Акции Hyundai впервые за 30 лет подскочили на 20% за день: компания ведёт переговоры с Apple о производстве автомобилей Статьи редакции
Позже Hyundai изменила заявление и убрала упоминание Apple — преждевременное раскрытие информации может не понравиться американской компании, пишет Bloomberg.
Корейское издание Korea Economic Daily сообщило о переговорах между Hyundai и Apple по поводу совместного производства электромобилей.
По информации издания, первый электромобиль Apple появится в 2027 году. Стороны договариваются как о производстве электромобилей, так и о разработке батарей для них, пишет Korea Economic Daily.
Apple отказалась от комментариев.
Представитель Hyundai в разговоре с Bloomberg подтвердил, что компания ведёт переговоры с американской компанией: «Apple и Hyundai ведут переговоры, но так как они находятся на ранней стадии, ничего ещё не решено».
«Мы понимаем, что Apple ведёт переговоры с множеством мировых автопроизводителей, включая Hyundai Motor», — добавил представитель корейской компании в разговоре с CNBC.
Позже корейская компания изменила своё заявление, убрав упоминание Apple.
Apple известна своим жёстким контролем над раскрытием информации о новых продуктах, отмечает Bloomberg. Раскрыв название Apple, Hyundai может «вызвать гнев» компании, считает издание.
Несмотря на это, акции Hyundai на новостях о сотрудничестве с Apple выросли почти на 20% на корейской бирже, а капитализация выросла на $9 млрд. Это самый большой однократный скачок с 1988 года, указывает Bloomberg.
По данным Bloomberg, у Apple уже есть сформированная команда инженеров-технологов, разрабатывающих системы привода, а также внешний и внутренний дизайн автомобиля. Компания также привлекла для работы бывших руководителей Tesla. Это прогресс по сравнению с предыдущими годами, когда проект в основном был направлен на создание базовой системы для автономного вождения, считает Bloomberg.
Некоторые инженеры, участвовавшие в проекте, анонимно рассказали изданию, что Apple ещё не приблизилась к производству — электромобиль выйдет на рынок только через 5-7 лет, считают они. Сейчас команда проекта работает на удалёнке, что замедляет процесс разработки.
После запуска Apple сможет конкурировать с Tesla и предложениями Lucid, Mercedes-Benz, Chevrolet и другими. По словам источников, цель Apple при создании системы автономного управления — дать возможность пользователю ввести пункт назначения и доехать туда с минимальным или нулевым вовлечением в процесс.
О планах Apple выпустить электромобиль в 2024 году 22 декабря сообщило Reuters со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, компания работает над проектом с 2014 года. Apple отказалась от фокуса только на программном обеспечении, сменила команду и теперь дошла до стадии работы над потребительской версией своего автомобиля.
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Можно будет выбрать из трех цветов. В каждой новой модели будет добавлена фотокамера.
А ведь у хёндая уже и так половина модельного ряда носит названия типа i30...
У Hyundai на американском рынке уровень удовлетворённости покупателей выше, чем у любого немецкого автопроизводителя:
https://www.usatoday.com/story/money/cars/2020/11/19/consumer-reports-auto-reliability-survey-2021-cars-trucks-suvs/6337648002
Правда, до японских пока не дотягивает. Но при помощи Apple — кто знает.
С серией 2020-2021 Япония покурит в сторонке со своей Тойотой. Там и Лексус занервничает.
Телефонный хот-дог
Акцент же не на качестве — на том, что американская компания не стала сотрудничать с американскими производителями.
Если Samsung реально знает толк в троллинге, то в течение года должен заявить о стратегическом сотрудничестве с компанией Ford 🤭
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