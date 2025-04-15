«Победа» добавила в правила для пассажиров обязательное использование наушников на борту

В авиакомпании считают, что нововведение сделает полёт комфортнее.Источник фото: Михаил Воскресенский / «РИА Новости»Многие пассажиры предпочитают проводить время полёта в тишине – отдыхать или заниматься делами, до которых не доходили руки. Поэтому компания решила ввести новое правило и «настоятельно» просит клиентов использовать наушники.Клиентам запрещается использовать мобильные устройства для воспроизведения аудио и видеоконтента без применения наушников, следует из нового пункта.Похожие рекомендации есть и у других авиакомпаний. Например, Utair просит «стараться соблюдать тишину»: не смотреть видео без наушников, не переговариваться через несколько кресел с попутчиками, с которыми не удалось сесть рядом.На сайте «Аэрофлота» и «России» в правилах указано, что если устройство издает звуковые сигналы, необходимо использовать наушники.Читатели «Атор» считают, что правило у национального авиаперевозчика действует выборочно. По словам одной пассажирки, на 11-часовом рейсе соседи смотрели кино без наушников, «выключить» их не удалось. Бортпроводники тогда отметили, что использование устройств со звуком не запрещено, запрещено «мешать другим». Девушка заключила из этого, что если звук тихий и жалуется кто-то один — это его проблема.#новости