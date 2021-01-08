Транспорт
Лиана Липанова

Акции Hyundai впервые за 30 лет подскочили на 20% за день: компания ведёт переговоры с Apple о производстве автомобилей Статьи редакции

Позже Hyundai изменила заявление и убрала упоминание Apple — преждевременное раскрытие информации может не понравиться американской компании, пишет Bloomberg.

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Корейское издание Korea Economic Daily сообщило о переговорах между Hyundai и Apple по поводу совместного производства электромобилей.

По информации издания, первый электромобиль Apple появится в 2027 году. Стороны договариваются как о производстве электромобилей, так и о разработке батарей для них, пишет Korea Economic Daily.

Apple отказалась от комментариев.

Представитель Hyundai в разговоре с Bloomberg подтвердил, что компания ведёт переговоры с американской компанией: «Apple и Hyundai ведут переговоры, но так как они находятся на ранней стадии, ничего ещё не решено».

«Мы понимаем, что Apple ведёт переговоры с множеством мировых автопроизводителей, включая Hyundai Motor», — добавил представитель корейской компании в разговоре с CNBC.

Позже корейская компания изменила своё заявление, убрав упоминание Apple.

Мы получили несколько предложений сотрудничества с различными компаниями, заинтересованными в производстве электроавтомобилей. Но все обсуждения находятся на ранних стадиях, пока что ничего не решено.

Hyundai

Apple известна своим жёстким контролем над раскрытием информации о новых продуктах, отмечает Bloomberg. Раскрыв название Apple, Hyundai может «вызвать гнев» компании, считает издание.

Несмотря на это, акции Hyundai на новостях о сотрудничестве с Apple выросли почти на 20% на корейской бирже, а капитализация выросла на $9 млрд. Это самый большой однократный скачок с 1988 года, указывает Bloomberg.

По данным Bloomberg, у Apple уже есть сформированная команда инженеров-технологов, разрабатывающих системы привода, а также внешний и внутренний дизайн автомобиля. Компания также привлекла для работы бывших руководителей Tesla. Это прогресс по сравнению с предыдущими годами, когда проект в основном был направлен на создание базовой системы для автономного вождения, считает Bloomberg.

Некоторые инженеры, участвовавшие в проекте, анонимно рассказали изданию, что Apple ещё не приблизилась к производству — электромобиль выйдет на рынок только через 5-7 лет, считают они. Сейчас команда проекта работает на удалёнке, что замедляет процесс разработки.

После запуска Apple сможет конкурировать с Tesla и предложениями Lucid, Mercedes-Benz, Chevrolet и другими. По словам источников, цель Apple при создании системы автономного управления — дать возможность пользователю ввести пункт назначения и доехать туда с минимальным или нулевым вовлечением в процесс.

О планах Apple выпустить электромобиль в 2024 году 22 декабря сообщило Reuters со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, компания работает над проектом с 2014 года. Apple отказалась от фокуса только на программном обеспечении, сменила команду и теперь дошла до стадии работы над потребительской версией своего автомобиля.

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#новость #apple #hyundai

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Санитарный франт

9

Электромобиль от Эппл тоже будет стоить вдвое больше аналогов, в нём будет ничего нельзя настроить под себя кроме цвета и нужно будет докупать зарядник отдельно?))

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Sergei Bakharev

Санитарный
5

Ради поддержания экологии и защиты окружающей среды от неправильной утилизации резины мы решили продавать наши brand new эпплкары без колёс, которые, тем не менее, вы можете приобрести по символической цене в 499.99 за штуку. Уверяем, 10% из этой суммы мы пожертвуем в экологические фонды, а ещё 5% на школьные обеды Гретты Тунберг!

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Павел Кристалл

Санитарный
0

Вот это шуточка!!

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Alexey Ivanov

Санитарный
0

Можно будет выбрать из трех цветов. В каждой новой модели будет добавлена фотокамера.

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Жилой шар

3

Ну посмотрим, что там будет в 2027.
Точно знаю, Путин ещё будет 

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Егор Тарасов

Жилой
1

Значит и наш электромосквич составит конкуренцию буржуям

Ответить

Ярослав

Жилой
1

а вот мы уже не факт 

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Артём Лукьянович

2

А ведь у хёндая уже и так половина модельного ряда носит названия типа i30...

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Телефонный хот-дог

–3

Корейская компания — и в качестве партнёра?

@samsung, ты это видел?

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Denis Bystruev

Телефонный
2

У Hyundai на американском рынке уровень удовлетворённости покупателей выше, чем у любого немецкого автопроизводителя:

https://www.usatoday.com/story/money/cars/2020/11/19/consumer-reports-auto-reliability-survey-2021-cars-trucks-suvs/6337648002

Правда, до японских пока не дотягивает. Но при помощи Apple — кто знает.

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Hassan Islamov

Denis
0

С серией 2020-2021 Япония покурит в сторонке со своей Тойотой. Там и Лексус занервничает.

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Телефонный хот-дог

Denis
0

Акцент же не на качестве — на том, что американская компания не стала сотрудничать с американскими производителями.

Если Samsung реально знает толк в троллинге, то в течение года должен заявить о стратегическом сотрудничестве с компанией Ford 🤭

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Денис Файзулин

0

Твой ответ гугл

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