На тот момент, лично для меня был самый интересный вариант) По сравнению с большинством машин того же ценового диапазона салон был вполне себе премиум)
У них модельный ряд в России такой, что никакой. Не помню, официально сервант ещё поставляют или только пилот?
В свое время аккорд , был бомба
CRV отличалась супернадежностью. Аккорд, Сивик... Эх!
Хонда крутые машины, но дорогие в "сравнении" с одноклассниками.
Как я без новой Хонды?
на метро, видимо
И почем нынче стоит поезд метро или 1 вагон , можно б/у?
Мне одному кажется, что не только у хонды продажи просели? Это просто вершина айсберга. Хотя у меня был когда-то аккорд. Был доволен.
Сейчас продажи бьют все рекорды, на коне ВАГ и корейцы. Люди закапывают свои деньги в машины пока могут.
У корейцев нормальные продажи за счет таксеров. VW Polo - реально дешевая кузовщина и ходовка. Остальные так или иначе медленно уходят и сворачиваются. Кто-то говорит об этом громко, кто-то молча. Например Ситроен и Пежо тоже по факту ушли из РФ в сегменте легковых авто (давно видели на дорогах свежие модели этих марок?).
Да не совсем так. Просто продажи новых авто для личного пользования резко скукожились. Всякие Поло и Камри, Рио - львиная доля каршеринг или же таксопарки. Средний сегмент тупо просел, так как люди не понимают за что платить столько денег, особенно после летнего подорожание на 9-15%.
Ну не все, премиум сегмент как жил, так и живет, а средний сегмент просто переориентировался в нужное русло по тому, что берут. Сам из сферы, знаю что и у нас в компании происходит, и у коллег по рынку. У китайцев очень странное положение сейчас к слову, они всеми силами пытаются занять нишу хоть какую-то массовую, но у них не выходит ибо их ни один приличный ДЦ не берет под крыло, разве что пара Автомиров в Москве.
P.S. Ну просто посмотрите где у них ДЦ находятся и это не Автомиры, там, простите, здания разваливаются и хочется развернуться еще на входе.
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