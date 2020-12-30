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Транспорт
Таня Боброва

Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году Статьи редакции

Но из России компания не уходит.

  • Автопроизводитель объяснил решение стратегией компании, «направленной на реструктуризацию операций», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение «дочки» японского бренда.
  • Honda продолжит поставки новых мотоциклов и силовой техники на российский рынок, а также сохранит послепродажное обслуживание автомобилей. Сейчас в России продаются кроссоверы CR-V и Pilot, указывает издание.
  • В 2015 году автопроизводитель уже сокращал присутствие в России, напоминает «Авторевю». Тогда Honda урезала модельный ряд и пересмотрела работу с дилерами, которые сейчас заказывают машины напрямую с заводов.
  • За ноябрь 2020 года Honda продала в России 79 машин, что на 49,7% меньше, чем годом ранее, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. По данным «Авторевю», за 11 месяцев компания продала 1383 автомобиля в стране (-15% год к году).

#новость #honda

3173 просмотров
60 60 комментариев
8
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Давид Сабаури

45

Honda так-то хорошие машины, но благодаря человеку, который говорит, что от доллара ничего не зависит, россияне не могут купить их. Спасибо, ВВП.

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Николай Свидэрский

Давид
–4

А может потому-что кто-то когда-то в Honda решил что и без заводов в РФ все будет норм?

Ибо что-то не вижу исход тех кто как раз вложил денег в пусть часто отверточное, но все же производство, получил за это условные скидки от гос-ва и может что-то сделать с ценой, а не тупо на доллар все пенять.

Ответить

Александр Медведь

Николай
13

Форду это не помогло)))

Ответить

Николай

Алексан…
1

У Форда проблемы глобальные, с долларом вообще не связано.

И ушёл форд задолго до фразы великого отца нации, т.о. мимо.

Ответить

Александр

Николай
13

Та понятно, в рублях зарабатываешь зачем доллар??? Правда? Только новый Солярис в 2013 стоил в средней комплектации 500 тысяч, сейчас больше миллиона, а так доллар совсем не причём)))

Ответить

Николай

Алексан…
4

Мы вроде обсуждаем гипотезу «Из-за роста доллара Хонда ушла», а не «доллар ко-ко не важен».

Мое мнение, что уходит она ибо не конкурент более успешным брендам, кто на попе ровно не сидел и старался сделать свою цену максимально выгодной для клиента (в том числе за счёт своего производства).

Ответить

Ярослав Шенцов

Николай
7

Когда вся компонентная база в валюте , а Гос-во вводит все новые неНалоги (утильсбор и тп) сложно дать хорошую цену == увеличивать от года к году объёмы продаж, для стремительно беднеющено населения... 
А так да ВВП НИПРИЧЕМ ))
ПыСы: мы в 2018 вступили в ВТО, это сулило гражданам отмену пошлины , но вместо этого ввели, и регулярно повышают утильсбор.

Ответить

Igor Filippov

Ярослав
0

Значит надо локализировать компоненты, в чем проблема? Но такое быстро не делается. 

Ответить

Ярослав Шенцов

Igor
3

Для населения со средней-модальной зп в районе 480 баксов..   строить многомиллиардное пр-во (в стране где крайне дорогая логистика -для условного экспорта) - правильно зачем!
Лучше сфокусироваться на растущих рынках и там пытаться увеличить свою долю

Ответить

Николай

Ярослав
1

Другие строят и не уходят.

И пример с Фордом не ломает эту логику, они ушли из-за глобальных проблем. Кстати это вопрос, а Хонда только рынка РФ уходит? 

Ответить

Murat Oshroev

Николай
0

Другие строят и не уходят
_
Например? 

Ответить

Ярослав Шенцов

Николай
0

Что то , ее припомню новых заводов за последние пару лет. Ну, кроме Мерседес, тут понятно- ЦА госзакупки.

Даже О. Бендер не стал бы привлекать финансирование под "строительство"нового автозавода в РФ в текущей ситуации, ибо, яснопонятно, что в таких условиях даже он потерпел бы фиаско....

Ответить

- -

Николай
1

В данной формулировке это скорее: "Концепция нашей компании не предполагает производство и продажу автомобилей для нищебродов".

Ответить

Старинный щит

Алексан…
0

Не понял вашего юмора. Солярис подорожал в рублях! Причем тут доллар?)
Зарабатываете в рублях и покупаете в рублях)

Ответить

Данил Кузнецов

17

Ура! Ещё меньше выбора на рынке! Как классно, что и так выбор из корейцев, китайцев, частично вага, немецкого премиума и полутора японских брендов, так теперь ещё и на половину японского бренда меньше.

Ответить

Денис Файзулин

Данил
3

я заметил в последнее время автоблогеры прям китайский автопром облизвают. Гили, шмили всякие

Ответить

alex twit

Денис
2

Geely tugella за 2 ляма ага

Ответить

Sergei Timofeyev

alex
0

Поэтому и облизывают. 

Ответить

Старинный щит

Денис
2

Потому что у народа нет денег на большее. Раньше от гилей все плевались,а сейчас уже вроде и норм.

Ответить

Sergei Timofeyev

Старинн…
0

Нет, потому что китайцы сильно подтянулись по цене.

Ответить

Egor Gorobetz

Денис
0

У китайцев пиар-политика такая: дадут на тест драйв снять машину, даже если ты блогер с 2к просмотров. А, например, у Ауди урвать машину на тест-драйв и съемку может кто-то уровня академега.

Ответить

Sergei Timofeyev

Egor
0

Рыжебородого? 

Ответить

Павел Евграфович

Денис
0

Я недавно ехал 3 часа на Лифане. Облизываю губу до сих пор — прокусил до крови, нервничал, что руль чуток люфтит на скорости, педаль уходит вбок под ногой, и клаксон начинает гудеть, когда я дальний свет включаю. 

Ответить

new_comment

Данил
3

https://www.youtube.com/watch?v=u2_GcUmCLbg

Ответить

Sam Beckett

Данил
0

Все, чтобы ты покупал вершину технической мысли - отечественный автопром

Ответить

- -

Sam
1

Ну ща электромобильт Кама зохватит рынок!

Ответить

Sergei Timofeyev

Данил
0

Чем вам Гранта или Веста немилы? :) 

ЗЫ: реальных сараев стало фиг да нифига. Либо кроссовер брать размером с X-Trail, либо мониторить рынок в поисках алмазов. До меня тут дошло недавно, что кроссовер мне на фиг не упёрся. Живу за городом, где дороги иногда не чистят, но проблем не отмечаю.

Ответить

Денис Колокольцев

13

все кто хотел остаться в РФ всерьез и надолго открыли свои сборочные площадки разной степени локализации, те кто этого не сделал (хонда) или просто вылетел с конкурентного рынка потому что запутался с позиционированием (форд) или решил что с учетом политических рисков игра не стоит свеч (GM) покидают рынок. ничего в этом нет ни плохого, ни хорошего, по моему все органично. помню как слушал радио альтернативной реальности из холдинга газпромедиа, и там одна еврейская женщина патетически крыла х-ями кровавого путлера и его шайку, которые поставили запретительные пошлины на ввоз автохлама, и лишили кучу автоперегонщиков (или как там они назывались тогда?), и поставщиков праворульных трансформеров из японии своих "честных" трудовых доходов (налоги с которых, никто разумеется не платил!). ну а то, что тогда же была принята федеральная программа по стимулированию производства автомобилей внутри страны, в соответствии с которой вендорам даются на старте хорошие льготы по земле и налогам, в обмен на доведения локального уровня производства и сборки до оговоренных параметров, она рассказывать не стала. это же так скучно. с тех пор VW, Toyota, Mercedes, Nissan, BMW, корейцы разной степени паршивости собирают тачки тут, генерируют рабочие места, платят налоги тут, обросли местными суб поставщиками, и мне кажется это круто.

Ответить

Сергей Леопольдович

Денис
7

Если есть желание, чтобы ваше мнение в письменном виде читали и понимали его смысл, то в следующий раз, пожалуйста, используйте более расширенное форматирование текста (заглавные буквы в начале предложения, абзацы и прочее).
Надеюсь, моя просьба не звучит слишком нагло или вызывающе. 

Ответить

- -

Денис
2

Потому что на Дальнем Востоке нахрен не нужны ваши локализованные поделки, когда под боком находится Япония. 

Ответить

Alexander Bogdanov

11

Ну уходит и уходит. Че бубнить-то? Сами подумайте, с какой вероятностью вы бы сейчас купили хонду при покупке нового авто? Да ни с какой. Они стоили еще в 2014 как премиум марки, а премиума там нет совсем, динозавров продавали.
Хонда никому в рф не сдалась и поэтому уходит, как в свое время ушел опель и форд. Жизнь продолжается без этой ненужной марки.

Ответить

Vlad Limbo

Alexander
6

В каком месте она завышена? По прайсу она сравнима с Рав 4. Хонда довольно скучная тачка, но охуенная по комфорту, надёжности и эргономике. Форд и Опель ушли потому что граждане России уже не тянули кредитные фокус и астру, а не потому что они были не нужны. Посмотрите на дороги, если раньше кругом были фокусы, которые пилотировали таксисты, студенты и пенсионеры, причем в норм комплектациях, то сейчас кругом солярисы, рио, поло, рапиды и прочий шлак, который между прочим на класс ниже фокуса и все это потому, что доход граждан РФ уже давно стал сопоставим с гражданами стран третьего мира, какая страна такие и машины.

Ответить

Дмитрий Разломов

Vlad
1

Минусую, форд как фирма перестала развиваться уже лет 10. Турбомоторы просрали, роботы с двойным сцеплением тоже. Посмотрите на ВАГ, там на порядок технологичнее машины уже. Корейцы более сбалансированы.  Купил недавно Ford Kuga, плевался долго, перешёл на ВАГ и доволен.

Ответить

- -

Дмитрий
0

Лично я щас мечтаю купить машину с конструктивом 10 (а лучше 15) летней давности, но чтобы все новое. Потому что все развитие это создание более экологичных моторов в ущерб надежности и всякие свистелки, типа вставить огромный экран и вывести туда все кнопки и стрелки.

Ответить

Sergei Timofeyev

-
0

Пежо бери. Будет божественный EP6CDT/FM. 300-400 тысяч выкатывает без капиталки. Маслосъёмые только поменяешь разок. Но это копейки.

Ответить

Vlad Limbo

Дмитрий
0

Мой коммент не совсем про технологии, а про понижение среднего класса тачек в целом из-за снижения покупательской способности, как бы корейцы юзают те же 10 летние технологии. Хотя не совсем, последние несколько идёт они впихивают в свои ведра аналог дсг, пытаясь быть похожими на ваг. А говоря о поло и рапидах, то там тоже не сильно все иновационно, классический атмосферное 1,6, которому уже минимум лет 15 и доработанный турбо 1,4 с заменой цепи на 80к пробега, что не сильно популярно в народе. И да, я не буду дальше спорить с Вами про ваг, потому что сам вагодрочер)))

Ответить

Олег Колодников

Vlad
0

Вообще авторынок очень показательный. Продажи новых авто хорошо отражают ситуацию в экономике. Продажи были высокими в 2008, 2012-2014, потом все упало в 2 раза

Ответить

Sergei Timofeyev

Vlad
0

 Форд и Опель ушли потому что граждане России уже не тянули кредитные фокус и астру, а не потому что они были не нужны.

Опель ушёл раньше. В 2015 году. Сейчас возвращается, но модельный ряд, прям скажем, странный. На Украине получше с моделями (Инсигния есть) и двигателями. Хотя в последний раз когда ездил в Тулу на обслуживание, то там стояла Астра J космо на ручке в полной комплектации... 1,3 миллиона. :) Учитывая, что свою взял за 750 тысяч... )))

Ответить

Andrey Kulakov

Alexander
1

Купил в 2015 году) На тот момент, лично для меня был самый интересный вариант) По сравнению с большинством машин того же ценового диапазона салон был вполне себе премиум)

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexander
0

У них модельный ряд в России такой, что никакой. Не помню, официально сервант ещё поставляют или только пилот?

Ответить

semen matrasov

Alexander
0

В свое время аккорд , был бомба

Ответить

Sergei Timofeyev

semen
0

Ну и его любили сотрудники ДПС... очень часто тормозили.

Ответить

Serge Tikhonenko

6

CRV   отличалась супернадежностью. Аккорд, Сивик... Эх!

Ответить

Денис Файзулин

Serge
0

да им и в штатах хорошо

Ответить

Старинный щит

3

Хонда и из Ф1 уходит. Видимо,совсем дела плохи

Ответить

Александр Волков

2

Это просто вы ниву новую не видели, хонда рядом не стояла)))

Ответить

Руслан Киямов

1

Хонда крутые машины, но дорогие в "сравнении" с одноклассниками.

Ответить

Артур

Руслан
0

Точнее, с одноклассниками - земляками.

Ответить

Наталья Цедровская

0

Как я без новой Хонды?

Ответить

Дмитрий Оверчук

Наталья
2

на метро, видимо

Ответить

Сергей Леопольдович

Дмитрий
0

И почем нынче стоит поезд метро или 1 вагон , можно б/у? 

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

По карте "тройка" - недорого

Ответить

Ахундов Эмиль

0

Мне одному кажется, что не только у хонды продажи просели? Это просто вершина айсберга. Хотя у меня был когда-то аккорд. Был доволен.

Ответить

Дмитрий Разломов

Ахундов
1

Сейчас продажи бьют все рекорды, на коне ВАГ и корейцы. Люди закапывают свои деньги в машины пока могут.

Ответить

- -

Ахундов
0

У корейцев нормальные продажи за счет таксеров. VW Polo - реально дешевая кузовщина и ходовка. Остальные так или иначе медленно уходят и сворачиваются. Кто-то говорит об этом громко, кто-то молча. Например Ситроен и Пежо тоже по факту ушли из РФ в сегменте легковых авто (давно видели на дорогах свежие модели этих марок?).

Ответить

alex twit

-
0

Они в коммерцию ударились

Ответить

- -

alex
0

Не все компании хотят принимать участие в гонке "давайте сделаем г*вно как можно дешевле, но чтоб красиво было и модно". Поэтому и идут в коммерческий транспорт, где еще хоть какое-то понимание надежности осталось.

Ответить

Sergei Timofeyev

-
0

Да не совсем так. Просто продажи новых авто для личного пользования резко скукожились. Всякие Поло и Камри, Рио - львиная доля каршеринг или же таксопарки. Средний сегмент тупо просел, так как люди не понимают за что платить столько денег, особенно после летнего подорожание на 9-15%.

Ответить

Nikita Kharchenko

-
0

Ну не все, премиум сегмент как жил, так и живет, а средний сегмент просто переориентировался в нужное русло по тому, что берут. Сам из сферы, знаю что и у нас в компании происходит, и у коллег по рынку. У китайцев очень странное положение сейчас к слову, они всеми силами пытаются занять нишу хоть какую-то массовую, но у них не выходит ибо их ни один приличный ДЦ не берет под крыло, разве что пара Автомиров в Москве.

P.S. Ну просто посмотрите где у них ДЦ находятся и это не Автомиры, там, простите, здания разваливаются и хочется развернуться еще на входе.

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hakhagmon

0

Это рывок или прорыв?

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