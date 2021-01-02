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Транспорт
Евгений Делюкин

Tesla выпустила 500 тысяч электромобилей и выполнила план на 2020 год Статьи редакции

Всего Tesla произвела 509 737 машин за год.

37 37 комментариев
2166 просмотров

2 января автопроизводитель отчитался о выполнении производственного плана на 2020 год — Tesla выпустила 509 373 электромобилей, из которых доставила покупателям 499 550 машин. В прошлом году поставки Tesla составили 367 тысяч автомобилей.

455 тысяч выпущенных электромобилей — новые Model 3 и Model Y. Больше трети поставок (180 570 машин) выполнено в четвёртом квартале. Также Tesla объявила о начале производства Model Y в Шанхае, первые поставки начнутся «в ближайшее время».

Финансовые результаты Tesla объявит позже.

В декабре 2020 года компанию включили в фондовый индекс крупнейших публичных компаний США S&P 500 после пяти прибыльных кварталов подряд.

В 2020 году Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире, её капитализация выросла более, чем на $500 млрд — со $100 млрд до $660 млрд.

Глава Tesla Илон Маск поздравил в Twitter команду, которая «смогла достичь важнейшего рубежа». По его словам, в первое время после запуска он «оптимистично оценивал шансы на выживание Tesla в 10%».

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#новость #tesla

37 37 комментариев
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Syzygy

8

Так я не понял: Маск снова провалился или на этот раз его пузырь окончательно лопнул?

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Ruslan Khalikov

Syzygy
14

Компания стоит $668,91 млрд с чистой прибылью в $420 млн за 9 месяцев и обязательствами на $29,6 млрд. 

Конечно нет пузыря о чем ты. 

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Ильдар Муртазен

Ruslan
4

Честно говоря, после твоего "обзора" на Apple M1 я бы вообще не высовывался, а лучше сменил бы паспорт. 

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Ruslan Khalikov

Ильдар
–4

Вот, это заявка! Люблю такое))) Приглашаю тебя в лайв трансляцию в моей инсте на тему Apple и Intel. Пиши в личку время и дату)) Я размажу тебя по стенке при всех))

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Ильдар Муртазен

Ruslan
–3

Опа, а вот и диванные АНАЛитики. 

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Печатный космос

Ильдар
4

Они как раз заняты покупкой биткойна за 30k, но успевают, между делом, комментировать..

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Ruslan Khalikov

Печатный
–5

У тебя проблемы с логическим мышлением. Почитай мой Твиттер на предмет моего отношения к биткоину или найти канал в тг.

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Печатный космос

Ruslan
6

Давайте на Вы, для начала. Могу предположить что Вы ошиблись в ответе и написали не мне, но что уж. Во вторых - А почему не на Одноклассниках или ВКонтакте, а сразу искать в твиттерах? Ответа не нужно.

Ответить

Ruslan Khalikov

Печатный
–4

И проблемы с юмором. 

Ответить

Илья Шишкунов

Ruslan
4

почитай мой Твиттер 

Какой-то вид анализов? Сдается после мочи? 

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Ruslan Khalikov

Ильдар
–6

Очень остроумно. Приглашаю в свой АНАЛитический канал: https://t.me/xalikinvesting

Ответить

Syzygy

Ruslan
0

Что за обязательства на 30 млрд.? Совершенно серьзно спрашивают.

Ответить

Ruslan Khalikov

Syzygy
–2
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Никита Афонин

Ruslan
2

У них активы как минимум почти в 2 раза больше чем обязательства,при чем при постоянном росте активов 3 года подряд и предпосылок для снижения их роста как компании(именно компании,а не котировок) нет,поэтому иди дальше АНАЛируй там что нибудь,но не рынок)

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Stas Klymenko

Ruslan
0

Можно узнать, откуда этот скрин? Интересно посмотреть. 

Ответить

Ruslan Khalikov

Stas
–2

Конкретно этот с Invesing com. Но можно посмотреть отчетность Tesla на их сайте по запросу «Tesla Investors»

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Stas Klymenko

Ruslan
4

Спасибо.

Я не силен в этом направлении. Посмотрел на другие компании.
Apple - 258 млрд обязательств
Microsoft - 177 млрд 
Amazon - 199 млрд
Alibaba - 568 млрд

По моему 30 млрд у Tesla - в порядке вещей. Даже довольно скромно. Или я что-то не так понимаю? 

Ответить

Stas dyakonov

9

Желаю Маску утроить план в 21-м.

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Alexandre Svergoun

Stas
5

Утроить не получится. Два новых завода достроятся только к середине года. А вот +30% может получиться. 

Ответить

Syzygy

Alexandre
0

650 тысяч? Как минимум 720 тысяч будет.

Ответить

Дима Азизбеков

5

Илон красавчик! Чувак уже на втором месте в списке богатейших, его проекты успешно взлетают, а в комментариях до сих есть люди, которые пишут про какой-то пузырь.

Ответить

Алексей Карпов

–3

может я и зануда, но Тесла выпускает электромобили, а не автомобили

Ответить

Николай

Алексей
8

Ты недостаточно занудлив. Согласно словарю Ожегова, автомобиль - транспортное средство на колесном (реже полугусеничном или другом) ходу с собственным двигателем для перевозок по безрельсовым путям. Иными словами, во множество "Автомобили" входит подмножество "Электромобили".

Ответить

Евгений Делюкин

Алексей
0

На ваш взгляд, в чем отличие? Почему электромобиль нельзя назвать автомобилем?

Ответить

Ильдар Муртазен

Евгений
1

Потому что в Калифорнии за такое убить могут. 

Ответить

Дмитрий Калугин

–1

Особенно смешит фраза илона про "шансы на выживание в 10%". Наверное очень тяжело вести бизнес с гос.поддержкой. Прям герой нашего времени, на ровне с миллером и сетчином

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Candy Blue

Дмитрий
0

Удивляют такие идиоты как вы. Будто развивать компанию, производящую автомобили так просто))))

Да, действительно в некоторых штатах США дают небольшой налоговый вычет при покупке электрокара. Оно и логично, это же забота он экологии. Нужно быть абсолютным дегенератом, чтобы обнулять весь труд компании Tesla из-за того, что власти в некоторых штатах дают небольшие налоговые вычеты при покупке электрокаров. 

Ответить

Alexey Tykhonov

Candy
–1

Забота об экологии. Когда они уже перестанут лицемерить. 
Интересно дождаться того момента когда заправки будут везде и срок зарядки будет минут 5. Вот тогда начнётся.

Ответить

Candy Blue

Alexey
0

Охуенный ответ по существу. Вот это я понимаю аргументация!

Ответить

Alexey Tykhonov

Candy
–1

Вы наверное не мне пишете. 

Ответить

Денис Середов

Дмитрий
–1

Можно поподробней про успехи Миллера с сечиным?

Ответить

Sergey Titov

Дмитрий
–1

На фоне стоимости акций там поддержка нулевая. А какая есть - доступна кстати любому бомжу который начнет электромобили делать. 

Ответить

Inevitable

0

Какие-то бонусы работягам выплатят? 

Ответить

Печатный космос

Inevitable
4

Олег Тиньков подарил пятерым сотрудникам по Тесле, а Илону Маску предлагаете раздать сотрудникам по пакету акций Тинькофф? Иронизирую.

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Вася Пражкин

Печатный
0

Маск мог бы просто по пакету с [роскомнадзором] раздать.

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pixelent pixel

0

пока не собирается лопаться

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Вася Пражкин

0

Эх, не дождался @Илья Максимов . Сейчас бы эпичный срач был на полтыщи комментов ).

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