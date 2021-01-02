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Tesla выпустила 500 тысяч автомобилей и выполнила план на 2020 год Статьи редакции
Всего Tesla произвела 509 737 электромобилей за год.
2 января автопроизводитель отчитался о выполнении производственного плана на 2020 год — Tesla выпустила 509 373 автомобилей из которых доставила покупателей 499 550 машин. В прошлом году поставки Tesla составили 367 тысяч автомобилей.
455 тысяч выпущенных автомобилей — новые Model 3 и Model Y. Больше трети поставок (180 570 машин) выполнено в четвёртом квартале. Также Tesla объявила о начале производства Model Y в Шанхае, первые поставки начнутся «в ближайшее время».
Финансовые результаты Tesla объявит позже.
В декабре 2020 года компанию включили в фондовый индекс крупнейших публичных компаний США S&P 500 после пяти прибыльных кварталов подряд.
В 2020 году Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире, её капитализация выросла более, чем на $500 млрд — со $100 млрд до $660 млрд.
Глава Tesla Илон Маск поздравил в Twitter команду, которая «смогла достичь важнейшего рубежа». По его словам, в первое время после запуска он «оптимистично оценивал шансы на выживание Tesla в 10%».
Так я не понял: Маск снова провалился или на этот раз его пузырь окончательно лопнул?
Компания стоит $668,91 млрд с чистой прибылью в $420 млн за 9 месяцев и обязательствами на $29,6 млрд.
Конечно нет пузыря о чем ты.
Опа, а вот и диванные АНАЛитики.
Печатный космос
Они как раз заняты покупкой биткойна за 30k, но успевают, между делом, комментировать..
Честно говоря, после твоего "обзора" на Apple M1 я бы вообще не высовывался, а лучше сменил бы паспорт.
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