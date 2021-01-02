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Транспорт
Евгений Делюкин

Tesla выпустила 500 тысяч автомобилей и выполнила план на 2020 год Статьи редакции

Всего Tesla произвела 509 737 электромобилей за год.

8 8 комментариев
666 просмотров

2 января автопроизводитель отчитался о выполнении производственного плана на 2020 год — Tesla выпустила 509 373 автомобилей из которых доставила покупателей 499 550 машин. В прошлом году поставки Tesla составили 367 тысяч автомобилей.

455 тысяч выпущенных автомобилей — новые Model 3 и Model Y. Больше трети поставок (180 570 машин) выполнено в четвёртом квартале. Также Tesla объявила о начале производства Model Y в Шанхае, первые поставки начнутся «в ближайшее время».

Финансовые результаты Tesla объявит позже.

В декабре 2020 года компанию включили в фондовый индекс крупнейших публичных компаний США S&P 500 после пяти прибыльных кварталов подряд.

В 2020 году Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире, её капитализация выросла более, чем на $500 млрд — со $100 млрд до $660 млрд.

Глава Tesla Илон Маск поздравил в Twitter команду, которая «смогла достичь важнейшего рубежа». По его словам, в первое время после запуска он «оптимистично оценивал шансы на выживание Tesla в 10%».

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#новость #tesla

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Syzygy

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Так я не понял: Маск снова провалился или на этот раз его пузырь окончательно лопнул?

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Ruslan Khalikov

Syzygy
1

Компания стоит $668,91 млрд с чистой прибылью в $420 млн за 9 месяцев и обязательствами на $29,6 млрд. 

Конечно нет пузыря о чем ты. 

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Ильдар Муртазен

Ruslan
1

Опа, а вот и диванные АНАЛитики. 

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Печатный космос

Ильдар
1

Они как раз заняты покупкой биткойна за 30k, но успевают, между делом, комментировать..

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Ильдар Муртазен

Ruslan
0

Честно говоря, после твоего "обзора" на Apple M1 я бы вообще не высовывался, а лучше сменил бы паспорт. 

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Stas dyakonov

1

Желаю Маску утроить план в 21-м.

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Inevitable

0

Какие-то бонусы работягам выплатят? 

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pixelent pixel

0

пока не собирается лопаться

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