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Tesla выпустила 500 тысяч электромобилей и выполнила план на 2020 год Статьи редакции
Всего Tesla произвела 509 737 машин за год.
2 января автопроизводитель отчитался о выполнении производственного плана на 2020 год — Tesla выпустила 509 373 электромобилей, из которых доставила покупателям 499 550 машин. В прошлом году поставки Tesla составили 367 тысяч автомобилей.
455 тысяч выпущенных электромобилей — новые Model 3 и Model Y. Больше трети поставок (180 570 машин) выполнено в четвёртом квартале. Также Tesla объявила о начале производства Model Y в Шанхае, первые поставки начнутся «в ближайшее время».
Финансовые результаты Tesla объявит позже.
В декабре 2020 года компанию включили в фондовый индекс крупнейших публичных компаний США S&P 500 после пяти прибыльных кварталов подряд.
В 2020 году Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире, её капитализация выросла более, чем на $500 млрд — со $100 млрд до $660 млрд.
Глава Tesla Илон Маск поздравил в Twitter команду, которая «смогла достичь важнейшего рубежа». По его словам, в первое время после запуска он «оптимистично оценивал шансы на выживание Tesla в 10%».
Так я не понял: Маск снова провалился или на этот раз его пузырь окончательно лопнул?
Компания стоит $668,91 млрд с чистой прибылью в $420 млн за 9 месяцев и обязательствами на $29,6 млрд.
Конечно нет пузыря о чем ты.
Честно говоря, после твоего "обзора" на Apple M1 я бы вообще не высовывался, а лучше сменил бы паспорт.
Вот, это заявка! Люблю такое))) Приглашаю тебя в лайв трансляцию в моей инсте на тему Apple и Intel. Пиши в личку время и дату)) Я размажу тебя по стенке при всех))
Опа, а вот и диванные АНАЛитики.
Печатный космос
Они как раз заняты покупкой биткойна за 30k, но успевают, между делом, комментировать..
У тебя проблемы с логическим мышлением. Почитай мой Твиттер на предмет моего отношения к биткоину или найти канал в тг.
Печатный космос
Давайте на Вы, для начала. Могу предположить что Вы ошиблись в ответе и написали не мне, но что уж. Во вторых - А почему не на Одноклассниках или ВКонтакте, а сразу искать в твиттерах? Ответа не нужно.
Очень остроумно. Приглашаю в свой АНАЛитический канал: https://t.me/xalikinvesting
У них активы как минимум почти в 2 раза больше чем обязательства,при чем при постоянном росте активов 3 года подряд и предпосылок для снижения их роста как компании(именно компании,а не котировок) нет,поэтому иди дальше АНАЛируй там что нибудь,но не рынок)
Можно узнать, откуда этот скрин? Интересно посмотреть.
Конкретно этот с Invesing com. Но можно посмотреть отчетность Tesla на их сайте по запросу «Tesla Investors»
Спасибо.
Я не силен в этом направлении. Посмотрел на другие компании.
Apple - 258 млрд обязательств
Microsoft - 177 млрд
Amazon - 199 млрд
Alibaba - 568 млрд
По моему 30 млрд у Tesla - в порядке вещей. Даже довольно скромно. Или я что-то не так понимаю?
Желаю Маску утроить план в 21-м.
Утроить не получится. Два новых завода достроятся только к середине года. А вот +30% может получиться.
Илон красавчик! Чувак уже на втором месте в списке богатейших, его проекты успешно взлетают, а в комментариях до сих есть люди, которые пишут про какой-то пузырь.
может я и зануда, но Тесла выпускает электромобили, а не автомобили
Ты недостаточно занудлив. Согласно словарю Ожегова, автомобиль - транспортное средство на колесном (реже полугусеничном или другом) ходу с собственным двигателем для перевозок по безрельсовым путям. Иными словами, во множество "Автомобили" входит подмножество "Электромобили".
Особенно смешит фраза илона про "шансы на выживание в 10%". Наверное очень тяжело вести бизнес с гос.поддержкой. Прям герой нашего времени, на ровне с миллером и сетчином
Удивляют такие идиоты как вы. Будто развивать компанию, производящую автомобили так просто))))
Да, действительно в некоторых штатах США дают небольшой налоговый вычет при покупке электрокара. Оно и логично, это же забота он экологии. Нужно быть абсолютным дегенератом, чтобы обнулять весь труд компании Tesla из-за того, что власти в некоторых штатах дают небольшие налоговые вычеты при покупке электрокаров.
Забота об экологии. Когда они уже перестанут лицемерить.
Интересно дождаться того момента когда заправки будут везде и срок зарядки будет минут 5. Вот тогда начнётся.
Охуенный ответ по существу. Вот это я понимаю аргументация!
На фоне стоимости акций там поддержка нулевая. А какая есть - доступна кстати любому бомжу который начнет электромобили делать.
Какие-то бонусы работягам выплатят?
Печатный космос
Олег Тиньков подарил пятерым сотрудникам по Тесле, а Илону Маску предлагаете раздать сотрудникам по пакету акций Тинькофф? Иронизирую.
Эх, не дождался @Илья Максимов . Сейчас бы эпичный срач был на полтыщи комментов ).
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